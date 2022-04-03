5 دلائل تؤكد إصابة بوتين بسرطان الغدة الدرقية ومرض آخر خطير (شاهد)

وطن – قال الخبراء إن هناك العديد من الدلائل المقلقة التي تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان يعاني من سرطان الغدة الدرقية ومرض “باركنسون” عندما أمر بالغزو الأوكراني.

تراجع كبير على صحة بوتين الجسدية

وتؤكد هذه القرائن إطلالات بوتين العلنية الأخيرة، حيث ظهر الرجل المستبد القوي على غير طبيعته بوجه “منتفخ” وجسم “ضعيف”.

وفي نوفمبر من العام الماضي، كشف محلل سياسي روسي عن إصابة “بوتين” بكل من مرض السرطان ومرض باركنسون. في حين زعم ​​مصدر منفصل أنه خضع لعملية جراحية لسرطان البطن، وفقًا لتقارير The Mirror.

وبينما ظل الكرملين صامتًا بشأن هذه المسألة، فإن التراجع الكبير في الحالة الجسدية لبوتين دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان يعاني من مرض خطير أو حتى عدة أمراض في وقت واحد.

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وفيما يلي بحسب صحيفة “ديلي ستار” خمس أدلة تؤكد انهيار الوضع الصحي لبوتين:

طبيب سرطان مرافق لبوتين

وفقًا للتقارير يتم إبقاء الجراح المتخصص في سرطان الغدة الدرقية لدى المرضى “المسنين والشيخوخة” بجانب بوتين دائما ليكون على اتصال مباشر معه.

“يفغيني سيليفانوف” من مستشفى موسكو الطبي المركزي، سافر بالطائرة إلى الرئيس الروسي 35 مرة على الأقل في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.

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والآن تمتلك وسائل الإعلام الاستقصائية (أو Proekt) ، التي تم حظرها في روسيا ، معلومات تدعم النظريات الأخيرة التي يخفيها عن مشاكله الطبية عن شعبه.

وقالت وسائل الإعلام الخاصة بالمشروع: “لقد وعدنا أن نكشف لكم السر الرئيسي للكرملين. بالطبع ، نحن نتحدث عن صحة فلاديمير بوتين “.

وجاء في التقرير: “من المقبول عمومًا أنه في السنة الثالثة والعشرين من حكمه، كان رئيس روسيا مهتمًا فقط بالجغرافيا السياسية، وأهمل صحته”.

لكن بوتين أبدى اهتمامًا علنيًا بمشكلة سرطان الغدة الدرقية.

“في يوليو 2020 ، التقى برئيس المركز الوطني للبحوث الطبية للغدد الصماء ، إيفان ديدوف ، وهو رئيس ابنة بوتين الكبرى ماريا [فورونتسوفا].”

أخبر ديدوف الرئيس عن الانتشار الواسع لسرطان الغدة الدرقية، وتحدث عن العقار الهرموني الجديد Tyrogin ، الذي يحارب النقائل بعد الجراحة.

“هناك بالفعل حديث في الأوساط الطبية حول المشاكل الصحية للرئيس.”

يأتي ذلك بعد أن بقي بوتين في عزلة لعدة أشهر خلال جائحة Covid-19 ، وقام فقط بزيارات إلى المستشفيات عندما كان يرتدي بذلة كاملة من المخاطر البيولوجية.

باركنسون والسرطان

وأثار المحلل السياسي البروفيسور “فاليري سولوفي” نظريات حول صحة بوتين المتعثرة. حيث قال في نوفمبر 2020 إن الرئيس الروسي أصيب بالسرطان ومرض باركنسون – الذي كان مخفيًا عن الجمهور الروسي.

وعلى الرغم من أن الكرملين نفى هذه الأنباء، إلا أن البروفيسور سولوفي قال إن بوتين تلقى أيضًا العلاج من المرض التنكسي في فبراير 2021.

وزعم البروفيسور سولوفي – الرئيس السابق لقسم العلاقات العامة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية – أن مسؤولي الكرملين هم الذين أكدوا تشخيص بوتين.

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في ذلك الوقت ، قال البروفيسور سولوفي أيضًا إن الرئيس يعتزم التنحي عن منصبه في أوائل عام 2022.

وأشار مصدر روسي منفصل إلى أن الزعيم الروسي خضع لعملية جراحية لسرطان البطن.

