الهدهد

كاتب سعودي: إسرائيل هي حليفنا الموضوعي لمواجهة إيران

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل، 2022آخر تحديث: 1 أبريل، 2022
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السعودية watanserb.com
إسرائيل هي "الحليف الموضوعي" للسعودية في سبيل مواجهة إيران

وطن – في واقعة جديدة تؤكد استمرار عمليات التمهيد لإقامة علاقات تطبيعية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، اعتبر الكاتب السعودي مشاري الذايدي أن إسرائيل هي “الحليف الموضوعي” للسعودية في سبيل مواجهة إيران.

وأشاد “الذايدي” في مقال له نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية بالتعاون بين دول التطبيع العربي وإسرائيل وما تمخض عن اجتماع وزارء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب مع نظيرهم الإسرائيلي فيما عرفت بـ”قمة النقب”.

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الخطر الإيراني

وقال إن “الدول العربية، خاصة السعودية ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، وغيرها، حاولت مراراً تنوير واشنطن بحقيقة الخطر الإيراني، لكن لا حياة لمن تنادي، وأن خطر هذا النظام الظلامي ليس محصوراً بامتلاك السلاح النووي كما تصرّ مقاربة أميركا ومن معها، بل في الدور الإقليمي الخبيث داخل دول الشرق الأوسط”.

وأشاد “الذايدي” بتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد خلال المؤتمر الصحفي عقب قمة النقب
التي قال فيها: “عدونا المشترك هو إيران ومن هم وكلاء لها، ما نقوم به هنا هو صنع التاريخ وبناء أسس إقليمية تستند إلى التعاون المشترك وهندسة هيكلية جديدة لهذا التعاون تردع إيران وأذرعها عن غيّها”.

إسرائيل جزء طبيعي من المنطقة

وانتقل الكاتب السعودي للإشادة أيضا بكلمة وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد التي اعتبر فيها أن إسرائيل جزءا هاما من المنطقة.

وأضاف قائلا: “هذه لحظة تاريخية. ما نحاول فعله هو تغيير السردية وبناء مستقبل مختلف تكون فيه إسرائيل جزءاً طبيعياً من دول المنطقة ونقيم معها علاقات تعاون كاملة”.

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واعتبر الكاتب أن ما صرح به “ابن زايد” هو “السياسة الرشيدة والسياسة الواقعية التي تنطلق من الأرض وليس من الفضاء الفارغ، ولغة السياسة الواقعية تقول إن العدو الخطير الذي نرى خطره من صواريخ الحرس الثوري عبر عميله الحوثي تنهال من اليمن على محطات المياه والكهرباء والمشتقات النفطية في السعودية والإمارات. ونرى ماذا تفعل خلايا إيران في العراق وسوريا ولبنان والبحرين والكويت… هذا هو العدو الذي نعرفه”.

إسرائيل حليف السعودية

وقال انه “حين تريد ردع عدو هاجمك بكل صراحة ووقاحة فأنت تتحالف مع كل من يشاطرك العداء لهذا العدو.. أياً كانت دوافعه، وإسرائيل اليوم تعلن أنها ضد النظام الإيراني… إذن فهي حليف موضوعي بحكم الواقع والضرورة.. تلك هي الحقيقة الجرداء.. دون تزويق ولا تزييف ولا تلميح.”

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المصدر
الشرق الأوسط
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل، 2022آخر تحديث: 1 أبريل، 2022
0 2 دقائق
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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