الفلكي الكويتي عادل السعدون: رمضان الأحد .. و”حتى الأهبل لا يصدق أن العين أقوى من التلسكوب”

وطن – شكك الخبير الفلكي الكويتي عادل السعدون، باعتماد دول عربية اليوم، السبت، هو أول أيام رمضان زاعما أن هلال رمضان لم يظهر أمس ومن قال برؤيته فقد شهد زورا وبهتانا، حسب وصفه.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، أن، السبت، 2أبريل/نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجرية.

ووفقا لما أعلنه التلفزيون السعودي، فإن رؤية هلال رمضان جاءت وفقا لرؤية الرائي متعب البرغش، حيث أكد مراسل التلفزيون السعودي الذي كان متواجدا في مرصد الأهلة بأنه لم يتمكن “التلسكوب” من رؤية الهلال، في حين رآه “البرغش”.

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وتساءل عادل السعدون في تصريحات مصورة له: “كيف تمت رؤية الهلال بالعين المجردة؟!”. في إشارة منه إلى رؤية السعودية أمس والتي اعتمدت على رؤية الرائي متعب البرغش بعينه المجردة.

وتابع الفلكي الكويتي تساؤلاته:”هل العين المجردة أقوى من التلسكوب؟! حتى الأهبل لا يصدق هذا الكلام ورمضان غدا الأحد.

وكانت معظم الدول العربية قد أعلنت أمس أن اليوم، السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك ما عدا سلطنة عمان والأردن والمغرب، الذين أكدوا في رؤيتهم أن السبت هو المتمم لشهر شعبان وعليه يكون بداية رمضان عندهم غدا الأحد.

وقال عادل السعدون في تغريدة له مستشهدا على صحة حديثه:”نيوزلاندا اليوم المغرب ( لان عندهم نص الليل) لم يشاهدوا الهلال وسيصومون غدا بالله عليكم كيف تمت رؤيته بسدير في السعودية امس؟”.

نيوزلاندا اليوم المغرب ( لان عندهم نص الليل) لم يشاهدوا الهلال

وسيصومون غدا الاثنين

بالله عليكم كيف تمت رؤيته بسدير في السعودية امس؟ pic.twitter.com/ILuzMA8O7o — عادل السعدون (@adel_alsadoon) April 2, 2022

وأضاف أيضا أنه “لم تثبت رؤية الهلال في الجانب الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية فكيف تمت رؤيته في تمير؟”.

وأوضح أنه يمكن رؤية الهلال في النهار “بواسطة “كاميرا التكديس CCD” والمشكلة هل نتبع كاميرة التكديس؟”.

استحالة رؤية رمضان الجمعة

وأكمل:”اذا لنتبع كاميرة الاشعة تحت الحمراء التي تشوف كامل القمر وهو امام الشمس. أما بالرؤية بالعين لايمكن واستحالة وحتى بالتلسكوب.”

لم تثبت رؤية الهلال في الجانب الشرقي للولايات المتحدة الامريكية

فكيف تمت رؤيته في تمير pic.twitter.com/spInHR4tfD — عادل السعدون (@adel_alsadoon) April 2, 2022

كما استشهد “السعدون” بما ذكره مركز الفلك الدولي بعد تحري الهلال من أكثر من 200 موقع في المملكة المغربية أمس، ومشاركة القوات المسلحة في عملية التحري.

حيث أعلنت المملكة المغربية رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد 3 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال الفلكي الكويتي أيضا فيما وصفه بأنه “كارثة أخرى” إن دولة “غويانا” في أمريكا الجنوبية لم يثبت رؤية الهلال بها، والتي يفترض ان يشاهد بها فكيف رأى الهلال مترائي في تمير؟.

كارثة اخرى

دولة غويانا في امريكا الجنوبية لم يثبت رؤية الهلال بها والتي يفترض ان يشاهد بها

فكيف رأى الهلال مترائي في تمير؟ pic.twitter.com/rulTJKt6dw — عادل السعدون (@adel_alsadoon) April 1, 2022

وأكد “السعدون” في تغريدة أخرة أن الهلال لم يرى في أي بقعة من العالم حتى الان. وهو بعد أن دخل الليل في نيوزلندا وأستراليا وبمرور أكثر من 22 ساعة عندهم لم يروه.

متسائلا: “فكيف بالله عليكم تمت رؤيته امس في تمير وعمر 8 ساعات و45 دقيقة؟”.

وعندما سأله أحد المتابعين هل صام اليوم السبت أم لا بما أنه يؤكد أنه ليس أول أيام رمضان. أجاب السعدون أنه رغم ذلك فقد صام اتباعا لولي الأمر حسب قوله.

يعني هذا سؤال شخصي ما يجب ان تساله

واحتراما لك ارد عليك

مع علمي اليقين ان اليوم ٣٠ شعبان وان الهلال لايرى وان من رأه شهد زورا ويهتانا والدليل على ذلك ولا دولة في العالم رأوه لحد الان حتى في استراليا

اخي انا صمت لاني اتبع ولي امر الكويت واميرها الشيخ نواف حفظه الله ولا احب اخالف https://t.co/S2XO9dmHSv — عادل السعدون (@adel_alsadoon) April 2, 2022

وقال:”اخي انا صمت لاني اتبع ولي امر الكويت واميرها الشيخ نواف حفظه الله ولا احب اخالف.”