رياضة

فان دايك يعلق على خروج زميله صلاح من تصفيات كأس العالم 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
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فيرجيل يعلق على خروج زميله محمد صلاح من تصفيات كأس العالم 2022 watanserb.com
رسالة فان دايك بعد خروج محمد صلاح من تصفيات مونديال كأس العالم 2022

وطن – علق النجم الهولندي فيرجيل فان دايك 30 عاماً، صخرة دفاع فريق ليفربول على خروج زميله المصري محمد صلاح من تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

تعليق فان دايك على خروج محمد صلاح

وتفاجئ قائد المنتخب الهولندي فان دايك خروج زميله المصري محمد صلاح، ونتيجة المنتخب المصري في نهائي تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 أمام السنغال.

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وعقب المباراة الودية التي جمعت منتخب هولندا أمام ألمانيا المتأهلين إلى مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر، أخبره صحفي بأن زميله في ليفربول محمد صلاح قد خرج من تصفيات المونديال بعد الخسارة أمام السنغال في ركلات الترجيح.

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كما وعلق الهولندي فيرجيل فان دايك على خروج زميله محمد صلاح تصفيات المونديال، قائلاً: ” هل خسر؟! .. حسناً، بالتأكيد أنني أشعر بالأسف تجاه مو صلاح ولمصر، إلا أن كرة القدم أحياناً ما تكون على هذا النحو”.

وتلقى قائد المنتخب المصري محمد صلاح ” أبو مكة”، الهزيمة الثانية على التوالي أمام السنغال في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022، بعد الخسارة في نهائيات كأس أمم أفريقيا بركلات الترجيح.

ساديو ماني ورسالة فان دايك

واستكمل فان دايك حديثه، ” أنا متأكد بأن مو صلاح سيحول خيبة الأمل إلى نجاح لبقية الموسم الحالي. لا يزال لدينا كل شيء نلعب من أجله في ليفربول، ولذلك لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين علينا تحقيقها”.

كما ووجه رسالة إلى زميله المتأهل ساديو ماني، ” أتمنى لك كل التوفيق، وإذا كان في مجموعتنا بكأس العالم. فسيحتاج إلى هذا التوفيق”.

ليفربول والمواجهات القادمة

ويستعد محمد صلاح وزملائه في فريق ليفربول ” الريدز”، للمواجهة القوية والمهمة القادمة. أمام واتفورد السبت، في افتتاح منافسات الجولة ال30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. قبيل الاستعداد لملاقاة نظيره بنفيكا البرتغالي في ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ويحتل فريق ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق مانشستر سيتي برصيد 69 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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