صحيفة تركية تكشف عن اتجاه “أردوغان” لتطبيع العلاقات مع “الأسد”

وطن – قالت صحيفة “حرييت” التركية نقلا عن مصادر تركية مطلعة بأن حكومة بلادها تجري حاليا تقييمات بأن العملية التي بدأتها لإنهاء الحرب في أوكرانيا ستخلق فرصة جديدة في العلاقات التركية السورية.

وقالت المصادر، إن هناك محاولات حاليا من قبل الحكومة لإجراء مناقشة مع حكومة النظام السوري حول ثلاثة مواضيع مهمة.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن تركيا تعتقد أن دورها خلال الأشهر الأخيرة خاصة فيما يتعلق بحسم حرب أوكرانيا، وتواجد روسيا في هذه المنطقة، قد يكون من المناسب البحث عن حل للمشكلة السورية.

وقالت المصادر الحكومية إن سياسة التوازن الحالية لتركيا مهمة للعديد من البلدان، وخاصة الدول الأوروبية. وذكرت أنه حاليا ومع الانشغال الروسي بالحرب الأوكرانية وردود أفعال العالم. وكذلك إنشغال موسكو بمشاكلها الداخلية، يمكن إجراء بداية جديدة مع إدارة النظام السوري تأخذ بعين الاعتبار أيضا مشكلة اللاجئين.

ثلاث أولويات

وأضافت المصادر، أنه إذا سارت الأجواء بشكل صحيح، فقد تكون لصالح تركيا، وقد تكون هناك فرصة لاستعادة العلاقات مع النظام السوري وضمان عودة اللاجئين إلى بلادهم.

وفي هذا الصدد، تصر تركيا في كافة اتصالاتها على ثلاث نقاط، وهي: “الحفاظ على الهيكل الوحدوي، ووحدة الأراضي السورية، وضمان أمن اللاجئين العائدين إلى بلادهم”.

وتشمل القضايا المتعلقة بوحدة الأراضي السورية والهيكل الوحدوي، أنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضي سوريا ومنطقة “الحكم الذاتي” شمال شرق سوريا، بحسب الصحيفة.

وكشفت الصحيفة أن أنقرة نقلت هذه الرسائل الهامة إلى دمشق، لاسيما قبل زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الإمارات.

وترى أنقرة أن زيارة الأسد إلى الإمارات تشير إلى أنه بحاجة إلى اتخاذ مبادرات جديدة وخلق دعم جديد، ويجري البحث عن منافذ مختلفة لحل المشكلة.

وأضافت المصادر أنه يمكن لتركيا تحويل هذه العملية لصالحها إذا أخذ بالاعتبار “المرحلة الجديدة” في العلاقات مع الإمارات.

وأكدت أن نجاح هذا الجهد سيقود إلى عودة ما لا يقل نصف اللاجئين المقيمين في تركيا إلى بلادهم.