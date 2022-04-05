رياضة

3 صدامات عربية قوية ومثيرة .. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
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قرعة منافسات دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 watanserb.com
نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022

وطن – أسفرت نتائج دور الربع والنصف النهائي من قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022، عن ثلاثة صدمات عربية قوية منتظرة، التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف” الثلاثاء داخل مقره بالعاصمة المصرية القاهرة.

نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022

وأوقعت نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، عن مواجهة من العيار الثقيل. بين حامل اللقب الأهلي المصري أمام الرجاء البيضاوي المغربي، كما سيلتقي الترجي التونسي أمام وفاق سطيف الجزائري في مباراة مثيرة بين كلا الفريقين.

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كما وسيواجه فريق شباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي في مواجهة صعبة ومثيرة. في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهذه الصدمات العربية تؤكد تواجد الفريق العربية في ربع ونصف دوري المسابقة الأفريقية السمراء.

وفيما يلي مواجهات ربع ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022:

الأهلي المصري X  الرجاء المغربي

وفاق سطيف الجزائري X الترجي التونسي

شباب بلوزداد الجزائري X الوداد المغربي

صنداونز الجنوبي الأفريقي X بترو أتليتيكو الأنغولي

كما وسيلتقي الفائز من مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي، مع الفائز من مباراة وفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي، في دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

موعد مواجهات ربع نهائي أبطال أفريقيا 

بينما سيواجه الفائز من مباراة بترو أتليتيكو الأنغولي وصنداونز الجنوبي الأفريقي، مع الفائز من مباراة شباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي. في دور النصف النهائي من البطولة الأفريقية القارية لهذا الموسم.

كما ومن المقرر أن تقام منافسات ذهاب دور الربع النهائي من منافسات أبطال أفريقيا في الفترة ما بين 15 -17 من شهر إبريل/ نيسان الجاري، على أن تكون مواجهات الإياب من هذا الدور في الفترة ما بين 22-24 من الشهر نفسه.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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