الحكم باكاري غاساما وحقيقة مقتله على يد مشجعين في باريس (فيديو)

وطن – تداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه إشاعات مقتل الحكم الغامبي باكاري غاساما في العاصمة الفرنسية باريس على يد مشجعين، عقب إدارته مباراة الجزائر والكاميرون في نهائيات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

الاتحاد الغامبي ونفي مقتل باكاري غاساما

ونفى السكرتير العالم للاتحاد الغامبي لكرة لقدم سوديبو كاماسو، في تصريح صحفي مع موقع “FilGoal” المصري، الإشاعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل الحكم المثير للجدل باكاري غاساما.

الاتحاد الجامبي عبر @FilGoal • باكاري غاساما يُمارس حياته بشكل طبيعي ، لا حقيقة لشائعة تعرضه للقىل. pic.twitter.com/KJORgjAUMX — عالم المونديال (@WC_Qatar22) April 2, 2022

وقال الغامبي كاماسو، ” الأنباء المتداولة بشأن مقتل الحكم باكاري غاساما. هي مجرد إشاعات، كما أننا تواصلنا مع الحكم نفسه وهو متواجد في غامبيا ويمارس حياته الطبيعية”.

وكانت مقاطع الفيديو التي روجت عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قد تحدثت عن تعرض الحكم غاساما للاعتداء من قبل مشجعين عليه في العاصمة الفرنسية باريس، كما وترددت أنباء أخرى عن مقتله.

L'arbitre Gassama aurait été assassiné à Saint-Denis, par des supporters, il y a quelques heures.

Gassama était l'arbitre qui a arbitré Cameroun – Algérie. #FIFA #GASSAMA #Atal #replay_match_algeria_cameron pic.twitter.com/bmjArBVjNp — Al-Haqu | الحق (@AlHaku_) April 2, 2022

حكم مباراة الجزائر والكاميرون

وأثار الحكم الغامبي باكاري غاساما، الجدل الواسع من قبل جماهير الكرة الجزائرية. وصولاً إلى هجوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية في مباراة الجزائر والكاميرون الفاصلة في إياب نهائي تصفيات مونديال كأس العالم 2022.

كما وكانت أبرز الأخطاء التي نشرها جماهير الكرة الجزائرية للحكم الغامبي غاساما، هو إلغاء هدف النجم الجزائري المخضرم إسلام سليماني بعد الرجوع إلى تقنية الفار، وعدم احتسابه ركلة جزاء في المباراة. إلى جانب التشكيك في احتساب الهدف الأول للكاميرون بعد دفع المدافع الجزائري عيسى ماندي.

🗣 سوديبو كاماسو سكرتير عام الاتحاد الغامبي ينفي ما تردد بشأن تعرض الحكم باكاري غاساما للقتل في باريس 🔵 الحكم يتواجد في غامبيا وليس كما انتشرت الشائعات .. ويمارس حياته بشكل طبيعي pic.twitter.com/o0jvF6KUAq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 2, 2022

وليست المرة الأولى الذي يثير الحكم بكاري غاساما الجدل. بسبب أخطاء التحكيمية الفاضحة، فقد سبق أن ارتكب ذلك مع أندية في القارة الأفريقية السمراء خلال السنوات الماضية.

كما وفشل المنتخب الجزائري ” محاربو الصحراء” للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، في حجز بطاقة التأهل للمشاركة في مونديال قطر 2022. بعد الإقصاء من الكاميرون بنتيجة 2-2 مع أفضلية عدد الأهداف المسجلة.

يشار إلى قرعة مونديال كأس العالم 2022، التي أجريت في العاصمة القطرية الدوحة. الجمعة الماضية، قد أسفرت عن وقوع منتخب الكاميرون ” الأسود” في المجموعة السابعة الصعبة برفقة البرازيل وصربيا وسويسرا.

(المصدر: وطن + FilGoal + تويتر)

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