الرائي متعب البرغش “أتعب ناسا من بعده” .. عيونه رصدت هلال رمضان بينما التلسكوب لم يرصده وجدل!

وطن – أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، أن، السبت، 2أبريل/نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجرية. ووفقا لما أعلنه التلفزيون السعودي، فإن رؤية الهلال جاءت وفقا لرؤية الرائي متعب البرغش، حيث أكد مراسل التلفزيون السعودي الذي كان متواجدا في مرصد الأهلة بأنه لم يتمكن “التلسكوب” من رؤية الهلال، في حين رآه “البرغش”.

ما ورد عبر التلفزيون السعودي أثار حالة من القلق بين الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن العديد من الدول العربية والإسلامية تتبع السعودية في رؤيتها لأهلة “رمضان وشوال”.

وعبر الإعلامي الأردني والمدير السابق لقناة “الجزيرة” عن استيائه كغيره من المتابعين مما حدث.

“متعب البرغش .. أتعب ناسا من بعده”

وقال في تغريدة له مرفقا بها فيديو يرصد لحظة إعلان التلفزيون السعودي رؤية الهلال:”رمضان كريم، ربنا يلطف بحالنا ويجبر خاطرنا . في القرن 21 نرفض التلسكوب ونعتمد #عين_البرغش لقد أتعب ناسا من بعده. هذا نموذج للقطيعة مع الدين والعلم، جهل مركب !”.

وضج موقع التدوين المصغر “تويتر” باسم “متعب البرغش”، حيث سخر المغردون بشكل كبير من الاعتماد على رؤيته في رصد هلال رمضان وإهمال العلم وادواته.

وقال المغرد “أنس غنايم” معبرا عن استيائه مما حدث:” واستمر التعاكس في الاتجاهات والاختلافات في الأوامر إلى أن تم القضاء على معظم افراد الكتيبة من الأتراك والألمان معا. نتيجة الاعتماد على “مؤخرة التيس” بدلًا عن البوصلة. المهم، كل عام وزرقاء اليمامة الأخ متعب البرغش بألف خير”.

واستمر التعاكس في الاتجاهات والاختلافات في الأوامر إلى أن تم القضاء على معظم افراد الكتيبة من الأتراك والألمان معا، نتيجة الاعتماد على "مؤخرة التيس" بدلًا عن البوصلة… المهم، كل عام وزرقاء اليمامة الأخ متعب البرغش بألف خير 😁 — anas ghanayem (@AnasGhanayem2) April 1, 2022

أما المغرد “غسان الفرطوسي” فغرد قائلا: ” لتلسكوب بالعراق وبالسعودية ماشاف الهلال. المهم متعب البرغش شافه”.

التلسكوب بالعراق وبالسعودية ماشاف الهلال..

المهم متعب البرغش شافه🥴https://t.co/trJQ7sqnhP — غسان ابراهيم الفرطوسي (@Nyke227nHtRYzfb) April 2, 2022

كما أبدى المغرد “محمد” عن تعجبه مما حدث قائلا: “الرائي السعودي اسمه متعب البرغش، استطاع رؤية الهلال. في حين عجز عن رؤيته من كانو معه باستخدام التلسكوب. هل هذا كلام منطقي؟”.

الرائي السعودي اسمه متعب البرغش ، استطاع رؤية الهلال ، في حين عجز عن رؤيته من كانو معه باستخدام التلسكوب 😀. هل هذا كلام منطقي ؟https://t.co/nj5J4BJG6n — Muhumed (@Muhumed60248369) April 1, 2022

أما المغرد “سعيد الكركي” فقال:” أمة اختلفت على الهلال علنا واتفقت على التطبيع والاحتلال سرا العالم وصلوا المريخ وبسيروا رحلات سياحية عليه التلسكوبات ما شافت وتعذر عليها الرؤية السعودية مؤمنة بعيون متعب البرغش. قرار سياسي او غيره هذا دين وعندنا علماء هم من سيقف امام الله ويحاسب.”

أمة اختلفت على الهلال علنا واتفقت على التطبيع والاحتلال سرا

العالم وصلوا المريخ وبسيروا رحلات سياحية عليه التلسكوبات ما شافت وتعذر عليها الرؤية

السعودية مؤمنة بعيون متعب البرغش.

قرار سياسي او غيره هذا دين وعندنا علماء

هم من سيقف امام الله ويحاسب. — Saed saleh alkaraki (@SAlkarraki) April 1, 2022

وقال الناشط الأردني “معتز الربيحات”:” اعلنت السعودية ان غدا أول أيام شهر رمضان المبارك على الرغم من ان التلسكوب لم يكن قادرا على رؤية هلال رمضان في السعودية . ولكن عيون متعب البرغش تمكنت من ذلك والعلم عند الله. قرار الأردن صحيح حسب الفلكيين رمضان هالسنه ٢٩ يوم.”

اعلنت السعودية ان غدا أول أيام شهر رمضان المبارك على الرغم من ان التلسكوب لم يكن قادرا على رؤية هلال رمضان في السعودية ولكن عيون متعب البرغش تمكنت من ذلك

والعلم عند الله قرار الأردن صحيح حسب الفلكيين رمضان هالسنه ٢٩ يوم. pic.twitter.com/IqzdDhCKw2 — معتز الربيحات (@meezo_86) April 1, 2022

رمضان في الدول العربية

وأعلنت السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وليبيا والسودان ومصر وفلسطين ولبنان والعراق واليمن والجزائر وتونس، الجمعة، أن، السبت غرة شهر رمضان المبارك.

من جانبها، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المُبارك، وعليه يكون السبت المُتمم لشهر شعبان، وعليه سيكون بعد الأحد هو غرة شهر رمضان المُبارك.

وأعلن مفتي عام المملكة الأردنية الشيخ عبد الكريم الخصاونة، خلال فعالية أقامتها دائرة الافتاء العام مساء الجمعة، أن الأحد، الموافق الثالث من شهر نيسان/ أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

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