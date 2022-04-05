كم بلغ الأجر المغري الذي تقاضاه عادل الكلباني مقابل إعلان الترويج لموسم الرياض؟! (شاهد)

وطن – بعد عدة أشهر من إثارته الجدل عقب ظهوره المفاجئ في إعلانات ترويجية لموسم الرياض الامر الذي أثار الغضب ضده، خرج إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني ليكشف عن كواليس مشاركته في الإعلان والمبلغ الذي تقاضاه، مشيرا إلى انه كان مغريا.

وقال “الكلباني” خلال لقائه في برنامج “مراحل” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على قناة “SBC”: “ما دريت إنه إعلان الأول كانت دعوة لزيارة الكومبات فيلد وقالوا نبغى نصور بس للشركة، وأصروا على ذلك”.

وأضاف قائلا: “ما قابلت إلا سعيد العويران كان جاي يسوي نفس الإعلان. أما البقية ما شفتهم وصوروا اللقطة حقتنا وبعدين معالي المستشار (تركي آل الشيخ) هو اللي نزل الإعلان. لكن المرة الثانية قالولي فوافقت .. ناسبتني الفكرة”.

مبلغ “مغري”

وفيما يخص المبلغ الذي تقاضاه مقابل إعلان موسم الرياض، رفض “الكلباني” الإفصاح عن المبلغ، قائلاً : “لا ما أقدر لكن جاتني هدية قيمة ثمينة جداً”. مشيراً إلى أنه تعهد بعدم الإفصاح عن المبلغ موضحاً أنه كان مبلغا مغرياً.

كما أوضح أنه على مستوى الإعلانات الأخرى؛ يقوم بعمل إعلانات تجارية على سناب شات موضحاً أنه يرفض التمثيل.

“الكلباني” يروج للعبة “كومبات فيلد”

وأثار ” الكلباني” موجة جدل كبيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد ظهوره في مقطع فيديو يروج لفعالية “كومبات فيلد”، إحدى الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض.

لست ضد الترفيه

لكن اقل حاجه يحترم الإنسان ماضيه والدرجة الكبيره التي نالها واهمها حفظ القرآن وامامة الحرم pic.twitter.com/Y7NTdGHek4 — عبد الرحمن المجالي (@AbdurhmanMajali) November 19, 2021

كما شارك “الكلباني” في يناير الماضي في عمل دعائي جديد لموسم الرياض التابع لهيئة الترفيه، ما عرضه لانتقادات حادة بسبب ما وصفه ناشطون بأنها “تجاوزات شرعية” في العمل لا تليق بداعية.

لاتجوووووون … اتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي ل #موسم_الرياض … ابدعتوا … والشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى مامنحوا الثقة والامكانيات … وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا واحلامنا عنان السماء ولاحدود لها ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/JwMGH4bt4C — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2022

“الكلباني” يلعب البلوت

يشار إلى أن “الكلباني” سبق وأثار جدلاً واسعاً، عندما ظهر في عام 2018 وهو يشارك في بطولة “البلوت” بالسعودية. وتعد البلوت (إحدى ألعاب الورق) في السعودية من الألعاب الأكثر شعبية. بل إنها تتفوق على شعبية كرة القدم، إذ يفضلها الكبار والصغار في الاستراحات وفي المجالس العامة.

وبالرغم من ذلك إلا أن رجال الدين في السعودية حرَّموها، وخصوصاً جماعة ما يعرف بـ”الصحوة”، وهي التي ظهرت في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.

يذكر أن هيئة الترفيه في السعودية تستقطب شخصيات مشهورة بالمملكة وخارجها، بهدف الترويج لأنشطتها والمشاركة فيها. بهدف دفع السعوديين إلى إنفاق أموال الترفيه داخل المملكة بدلاً من خارجها. ضمن خطة تهدف الرياض من ورائها إلى تنويع مصادر الاقتصاد.

(المصدر: تويتر – وطن)

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