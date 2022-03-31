هل يتسبب الاستخدام اليومي للهاتف المحمول في الإصابة بسرطان الدماغ؟ دراسة تحسم الأمر

وطن – لا يتسبب الاستخدام اليومي للهاتف المحمول في الإصابة بسرطان الدماغ.

لن يكون لدى مدمني الهواتف ما يخشونه

وضعت دراسة شاملة، تم فيها جمع بيانات من أكثر من 800 ألف امرأة في المملكة المتحدة، حداً للشك في أن الأجهزة يمكن أن تسبب أورام المخ بسبب المجالات الكهرومغناطيسية التي تنبعث منها.

وبحسب صحيفة “إل ديباتي” الإسبانية، قاد العمل علماء من جامعة أكسفورد والوكالة الدولية لأبحاث السرطان. واستُخدمت بيانات من “دراسة مليون امرأة في المملكة المتحدة”، وهو مشروع انبثق بهدف أولي؛ وهو دراسة سرطان الثدي.

من حيث المبدأ؛ لن يكون لدى مدمني الهواتف المحمولة ما يخشونه أيضًا. حيث خلص التقرير إلى أنه لا يوجد دليل علمي، على أن الأشخاص الذين يتحدثون عبر الهاتف بين 7 إلى 10 ساعات في الأسبوع؛ أنهم أكثر عرضة لخطر أكبر.

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نصائح لمستخدمي الهاتف المحمول

على الرغم من ذلك، يرغب الباحث الرئيسي يواكيم شوز، من جامعة أكسفورد والوكالة الدولية لأبحاث السرطان، في تقديم بعض النصائح لتلك المجموعة من الأشخاص الذين يستخدمون هذا الجهاز بشكل مكثف للغاية.

حيث يقول: “على الرغم من عدم وجود دليل على التعرض لمزيد من المخاطر، فإننا نقترح اتخاذ احتياطات مثل؛ استخدام مكبر الصوت أو سماعات الأذنين عند الإمكان لتقليل تلامس الهاتف مع الوجه.

خمسة عشر عاما من المتابعة

ووفق ما ترجمته “وطن”، اتبعت الدراسة المشاركين لمدة 15 عامًا في المتوسط​​. حيث أكمل حوالي 776000 مشارك استبيانات حول استخدامهم للهواتف المحمولة في عام 2001. ومن ثم تم الاتصال بحوالي نصفهم مرة أخرى في عام 2011.

نظرًا لأنه كان معروفًا أن موجات الترددات الراديوية يمكن أن تخترق عدة سنتيمترات داخل الدماغ، فإن وضع الهاتف بالقرب من الرأس في أثناء المكالمة، يسبب بعض القلق بين المستخدمين، لأنه شاع أنه يمكن الإصابة بأورام الدماغ.

لكن العلماء لم يلاحظوا اختلافات كبيرة في مخاطر الإصابة بالورم الدبقي أو الورم السحائي أو ورم العصب السمعي أو أورام أخرى، التي يُفترض أنها مرتبطة باستخدام الأجهزة اللاسلكية. لا سيما بعد التحقق من إصابة 0.42٪ فقط من المشاركين بورم في المخ.

بالإضافة إلى ذلك، خلص العمل إلى أن الأورام التي تمت ملاحظتها كانت موزعة على الجانبين الأيمن والأيسر. على الرغم من أن غالبية الهواتف المحمولة تستخدم باليد اليمنى.

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الهاتف المحمول حاضر جدًا في حياتنا

أكثر من 5.3 مليار شخص في العالم يمتلكون هواتف محمولة، وفقًا لاتحاد مصنعي الجوال GSMA.

في عام 2021، حققت تقنيات وخدمات الهاتف المحمول أرباحا قدرها 4.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم. وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم سيرتفع بأكثر من 400 ألف مليون دولار في عام 2025.

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