وفي حديثه عن كلا الحالتين في عام 2020 ، قال البروفيسور سولوفي: “إحداهما ذات طبيعة نفسية وعصبية، والأخرى مشكلة سرطانية.

مضيفا أن “التشخيص الثاني أكثر خطورة بكثير من التشخيص الأول المسمى لأن مرض باركنسون لا يهدد الحالة الجسدية ، ولكنه يحد فقط من الظهور العام.”

بوتين يعرج

وترددت النظريات أيضا حول تشخيص بوتين المحتمل لمرض باركنسون في أواخر مارس، بعد تصويره وهو يعرج على المسرح بعد مسيرة مؤيدة للحرب.

وزاد مقطع العرج من التكهنات المتزايدة بأن الزعيم الروسي ربما يعاني من المرض الذي قد يؤثر على سلوكه.

وأخبر السير “ريتشارد ديرلوف” الرئيس السابق في MI6 ، مؤخرًا أنه غالبًا ما يكون هناك رابط بين المرض و “فقدان ضبط النفس”.

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وقال السير “ديرلوف” الذي ترأس جهاز المخابرات من عام 1999 حتى عام 2004: “ربما يكون سلوك بوتين وعقله أيضا قد تأثرا بسبب المرض.”

مضيفا:”سمعت بالتأكيد من العديد من أطباء الأعصاب الذين يقولون أن فقدان ضبط النفس والذهان هي أعراض شائعة جدًا لمرض باركنسون.”

وأثيرت مخاوف أخرى بشكل عام حول صحة بوتين العصبية.

“ماركو روبيو” عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والعضو الكبير في لجنة المخابرات بالمجلس، تكهن مؤخرًا بأن شيئا ما قد تغير بصحة رئيس الكرملين.

وقال روبيو لصحيفة التلغراف: “أتمنى أن أتمكن من مشاركة المزيد من التفاصيل لكن في الوقت الحالي ، يمكنني القول أنه من الواضح جدًا للكثيرين أن شيئًا ما قد حدث مع بوتين.”

منشطات

ويُظهر التحليل المقارن لظهور بوتين العلني، أنه يبدو أسوأ من حيث المظهر ، بوجه منتفخ.

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ويعتقد الخبراء أن هذا التدهور يرجع على الأرجح إلى تناوله علاج الستيرويد- حيث اقترح البعض أن الأدوية القوية قد تم وصفها لمشكلة الظهر.

ومع ذلك ، يعتقد البعض الآخر أنه يتم استخدام الدواء لأن القائد يعاني من مرض السرطان.

وتشمل الآثار الجانبية للأدوية تقلبات مزاجية سريعة وتغيرات سلوكية شديدة.

ويمكن أن تسبب جرعة عالية من “الستيرويدات” ارتباكًا أو تغيرًا في الإدراك.

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فيونا هيل ، الخبيرة البريطانية السابقة في البيت الأبيض بشأن روسيا ، قالت لبوليتيكو: “بوتين لا يبدو بمظهر رائع ، إنه منتفخ إلى حد ما.”

وتابعت: “قد يكون السبب هو أنه يتناول جرعات عالية من المنشطات، أو قد يكون هناك شيء آخر.”

الجواسيس يؤكدون إصابة بوتين بالسرطان

وفي 13 مارس، رددت مجموعة من الجواسيس العالميين النظرية القائلة بأن ظهور بوتين بوجه منتفخ كان مدفوعًا باستخدام المنشطات لعلاج السرطان.

ويعتقد شخصيات بارزة من أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن هناك تفسيرًا فسيولوجيًا لغزو أوكرانيا – والذي قالوا إنه ناجم عن “سلوكه غير المنتظم بشكل متزايد” ، حسبما ورد.

إنهم يقدمون نظريات أنه ربما يكون مصابًا بالسرطان وأن العلاج الطبي الذي يتلقاه قد غيّر توازن عقله.

وتشير المصادر أيضًا إلى قرار الديكتاتور بعزل نفسه جسديًا عن الضيوف لأن استخدام العقاقير يثبط جهاز المناعة لديه.

واضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للجلوس على الطرف الآخر من طاولة بطول 13 قدمًا خلال اجتماع مع الرئيس الروسي، كما جلس وزير الخارجية سيرجي لافروف على الطرف الآخر من طاولة طويلة بشكل خاص.

وقال مصدر أمني لصحيفة “ميل أون صنداي”: “حدث تغيير ملموس في اتخاذ قراره خلال السنوات الخمس الماضية أو نحو ذلك.

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