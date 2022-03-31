الهدهد

سفير السعودية في بريطانيا: لا علاقة لـ”آل سعود” بالدين.. نحن قبيلة من البدو فازت بالحرب!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
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سفير السعودية في بريطانيا watanserb.com
السفير السعودي في بريطانيا الأمير خالد بن بندر

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسفير السعودي في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر يعترف، وهو يحاول نفي الصبغة الدينية عن المملكة، مؤكدا بأن “آل سعود” لا علاقة لهم بالدين.

وقال خالد بن بندر في جلسة حوارية عقدت في جامعة “أوكسفورد” بأن “الحضارة الإسلامية الأولى التي نشأت في المدينة المنورة استغرقت فقط جيلا واحدا وانتقلت إلى دمشق”.

وأوضح أنه “لذلك كانت الجزيرة العربية مهمة تاريخيا مرتين فقط، في بداية ظهور الإسلام، وعندما أصبح النفط ذا قيمة في أوائل السبعينات”.

لا علاقة لنا بالدين

وتابع الأمير السعودي حديثه قائلا: “من المهم أن نقول أن حكومتي (الحكومة السعودية) لم تدعي وجود قيادة دينية مطلقا، والطريقة التي نتخذها في حكومتنا أنه ليس لدينا دور لنلعبه في تطوير الدين”.

وأردف بالقول: “لكن بالتأكيد نحن نؤثر على علماء الدين”.

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وقال أيضا، إن “العائلة المالكة في السعودية مرة أخرى نقول أن الامر لا يتعلق بالنبي محمد، نحن فقط قبيلة من البدو صادف أنها فازت في الحرب”.

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وفي سياق آخر، أقر السفير السعودي بإخفاق بلاده في حرب اليمن، وقال في رده على التقارير التي تتحدث عن الغارات التي تستهدف المدنيين اليمنيين، ومدى تحمل السعودية للمسؤولية عنها. قال: “بالطبع نحن نتحمل المسؤولية”.

وأضاف: “في وقت مبكر من بداية الحرب كان هناك بعض الحوادث الكبيرة جدا والأخطاء التي ارتكبت وبعض التخطيط السيء في سلوك العمليات العسكرية”.

وأرجع الأمير السعودي ذلك إلى أنه “ليس من طبيعتنا الانخراط في هكذا أماكن، وهذا بسبب عدم امتلاكنا المهارات اللازمة لتنفيذ العملية العسكرية”.

ابن سلمان يقلل من الشيخ محمد بن عبدالوهاب

ويأتي نفي الأمير السعودي خالد بن بندر لوجود علاقة بين المملكة والدين عقب حديث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمجلة “أتلانتيك” الأمريكية بداية شهر مارس/آذار الماضي. ومحاولته التقليل من حجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودوره في تأسيس المملكة.

وقال إن محمد بن عبد الوهاب كسائر الدعاة وليس رسولًا، بل كان داعية فقط. ومن ضمن العديد ممن عملوا من السياسيين والعسكريين في الدولة السعودية الأولى.

كما زعم أن المشكلة في الجزيرة العربية كانت آنذاك أن الناس الذين كانوا قادرين على القراءة أو الكتابة هم فقط طلاب محمد بن عبد الوهاب. فتمت كتابة التاريخ بمنظورهم، وقد أسيء استخدام ذلك من متطرفين عديدين، بحسب قوله.

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وقال ابن سلمان أيضا إن “الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس السعودية، فالمملكة لديها المذهب السنّي والشيعي. وفي المذهب السنّي توجد أربعة مذاهب، ولدى الشيعة مذاهب مختلفة كذلك، ويتم تمثيلها في عدد من الهيئات الشرعية.”

بينما تابع:”ولا يمكن لشخص الترويج لإحدى هذه المذاهب ليجعلها الطريقة الوحيدة لرؤية الدين في المملكة. وربما حدث ذلك أحيانًا سابقًا؛ خصوصًا في عقدَي الثمانينات والتسعينات. ومن ثم في أوائل القرن الحادي والعشرين، لكن اليوم نحن نضعها على المسار الصحيح”.

وبحسب ما تشير إليه المراجع التاريخية الموثوقة، فإن ابن عبد الوهاب هو المسؤول عن فكرة الغزو والحرب. وبحسب المراجع أيضاً، تولى ابن عبد الوهاب نفسه الإشراف على العمليات العسكرية والإعداد والتجهيز.

(تويتر)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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