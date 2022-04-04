الهدهد

صحيفة تركية تكشف عن اتجاه “أردوغان” لتطبيع العلاقات مع “الأسد”

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
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أردوغان الأسد watanserb.com
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - الرئيس السوري بشار الأسد

وطن – قالت صحيفة “حرييت” التركية نقلا عن مصادر تركية مطلعة بأن حكومة بلادها تجري حاليا تقييمات بأن العملية التي بدأتها لإنهاء الحرب في أوكرانيا ستخلق فرصة جديدة في العلاقات التركية السورية.

وقالت المصادر، إن هناك محاولات حاليا من قبل الحكومة لإجراء مناقشة مع حكومة النظام السوري حول ثلاثة مواضيع مهمة.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن تركيا تعتقد أن دورها خلال الأشهر الأخيرة خاصة فيما يتعلق بحسم حرب أوكرانيا، وتواجد روسيا في هذه المنطقة، قد يكون من المناسب البحث عن حل للمشكلة السورية.

وقالت المصادر الحكومية إن سياسة التوازن الحالية لتركيا مهمة للعديد من البلدان، وخاصة الدول الأوروبية. وذكرت أنه حاليا ومع الانشغال الروسي بالحرب الأوكرانية وردود أفعال العالم. وكذلك إنشغال موسكو بمشاكلها الداخلية، يمكن إجراء بداية جديدة مع إدارة النظام السوري تأخذ بعين الاعتبار أيضا مشكلة اللاجئين.

ثلاث أولويات

وأضافت المصادر، أنه إذا سارت الأجواء بشكل صحيح، فقد تكون لصالح تركيا، وقد تكون هناك فرصة لاستعادة العلاقات مع النظام السوري وضمان عودة اللاجئين إلى بلادهم.

وفي هذا الصدد، تصر تركيا في كافة اتصالاتها على ثلاث نقاط، وهي: “الحفاظ على الهيكل الوحدوي، ووحدة الأراضي السورية، وضمان أمن اللاجئين العائدين إلى بلادهم”.

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وتشمل القضايا المتعلقة بوحدة الأراضي السورية والهيكل الوحدوي، أنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضي سوريا ومنطقة “الحكم الذاتي” شمال شرق سوريا، بحسب الصحيفة.

وكشفت الصحيفة أن أنقرة نقلت هذه الرسائل الهامة إلى دمشق، لاسيما قبل زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الإمارات.

زيارة الأسد إلى الإمارات

وترى أنقرة أن زيارة الأسد إلى الإمارات تشير إلى أنه بحاجة إلى اتخاذ مبادرات جديدة وخلق دعم جديد، ويجري البحث عن منافذ مختلفة لحل المشكلة.

وأضافت المصادر أنه يمكن لتركيا تحويل هذه العملية لصالحها إذا أخذ بالاعتبار “المرحلة الجديدة” في العلاقات مع الإمارات.

وأكدت أن نجاح هذا الجهد سيقود إلى عودة ما لا يقل نصف اللاجئين المقيمين في تركيا إلى بلادهم.

المصدر
حرييت
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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