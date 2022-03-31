مرض بروس ويليس .. إليك علامات المرض التي يجب ألا تتجاهلها أبدًا

وطن – أعلنت عائلة الممثل الأمريكي بروس ويليس، البالغ من العمر 67 عامًا، اعتزاله التمثيل نهائيا، بعد تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية “aphasia” وهو اضطراب لغوي ناتج عن تلف في الدماغ يؤثر على قدرة الشخص على التواصل.

حسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، غالبًا ما تكون الحبسة بعد السكتة الدماغية أو إصابة في الرأس، ولكنها قد تتطور ببطء، نتيجة لورم في المخ أو مرض عصبي تدريجي.

الأشخاص المعرضون للإصابة بالحبسة الكلامية

يمكن أن يصاب أي شخص بالحبسة الكلامية، ولكنها أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين تفوق أعمارهم عن 65 عامًا لأن السكتات الدماغية والحالات العصبية عادة ما تؤثر على كبار السن.

وقد أوضحت عائلة بروس الذي اشتهر بأداء سلسلة أفلام die hard، في منشور عبر تطبيق انستغرام جاء فيه: “كعائلة أردنا أن نشارككم أن حبيبنا بروس يعاني بعض المشاكل الصحية وتم تشخيصه مؤخرا بفقدان القدرة على الكلام، ما يؤثر في قدراته المعرفية”.

وأضاف البيان “نتيجة لذلك ومع الكثير من الاهتمام سوف يعتزل بروس عمله الذي يعني الكثير له، وهو وقت صعب للغاية بالنسبة لعائلتنا، ونحن نعلن امتناننا لحبكم وتعاطفكم ودعمكم المستمر”.

أعراض المرض

غالبا ما يواجه الأشخاص المصابون بالحبسة الكلامية مشكلة في القراءة والاستماع والتكلم والكتابة.

لا يؤثر هذا المرض على ذكاء المريض، بل يؤثر على قدرته على التواصل مع الناس.

وقد يرتكب الأشخاص المصابون بالحبسة الكلامية أخطاء في الكلمات التي يستخدمونها وقد يستخدمون أحيانا أصوات خاطئة في كلمة ما، أو اختيار كلمة خاطئة، أو وضع الكلمات معََا بشكل غير صحيح.

كما يمكن أن تظهر الحبسة أيضًا مع اضطرابات أخرى قد تكون صعوبات بصرية ومشاكل في الحركة وضعف الأطراف ومشاكل في الذاكرة أو مهارات التفكير.

يتم تشخيص الشخص بعد اختبارات النطق واللغة، مع إجراء فحوصات لتقييم تلف الدماغ.

هل يمكن علاجها؟

عادةً ما يكون العلاج الموصى به للحبسة هو علاج النطق واللغة من قبل طبيب مختص.

في حين أنها تختلف من شخص لآخر، يمكن للبعض المصابين بها أن يتعافوا تمامًا.

ومع ذلك، يصعب التعايش مع المرض ويمكن أن يسبب العزلة والقلق والاكتئاب. ِ