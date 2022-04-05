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مشروب شائع يمكن أن يؤدي إلى سكتة قلبية مفاجئة .. اعرفه واحذره

"لاحتوائها كميات كبيرة من الكافيين"

صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
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مشروبات الطاقة تسبب السكتة القلبية watanserb.com
مشروبات الطاقة تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين وهو ما يمكن أن يشكل خطرََا

وطن – وجدت دراسة أن تناول الكثير من مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب سكتة قلبية مفاجئة، حتى بالنسبة للأشخاص الأصحاء.

مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب سكتة قلبية مفاجئة

يستهلك معظم الناس الكافيين يوميََا، قد يكون ذلك كوبًا من القهوة أو من الشاي أو مشروبََا غازيًا من أجل الشعور بالراحة والتركيز.

كما يتناول الكثير من الناس مشروبات الطاقة للبقاء في حالة يقظة.

إلا أن هذه المشروبات، حسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، وهو ما يمكن أن يشكل خطرََا.

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تعتبر “غوارانا” Guarana مكونًا شائعًا في مشروبات الطاقة، ويمكن أن تولد ردود فعل غير متوقعة عند دمجها مع عناصر أخرى مثل الجينسنغ والتوراين وذلك لتحسين المذاق.

وحسب البحث الذي نشر في مجلة Anatolian Journal of Cardiology في عام 2017، يرى العلماء إن هناك خطر الإصابة “بالسكتات القلبية غير المبررة لدى الشباب بعد تناول مشروبات الطاقة”.

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ويزداد الخطر أكثر إذا ما تم خلط مشروبات الطاقة مع المشروبات الكحولية.

وفي هذا السياق، قال الدارسون: “يبدو واضحا أن مشروبات الطاقة وبعض المشروبات وبعض المكملات التي تحتوي على المنشطات قد تؤدي إلى أمراض قلبية وعائية خطيرة ولا رجعة فيها نادرا لدى الشباب”.

إن الكافيين آمن بشكل عام للاستهلاك والاستمتاع به، لكن قد يكون ضارًا إذا ما تم تناوله بجرعات أكبر.

وحذر العلماء من أن مشروبات الطاقة يمكن أن “تؤدي إلى نتائج كارثية من خلال عدم انتظام ضربات القلب المميتة”.

السكتة القلبية

غالبًا ما تحدث السكتة القلبية المفاجئة دون سابق إنذار، وفيها يتوقف القلب بشكل مفاجئ نتيجة مشكلة في النظام الكهربائي له.

تحدث السكتة القلبية المفاجئة دون سابق إنذار
تحدث السكتة القلبية المفاجئة دون سابق إنذار

تحدث السكتة القلبية، المعروفة أيضًا باسم السكتة القلبية الرئوية، عندما يتوقف قلبك فجأة عن ضخ الدم في أنحاء الجسم.

والشخص الذي أصيب بالسكتة القلبية سينهار فاقدًا لوعيه. وسيكون تنفسه غير منتظم وقد يتوقف احيانا ولن يستجيب.

كما يأتي هذا بعد أن أظهرت دراسة أن مشروبًا شائعًا “يضاعف” خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لدى البالغين الذين يتناولونه أكثر من مرتين في اليوم.

سرطان الأمعاء

يعد سرطان الأمعاء ثاني أكثر أشكال المرض فتكًا في المملكة المتحدة. وأولئك الذين يستهلكون بعض المشروبات قد يعرضون أنفسهم لخطر الإصابة بهذا المرض.

يبدأ سرطان الأمعاء، الذي يودي بحياة 16000 بريطاني سنويًا، في الأمعاء الغليظة ويتطور في الغالب من أورام ما قبل السرطانية، تسمى الزوائد اللحمية.

سرطان الأمعاء
سرطان الأمعاء

لن تتحول جميعها إلى أورام سرطانية، ولكن إذا وجد طبيبك أيًا منها، فسوف يميل إلى إزالتها للوقاية من السرطان.

ولكن، إذا تم اكتشافه مبكرًا، يمكن علاجه ويمكن أن يؤدي اتباع أسلوب حياة صحي إلى إحداث فرق كبير في تجنب الإصابة به.

 

المصدر
thesun
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صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 2 دقائق
صورة ايمان الباجي

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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