خطأ غير منطقي في مسلسل “المداح – أسطورة الوادي” والأغنية مسروقة من إنمي ياباني!

وطن– بدأ الجمهور بترصد الأخطاء التي يقع بها القائمون على مسلسلات رمضان، وكان مسلسل “المداح – أسطورة الوادي”، البداية.

أهرامات الجيزة

ففي أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “المداح – أسطورة الوادي” التي تم عرضها على قناة “mbc مصر”، ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022. يظهر الفنان هادي خفاجة “عز” مع خطيبته هايدي رفعت “سهيلة” في أحد المشاهد بجامعة القاهرة.

وفي الخلفية تظهر أهرامات الجيزة، وهو الخطأ الذي رصده المتابعون، كون الجامعة لا تظهر الأهرامات في أي نقطة من داخلها.

الأغنية مسروقة

كما أثارت أغنية الشارة، جدلاً واسعاً بعدما أكد ناشطون أنها مسروقة من مسلسل رسوم متحركة شهير.

ونشر الناشطون موسيقى إنمي Attack on Titan، وقارنوها بأغنية المسلسل، مؤكدين أنه تم سرقة اللحن.

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وبدأت الحلقة الأولى من المسلسل ” بأغنية “ببركة النبي” لبطل العمل الفنان المصري حمادة هلال.

أحداث الحلقة الأولى

ثم يتحول حفل الزفاف إلى مطاردة بين “صابر المداح” ووالدته التي تجسد دورها “الحاجة صفاء” التي تجسد دورها الفنان حنان سليمان.

حيث يكتشف “صابر” أن والدته ممسوسة، ويمنعه شقيقه “حسن” الذي يجسد دوره الفنان خالد سرحان، من الاقتراب منها.

لكن “صابر” يدفعه نحو القطار القادم سريعا، قبل أن يتبين أن ما حدث مجرد كابوس.

الشيطانة مليكة

كما شهدت الحلقة الأولى، ظهور الفنانة المصرية سهر الصايغ، والتي تجسد دور شيطانة تدعى مليكة.

وتظهر مليكة ظهرت ضمن أحداث الحلقة في مشهد جمعها بحمادة هلال، والذي توجه إلى منزل في قرية لكي يخرج ما به من جن وشياطين.

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فتظهر الشيطانة مليكة فجأة ، ويسألها “صابر المداح” عن هويتها، فترد: “مش مهم.. أنا بس بفكرك.. أنت اللي خونت العهد”.

ليرد عليها صابر ” عهد إيه؟”، فترد مليكة بسخرية: “أبقى أتوضأ.. يا خاين”. ثم تظهر له علامة الشيطان وتختفي.

المداح

ويشارك في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، كل من هبة مجدي، وأحمد بدير، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان.

والمسلسل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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المصدر: (رصد ومتابعة وطن)