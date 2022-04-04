مونديال قطر 2022 .. سفينة سياحية فارهة من فئة 5 نجوم تنتظر المشجعين

وطن – مع تأكيد مشاركة منتخب إنجلترا في مونديال قطر 2022، تتجه الأنظار الآن إلى المكان الذي يتدفق فيه مشجعو منتخب إنجلترا إلى الشرق الأوسط لدعم فريقهم والذي يستطيعون الإقامة فيه.

وفي هذا السياق، تقول صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أنه يمكن لعشاق منتخب إنجلترا الاقامة على متن إم إس سي أوروبا (MSC Europa) وهي سفينة سياحية فاخرة مليئة بالمطاعم وملهى ليلي وستة حمامات سباحة.

سيتم إرساء سفينة “إم إس سي أوروبا” من فئة الخمس نجوم قبالة دولة الخليج العربي لتوفير أماكن إقامة إضافية للمشجعين الذين يحضرون المباريات.

مكونات سفينة MSC Europa

توفر هذه السفينة لمحبي فريق انجلترا الفرصة للاستمتاع بكل رفاهية دون القلق من الإصابة بدوار البحر.

كما تعد السفينة بأن تقدم المشروبات الكحولية بلا توقف في الدولة الإسلامية.

حتى أنها تفتخر السفينة بمحل الحلاقة الخاص بها حتى يتمكن المشجعون من الحفاظ على شعورهم مشذبة خلال البطولة التي تستمر خمسة أسابيع.

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تبلغ تكلفة المقصورة التي تحتوي على سرير مزدوج وأسرّة بطابقين مصممة للنوم لأربعة أشخاص 486 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة لمدة لا تقل عن أربع ليالٍ.

بينما تصل تكلفة أجنحة كبار الشخصيات إلى 1900 جنيه إسترليني في الليلة.

كما تم تجهيز السفينة – التي سترسي في ميناء في العاصمة القطرية الدوحة – خصيصًا لاستيعاب المشجعين.

قائمة خيارات متنوعة تقدمها السفينة

يقول دليل الإقامة الخاص بمنظم البطولة FIFA أن السفينة التي سترسي في أرصفة الميناء في العاصمة القطرية الدوحة هي “سفينة جديدة ذات تصميم وتكنولوجيا رائدين”.

وجاء في التقرير “تقدم السفينة تجربة ضيافة فريدة لعشاق كأس العالم لكرة القدم في قطر. مع منتزه خارجي رائع ومجموعة واسعة من خيارات الإقامة من الأجنحة الفاخرة مع المرافق الخاصة الأنيقة إلى المقصورات المريحة التقليدية.”

للباحثين عن الإثارة، يمكنهم الاستمتاع في ستة حمامات سباحة مذهلة و 14 حمامًا بدوامة مائية تطل على المحيط.

وإذا أردت الاسترخاءً، يمكنك الاستمتاع في مركز السبا المصمم على الطراز البالي. ويتميز بحمامات حرارية وصالون تجميل وصالون حلاقة. فضلاً عن صالة رياضية مجهزة بالكامل.

كما يمكن للأشخاص تجربة تناول الأطعمة في 13 مكان، بما في ذلك مطعم اللحوم الأمريكي الكلاسيكي بوتشرز كت. وشواية كايتو تيبانياكي وبار السوشي، و Hola! Tacos & Cantina المستوحى من أطعمة الشارع في أمريكا اللاتينية.

هناك أيضًا الكثير من البارات والردهات بما في ذلك حانة Masters of the Sea و Elixir – Mixology Bar. وغرفة شاي على طراز جنوب آسيا.

كما يوجد كذلك على متن السفينة ملهى ليلي. إضافة إلى نادي للأطفال الصغار وبارات لتذوق النبيذ والسوشي وسينما بجانب المسبح وغرفة سيجار وديسكو بار.