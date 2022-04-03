كيف أطفأت حرب أوكرانيا “روح رمضان” الاحتفالية في الشرق الأوسط وإفريقيا؟

وطن – أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناتج عن الحرب في أوكرانيا إلى إطفاء الروح الاحتفالية لشهر رمضان المبارك عند المسلمين، والذي شابه جائحة فيروس كورونا في العامين الماضيين.

رمضان مختلف هذا العام بسبب حرب أوكرانيا

ومع رفع القيود المفروضة على فيروس كورونا، يحيي الشرق الأوسط شهر رمضان وسط أزمة تهدد بمزيد من الفقر في منطقة لم تتعاف بعد من عواقب الوباء.

ووفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، تقود الحرب في أوكرانيا المجاعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تستورد المنطقة منتجات مثل القمح والحبوب بشكل أساسي من الأراضي الأوكرانية وروسيا.

العراق والأردن

ونقلت صحيفة “laprensalatina” عن أم عمران في سوق بغداد القديم قولها إن “الأسعار مجنونة كنت أتجول في سوق الشورية لشراء احتياجات عائلتي لشهر رمضان ، لكنني لا أعتقد أنني أستطيع شراء كل شيء”.

ولمعالجة الأسعار ، اتخذت الحكومة العراقية إجراءات مثل إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأساسية وزيادة البطاقة التموينية.

ومع ذلك ، لم تمنع هذه الإجراءات حدوث انخفاض في الطلب خلال شهر رمضان حيث يصوم المسلمون من شروق الشمس إلى غروبها.

هذا وقالت ربة منزل أردنية في سوبر ماركت بوسط عمان، إن الوضع هذا العام كان “مفاجئًا حقًا” حيث ارتفعت الأسعار لكن الأجور لم تُدرج في الميزانية منذ أكثر من عامين.

وأعربت عن أسفها: “لا نستطيع تحمل تكلفة شراء المنتجات الأساسية” ، وألقت باللوم على الحكومة في امتثالها المتصور للتجار “الذين يستغلون دائمًا أي صراع دولي لزيادة الأسعار”.

مصر وانخفاض الجنيه

كما أنه في الأسابيع الأخيرة، انخفض الجنيه المصري بنحو 15٪ مقابل الدولار ، الأمر الذي تسبب جنبًا إلى جنب مع الحرب في أوكرانيا ، في زيادة أسعار المنتجات.

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وقالت ألطاف الشال (65 عاما) إن هذا أثر على مشتريات المصريين الضخمة لشهر رمضان، حيث “كان الناس في السوق ينظرون إلى الأسعار بتفاجئ”.

وقالت إن من بين المنتجات التي أصبحت أكثر تكلفة اللحوم والخبز والخضروات، مما أدى إلى انخفاض كبير في المشتريات:”الناس يعانون، وخاصة الطبقات المتوسطة والدنيا”.

السودان ولبنان

وفي السودان، لم يتسبب انخفاض قيمة الجنيه السوداني في توقف التجارة فحسب ، بل أجبر العديد من البائعين أيضًا على إغلاق متاجرهم.

وقال عثمان التوم ، صاحب متجر صغير ، إنه في وضع “مرهق للغاية” ومحدود بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار السكر والدقيق، التي ارتفعت أكثر من 100٪ مقارنة بالشهر الماضي ، على حد قوله.

وأدى الركود الاقتصادي الضاغط والانقلاب الأخير في السودان إلى تفاقم أزمة الأسعار العالمية وعواقب أزمة فيروس كورونا.

وقال علي جلال ، أحد سكان الخرطوم، إن الدولة “تركتنا وحدنا لمواجهة مصيرنا”.

ويضيف الارتفاع العالمي في الأسعار إلى تضخم الغذاء الذي يعاني منه لبنان بالفعل بسبب الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي اندلعت في نهاية عام 2019.

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كما دفعت الأزمة قرابة 80 في المائة من اللبنانيين إلى هوة الفقر وقضت على ما يقرب من 90 في المائة من قيمة العملة المحلية.

وفي هذا السياق قال قتيبة (26 عامًا) من حي تقطنه أغلبية سنية في العاصمة، إن عائلته لا يمكنها الحفاظ على تقليد التجمع في بيروت للإفطار.

الصومال

من جانبها تناولت صحيفة “الغارديان” البريطانية الوضع في الصومال بظل هذه الأزمة، وقالت إنها تعيش أسوأ كارثة جفاف منذ أربعة عقود وانتشار الجوع.

وتابعت أنه حتى قبل دخول الدبابات الروسية إلى أوكرانيا في 24 فبراير ، كان لدى الصومال نقص كبير في الغذاء. والآن مع الغزو الذي يشل سلة الخبز في العالم يتعين على الدولة الواقعة في شرق إفريقيا مواجهة تحدٍ آخر وهو الارتفاع الهائل في أسعار السلع الأساسية.

وقبل أسبوع ، كان سعر إناء زيت الطهي سعة 20 لترًا 25 دولارًا ، واليوم يبلغ حوالي 50 دولارًا.

وقال التاجر محمد عثمان لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع: “بلغ سعر لتر البنزين 0.64 دولار واليوم يبلغ حوالي 1.80 دولار – إنه أمر جنوني”.

في الصومال ، حيث يُعتقد أن حوالي 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد ويعتمد أكثر من 4 ملايين شخص على المساعدات الغذائية الطارئة ، سيكون لارتفاع الأسعار تأثير كارثي

. وعلى الرغم من أنها لا تعتمد بشدة على واردات القمح مثل بعض البلدان. إلا أن الصومال لديها العديد من الأسباب الأخرى للخوف من التأثير المتتالي للحرب في أوكرانيا.

ويقول بيتروك ويلتون ، المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ، إن معظم المساعدات الغذائية التي تقدمها الوكالة في الصومال تمت من خلال التحويلات النقدية ، والتي كانت شديدة التأثر بتقلبات السوق.

وأوضح:”أي تأثير كبير على القوة الشرائية للأشخاص الذين نخدمهم بسبب التغيرات المفاجئة في الأسعار هو مصدر قلق حقيقي. لا سيما في سياق هذا الجفاف الشديد للغاية”.

وفي عام 2011، وهي المرة الأخيرة التي شهد فيها الصومال مجاعة ، يُعتقد أن ما يقرب من 260 ألف شخص قد لقوا مصرعهم.

وقبل غزو أوكرانيا ، كانت أسعار المواد الغذائية ترتفع بالفعل بسبب الجفاف ، مع نفوق الماشية أو انخفاض جودتها ، ومحاصيل الحبوب مثل الذرة الرفيعة أقل بكثير من المتوسطات طويلة الأجل.

ويقول ويلتون: “إن الآثار على المدى المتوسط ​​للأزمة الأوكرانية هي مجرد سبب إضافي لقلق خطير للغاية”.

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