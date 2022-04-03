رياضة

الحكم باكاري غاساما وحقيقة مقتله على يد مشجعين في باريس (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل، 2022آخر تحديث: 3 أبريل، 2022
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وطن – تداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه إشاعات مقتل الحكم الغامبي باكاري غاساما في العاصمة الفرنسية باريس على يد مشجعين، عقب إدارته مباراة الجزائر والكاميرون في نهائيات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

الاتحاد الغامبي ونفي مقتل باكاري غاساما

ونفى السكرتير العالم للاتحاد الغامبي لكرة لقدم سوديبو كاماسو، في تصريح صحفي مع موقع “FilGoal” المصري، الإشاعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل الحكم المثير للجدل باكاري غاساما.

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وقال الغامبي كاماسو، ” الأنباء المتداولة بشأن مقتل الحكم باكاري غاساما. هي مجرد إشاعات، كما أننا تواصلنا مع الحكم نفسه وهو متواجد في غامبيا ويمارس حياته الطبيعية”.

وكانت مقاطع الفيديو التي روجت عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قد تحدثت عن تعرض الحكم غاساما للاعتداء من قبل مشجعين عليه في العاصمة الفرنسية باريس، كما وترددت أنباء أخرى عن مقتله.

حكم مباراة الجزائر والكاميرون

وأثار الحكم الغامبي باكاري غاساما، الجدل الواسع من قبل جماهير الكرة الجزائرية. وصولاً إلى هجوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية في مباراة الجزائر والكاميرون الفاصلة في إياب نهائي تصفيات مونديال كأس العالم 2022.

كما وكانت أبرز الأخطاء التي نشرها جماهير الكرة الجزائرية للحكم الغامبي غاساما، هو إلغاء هدف النجم الجزائري المخضرم إسلام سليماني بعد الرجوع إلى تقنية الفار، وعدم احتسابه ركلة جزاء في المباراة. إلى جانب التشكيك في احتساب الهدف الأول للكاميرون بعد دفع المدافع الجزائري عيسى ماندي.

وليست المرة الأولى الذي يثير الحكم بكاري غاساما الجدل. بسبب أخطاء التحكيمية الفاضحة، فقد سبق أن ارتكب ذلك مع أندية في القارة الأفريقية السمراء خلال السنوات الماضية.

كما وفشل المنتخب الجزائري ” محاربو الصحراء” للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، في حجز بطاقة التأهل للمشاركة في مونديال قطر 2022. بعد الإقصاء من الكاميرون بنتيجة 2-2 مع أفضلية عدد الأهداف المسجلة.

يشار إلى قرعة مونديال كأس العالم 2022، التي أجريت في العاصمة القطرية الدوحة. الجمعة الماضية، قد أسفرت عن وقوع منتخب الكاميرون ” الأسود” في المجموعة السابعة الصعبة برفقة البرازيل وصربيا وسويسرا.

(المصدر: وطن + FilGoal + تويتر) 

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل، 2022آخر تحديث: 3 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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