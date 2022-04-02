3 شهداء وإصابة 4 جنود خلال اشتباك جنوب جنين في فجر أول أيام رمضان (شاهد)

وطن – استشهد 3 مقاومين من عناصر سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر السبت، بعد استهداف مركبتهم قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية .

مفرق عرابة | من مكان استشهاد المقاومين الثلاثة من سرايا القدس الليلة الماضية pic.twitter.com/qjxGgXEjoj — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 2, 2022

3 شهداء وإصابة 4 جنود

وزفت سرايا القدس 3 شهداء، وقالت إنهم من مجاهديها وهم: صائب عباهرة وخليل طوالبة من جنين، وسيف أبو لبدة من طولكرم، اغتالهم العدو عند مفترق عرابة في جنين فجر السبت.

إصابة خطيرة لأحد الجنود

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن أربعة من جنود الاحتلال أصيبوا، كاشفا أن إصابة احدهم بالغة ونقل بطائرة مروحية إلى مركز رمبام الطبي في حيفا. وخضع لعملية جراحية وأدخل المستشفى في العناية المركزة وحالته مستقرة.

وقالت مصادر عبرية إن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، من بينهم جندي خرج من المستشفى في وقت لاحق من صباح السبت.

واندلع اشتباك مسلح بين الشهداء وقوة “اليمام” الإسرائيلية، التي حاولت اعتقالهم.

دم، رصاص، سلاح، وحبتين شكولاتة للسحور!

مشهد ما بتقدر عليه اكبر دور السينما، بصورة ينجمع فيها الموت والحياة مع بعض!

أمل البقاء والاستمرار، والمقاومة للموت..

نبكيكم .. نبكي هذا الدم المسفوح ..#شهداء_جنين pic.twitter.com/QJXSo73uXl — شَــــــامْ 🇯🇴|•🐈✈️• (@sh_Sh10am) April 2, 2022

في فجر اول يوم رمضان استنفرت دولة الاحتلال كاملة وشارك بالعملية جهاز الاستخبارات و اليمام و مكافحة الارهاب عشان يغتالو ثلاث شباب زي الورد وكم الاستعدادات ببينلك حجم الآلم الي ذاقه الاحتلال منهم اخر فترة والحلو انه فطس اثتين من وحدة اليمام بالعملية#جنين_تقاوم #فلسطين #رمضان pic.twitter.com/VRFK4qMOQF — Youssef (يوسف) (@yousefrasmiqasr) April 2, 2022

وصية الشهيد سيف أبو لبدة

كما نشر الإعلام الإسرائيلي وصية الشهيد سيف أبو لبدة عثر عليها الاحتلال داخل السيارة التي كان يستقلها مع الشهداء عباهرة وطوالبة، حيث حث فيها الجميع على ضرورة مواصلة الجهاد ضد الاحتلال.

בחיפוש ברכב של המפגעים נמצאה הצוואה בה עודדו את חבריהם להמשיך ולבצע פיגועים כנגד ישראל

בנוסף, בשעות האחרונות מופץ סרטון בו אחד המפגעים מקריא את הצוואה. pic.twitter.com/hML4fBXtWk — Amir Bohbot אמיר בוחבוט (@amirbohbot) April 2, 2022

بينما تداولت حسابات فلسطينية وصيّة مصوّرة للشهيد .

وصية الشهيد سيف أبو لبدة من سرايا القدس والذي ارتقى خلال اشتباك مع قوات خاصة من الاحتلال اغتالته مع 2 من رفاقه. pic.twitter.com/3nMsahSj4Y — محمــد المصري _ غـزَّة 🇵🇸 𓂆 (@mohamedmasri0) April 2, 2022

الاحتلال يرفض تسليم جثامين الشهداء

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال رفضت تسليم جثامين الشهداء الثلاثة، وقامت بمصادرة السيارة المستهدفة خلال انسحابها من البلدة.

#عاجل | قوات الاحتلال لا تزال تمنع سيارات الاسعاف من الوصول إلى المركبة المستهدفة وحديث عن عدد من الاصابات pic.twitter.com/wCrdu4yHMw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 1, 2022

وقتلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين الخميس والجمعة، إثنان في جنين والثالث في الخليل .

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اسم “كاسر الأمواج” على العملية الأمنية التي يخوضها لمواجهة التصعيد الحالي، بعد سلسلة عمليات نفذها فلسطينيون في مدن اسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش أطلق اسم “كاسر الأمواج” على “حالة التأهب الأمني الحالية، وذلك لمنع تنفيذ عمليات أخرى”.

وكان آخر تلك العمليات، عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد ضياء حمارشة في مدينة بني براك قرب تل أبيب، وأدت لمقتل 5 إسرائيليين .

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عملية بني براك، جاءت بعد يومين من عملية الخضيرة التي أدت لمقتل إسرائيليين، وإصابة 10 آخرين على الأقل. حيث أعلن تنظيم “داعش” تبنيه العملية التي نفذها الشابان أيمن اغبارية وابراهيم اغبارية من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل.

#شاهد📸| مشاهد جديدة من عملية إطلاق النار الفدائيــة في مدينة #الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل والتي أدّت لمقتل مستوطنين إثنين وإصابة 3 آخرين، واستشهاد المنفذيْن. pic.twitter.com/AWtbKID6W9 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 27, 2022

كما سبق هاتان العمليتان، مقتل 4 مستوطنين، في عملية طعن ودهس، نفذها الشهيد محمد أبوالقيعان، في مدينة بئر السبع.

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