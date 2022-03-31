كيف تتحدث مع الأطفال عن الحرب؟ .. 7 نقاط يجب وضعها في الاعتبار

وطن – يعيش العالم على وقع حروب مأساوية، تسفر عن مقتل العديد من الأبرياء وجرح آخرين، عدا الصدمات النفسية، التي يتكبدها الأطفال في شتى أرجاء العالم.

يعرف الأطفال أن هناك حروب حالية، كما يرون أن الكثير من البالغين منزعجين بسبب ذلك. .بالإضافة إلى أنهم يشاهدون صورًا قاسية على شاشات التلفزيون. فكيف تتحدث معهم عما يحدث؟

نعم .. عليك التحدث مع الأطفال على الحرب

أوضح عالم النفس إزيو أسيتي، مؤسس جمعية بارفوس، لموقع VaticanNews أنه يجب على الآباء التحدث عن الحرب مع أطفالهم. لا فائدة من إخفائها، إنها موجودة بالفعل وحاضرة معنا، وإذا لم نخبرهم سيعرفون ذلك من التلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعي. يشجعهم الطبيب على أن يشرحوا لأطفالهم أن هناك حرب، وأن هذا أمر بطبيعة الحال يسبب الخوف والحزن والكرب. ويضيف: “على الرغم من أننا لا نستطيع شرح جميع الأسباب، يجب القول إن هناك شخصًا ما يهاجم آخرا.

تشجيع العمل الإيجابي، بما في ذلك الصلاة

يشجع عالم النفس أسيتي، على “تقديم مقترحات تعطي معنى ويفهمها الطفل. علينا أن نزرع السلام في قلوب الأطفال. يمكننا تنظيم اجتماعات للحديث عن ذلك، كما أنه من المفيد أيضًا الدعاء من أجل السلام، وهي وسيلة للمساعدة.

دعنا نسأل الأطفال: “ماذا تعرفون، ما رأيكم فيما يحدث؟” دعونا نستمع بصبر

تتمثل الخطوة الأولى، بحسب ما أكدته عالمة نفس الأطفال سيلفيا ألافا، فى سؤال الأطفال عما يعتقدون أنه يحدث وماذا يشعرون، فضلا عن أنه من المهم الاستماع بعناية.

وتقول: “عليك أن تطلب منهم أن يسألوا كل ما يحتاجون إلى معرفته. الآباء هم شخصياتهم المرجعية، وإذا لم يشعروا بالثقة معنا، فسيبحثُون عن الإجابات في مكان آخر أو على الإنترنت، حيث يمكنهم العثور على صور قاسية التي تسبب بعض الصدمة”.

إيقاف تشغيل الأخبار وتقليل التلفزيون

تقترح سيلفيا ألافا عدم فتح التلفاز أما الأطفال لمشاهدة الأخبار، كما ينبغي مراقبتهم أثناء متابعتهم لمواقع التواصل الاجتماعي.

الكلام ينقل الهدوء والسكينة

تشير سيلفيا ألافا، إلى أن الأطفال سيهتمون بالبيئة والعواطف في المنزل أكثر من اهتمامهم بالكلمات، على الرغم من أهمية الكلمات أيضًا. يجب على البالغين نشر الهدوء في المنزل.

يمكنك أن تقول للطفل: “من الطبيعي أن تكون حزينًا وغاضبًا، نحن الآباء أيضًا، لأن لا أحد يحب الحروب. لكنك هنا بأمان مع أسرتك، بعيدًا عن الصراع”.

إذا استيقظ الأطفال وهم يعانون من كوابيس بسبب الصور التي رأوها على الشاشات، تطلب أماليا جوردوفيل معانقتهم وتهدئتهم، وأخبرهم أنهم بأمان في المنزل واجعلهم يفكرون في الأشياء التي يحبونها. على سبيل المثال، يمكنك أن تسأل الطفل: “كيف سيكون كوكبك المثالي؟”، وبذلك تجعله يتخيل أشياء جيدة.

لا دخل للشعوب في الحروب

تعتقد عالمة النفس سيلفيا ألافا أنه “من المهم جدًا أن يتعلم الطفل منذ الصغر أنه لا دخل للشعوب بالحروب و بقرارات زعمائهم”. فلا داعي لكره الآخرين بسبب خطأ رئيس دولة ما.

علمهم كيفية بناء السلام من الآن فصاعدًا

سونيا مارتينيز لوماس، عالمة النفس ومديرة مراكز Crece Bien في مدريد، تشجع الأطفال على “السيطرة” على الوضع من خلال العمل لبناء الخير”.

“سيتعلق الأمر بالشرح لهم أنه حتى لا تكون هناك حروب في المستقبل، يمكنهم تعلم حل النزاعات، كما يمكنهم تعلم كيفية التعامل بلطف مع الآخرين”.

من المهم أيضًا أن نوضح للأطفال أن العديد من الأشخاص يقومون بأشياء جيدة على غرار: توصيل الملابس والطعام والصلاة من أجل السلام … إنها فرصة جيدة لاصطحاب الأطفال إلى هذه الأنشطة.