تقارير

3 شهداء وإصابة 4 جنود خلال اشتباك جنوب جنين في فجر أول أيام رمضان (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
0 2 دقائق
شهداء سرايا القدس في جنين الذين اغتالتهم قوة اسرائيلية قرب عرابة watanserb.com
شهداء سرايا القدس في جنين الذين اغتالتهم قوة اسرائيلية قرب عرابة

وطن – استشهد 3 مقاومين من عناصر سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر السبت، بعد استهداف مركبتهم قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية .

3 شهداء وإصابة 4 جنود

وزفت سرايا القدس 3 شهداء، وقالت إنهم من مجاهديها وهم: صائب عباهرة وخليل طوالبة من جنين، وسيف أبو لبدة من طولكرم، اغتالهم العدو عند مفترق عرابة في جنين فجر السبت.

إصابة خطيرة لأحد الجنود

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن أربعة من جنود الاحتلال أصيبوا، كاشفا أن إصابة احدهم بالغة ونقل بطائرة مروحية إلى مركز رمبام الطبي في حيفا. وخضع لعملية جراحية وأدخل المستشفى في العناية المركزة وحالته مستقرة.

وقالت مصادر عبرية إن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، من بينهم جندي خرج من المستشفى في وقت لاحق من صباح السبت.

واندلع اشتباك مسلح بين الشهداء وقوة “اليمام” الإسرائيلية، التي حاولت اعتقالهم.

وصية الشهيد سيف أبو لبدة

كما نشر الإعلام الإسرائيلي وصية الشهيد سيف أبو لبدة عثر عليها الاحتلال داخل السيارة التي كان يستقلها مع الشهداء عباهرة وطوالبة، حيث حث فيها الجميع على ضرورة مواصلة الجهاد ضد الاحتلال.

بينما تداولت حسابات فلسطينية وصيّة مصوّرة للشهيد .

الاحتلال يرفض تسليم جثامين الشهداء

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال رفضت تسليم جثامين الشهداء الثلاثة، وقامت بمصادرة السيارة المستهدفة خلال انسحابها من البلدة.

وقتلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين الخميس والجمعة، إثنان في جنين والثالث في الخليل .

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اسم “كاسر الأمواج” على العملية الأمنية التي يخوضها لمواجهة التصعيد الحالي، بعد سلسلة عمليات نفذها فلسطينيون في مدن اسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش أطلق اسم “كاسر الأمواج” على “حالة التأهب الأمني الحالية، وذلك لمنع تنفيذ عمليات أخرى”.

وكان آخر تلك العمليات، عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد ضياء حمارشة في مدينة بني براك قرب تل أبيب، وأدت لمقتل 5 إسرائيليين .

قد يهمك أيضاً:

عملية بني براك، جاءت بعد يومين من عملية الخضيرة التي أدت لمقتل إسرائيليين، وإصابة 10 آخرين على الأقل. حيث أعلن تنظيم “داعش” تبنيه العملية التي نفذها الشابان أيمن اغبارية وابراهيم اغبارية من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل.

كما سبق هاتان العمليتان، مقتل 4 مستوطنين، في عملية طعن ودهس، نفذها الشهيد محمد أبوالقيعان، في مدينة بئر السبع.

اقرأ أيضاً: 

المصدر
وسائل إعلام فلسطينيةتايمز أوف اسرائيلمواقع التواصل الاجتماعي
الوسوم
صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
0 2 دقائق
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى