3 صدامات عربية قوية ومثيرة .. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022

وطن – أسفرت نتائج دور الربع والنصف النهائي من قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022، عن ثلاثة صدمات عربية قوية منتظرة، التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف” الثلاثاء داخل مقره بالعاصمة المصرية القاهرة.

نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022

وأوقعت نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، عن مواجهة من العيار الثقيل. بين حامل اللقب الأهلي المصري أمام الرجاء البيضاوي المغربي، كما سيلتقي الترجي التونسي أمام وفاق سطيف الجزائري في مباراة مثيرة بين كلا الفريقين.

المباراة الرابعة! 4⃣ 🇦🇴 بترو أتليتيكو 🆚ماميلودي صنداونز 🇿🇦#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/PJhiapIYMK — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022

كما وسيواجه فريق شباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي في مواجهة صعبة ومثيرة. في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهذه الصدمات العربية تؤكد تواجد الفريق العربية في ربع ونصف دوري المسابقة الأفريقية السمراء.

المباراة الثالثة! 3⃣ 🇩🇿 شباب بلوزداد 🆚 الوداد 🇲🇦#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/0SsOz6ZK0o — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022

وفيما يلي مواجهات ربع ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022:

الأهلي المصري X الرجاء المغربي

وفاق سطيف الجزائري X الترجي التونسي

شباب بلوزداد الجزائري X الوداد المغربي

صنداونز الجنوبي الأفريقي X بترو أتليتيكو الأنغولي

كما وسيلتقي الفائز من مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي، مع الفائز من مباراة وفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي، في دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

المباراة الثانية! 2⃣ 🇩🇿 وفاق سطيف 🆚الترجي 🇹🇳#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/t4EtQVzuK8 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022

موعد مواجهات ربع نهائي أبطال أفريقيا

بينما سيواجه الفائز من مباراة بترو أتليتيكو الأنغولي وصنداونز الجنوبي الأفريقي، مع الفائز من مباراة شباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي. في دور النصف النهائي من البطولة الأفريقية القارية لهذا الموسم.

المباراة الأولى! 1⃣ 🇪🇬 الأهلي 🆚 الرجاء 🇲🇦#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/qrXj7ZrLXV — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022

كما ومن المقرر أن تقام منافسات ذهاب دور الربع النهائي من منافسات أبطال أفريقيا في الفترة ما بين 15 -17 من شهر إبريل/ نيسان الجاري، على أن تكون مواجهات الإياب من هذا الدور في الفترة ما بين 22-24 من الشهر نفسه.

(المصدر: وطن + تويتر)

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