سياسي إسباني كبير لـ”سانشيز”: لن تستطيع الاقتراب من الجزائر إذا اعتبرت أنك قد خنتها

وطن – شن السياسي الإسباني الكبير وسفير إسبانيا السابق لدى الأمم المتحدة، إينوسينسيو أرياس، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بسبب قراره الاعتراف بمبادرة لحكم الذاتي للصحراء.

تحول مخزي

وقال “أرياس” في حوار أجرته معه صحيفة “ABC” الإسبانية إن تغيير موقف إسبانيا بشأن الصحراء إنه “تغيير مفاجئ ومخزي وتحول جذري ضد ما تدافع عنه الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعارض مع إجماع سياستنا الخارجية لمدة 47 عامًا”.

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وأضاف قائلا: “على الرغم من أن هذا أقل أهمية، إلا أنه يتعارض أيضًا مع الوعود الجليلة للحزب الاشتراكي، الذي أعلن أن على الصحراويين أن يقولوا ما إذا كانوا يريدون الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب .. هناك حقيقتان جادتان هنا. الأول هو الانحراف عن المبادئ التي تؤيدها جميع الأحزاب الإسبانية. والثاني هو أنه إذا أصبحنا متشائمين وأنانيين لتغيير السترات”.

وتساءل قائلا: ” ماذا حققنا؟ نحن لا نعلم وعندما نراها ستكون أشياء غير مهمة ملفوفة بوعود غامضة”.

وأضاف قائلا: “أخشى أننا بعنا الصحراويين مقابل طبق من العدس كما في الكتاب المقدس. شيء جيد بالنسبة لسانشيز – وهو أن المغاربة ، على سبيل المثال ، لا يقومون بغزوات عندما يريد التباهي في قمة الناتو في مدريد – لكن ذلك بالنسبة لإسبانيا لن يعني الكثير”.

وعن رأيه في حول ما الذي يتعين على إسبانيا فعله بعد غضب الجزائر من الموقف الإسباني لجديد وقيامها باستدعاء سفيرها للتشاور، قال “أرياس”:”ليس من السهل الاقتراب من الجزائر عندما يعتبرون أنك خنتهم”.

إسبانبا ستعاني للحصول على الغاز الجزائري

وأوضح انه “بمجرد إلقاء القنبلة الصحراوية، لا يمكنك إعادة لفها، وفي الوقت الذي يوجد فيه عدد كبير جدًا من العملاء في الجزائر يتوقون إلى شراء غازها، لا يمكنك إقناعهم بالقول إنك على استعداد لشراء المزيد منهم، الباعة هم الذين لديهم الآن اليد العليا”.

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وأضاف: “ستقدم الجزائر الآن المزيد من الغاز لإيطاليا أو لشعب المريخ وعندما يتعين تجديد اتفاقية الغاز، سترتفع الأسعار بشكل منطقي”.

وفي رده على سؤال حول كيفية تحقيق إسبانيا للتوازن بين الجزائر والمغرب، قال: لقد كسرنا التوازن”، موضحا أن إسبانيا “مالت إلى الانضمام إلى المغرب دون التشاور مع الجزائر”.

الجزائر تشعر بالخيانة

وأكد “أرياس” على أن “هذا المنعطف قد تسبب في غضب هائل للجزائريين الذين يشعرون بالخيانة. رصيدنا معقد. بالنسبة للمغرب، الصحراء مطلب مقدس، ولا يوجد موضوع يهمهم أكثر في السياسة الخارجية”.

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وأشار إلى ان الجزائريين يعتبرون قضية الصحراء هي القضية الحيوية، “فهم يريدون أن تكون الصحراء أي شيء إلا مغربية”.

وعن توقعه إلى متى يمكن أن تستمر الأزمة مع الجزائر الآن، قال: “الجزائر هي التي تفكر في الانتقام الذي تتطلبه. إنها الضحية وترى أن دونالد ترامب وبيدرو سانشيز قد منحوا جائزة كبرى لعدوهم منذ الاستقلال”.

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