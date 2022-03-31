رامز جلال وفاندام في “رامز موفي ستار” .. شاهد البرومو الرسمي (فيديو)

وطن – نشر الفنان المصري رامز جلال، الخميس، البرومو الرسمي لبرنامجه الرمضاني الجديد بعنوان “رامز موفي ستار” ضمن فئة برامج “المقالب”، حيث يشارك معه في هذا الموسم النجم العالمي “فاندام”.

فاندام مع رامز جلال في رامز موفي ستار

الفيديو الذي نشره رامز جلال على حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن) جاءت مدته حوالي دقيقتين و20 ثانية.

بسم الله توكلنا علي الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر برومو #رامز_موفي_ستار حصريا على @mbcmasr في رمضان 2022@Turki_alalshikh pic.twitter.com/dmy0VFoUlx — Ramez Galal (@ramezgalal) March 31, 2022

بينما كشف البرومو الرسمي للبرنامج لأول مرة، عن مشاركة النجم العالمي “فاندام” لرامز جلال في برنامج .حيث سيكون هو مستدرج الضحايا من النجوم.

كما أظهر المقطع الذي لاقى تفاعلا كبيرا جدا بمجرد نشر رامز له، وجوه مجموعة من النجوم المصريين والعرب الذين سيظهرون بالبرنامج الذي يحصد الأكثر مشاهدة دائما برمضان.

البرومو الرسمي لـ “رامز موفي ستار”

رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، نشر هو الآخر البرومو الرسمي لـ “رامز موفي ستار” والذي تم تصويره في صحراء المملكة العربية السعودية.

وعلق تركي على البرومو بقوله: “في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة وفي شهر رمضان المبارك للسنة الثانية على التوالي على قناة mbc. انتظروا ⁧‫#رامز_موفي_ستار‬⁩ برعاية هيئة الترفيه.”

ومن ضمن الفنانين الذين سيقعون في فخ مقلب رامز جلال، أحمد ثروت وهنا الزاهد، وحنان مطاوع وغادة عادل، وانتصار والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ومغني المهرجانات المصري حمو بيكا، كما ظهر بالبرومو.

و بينما يحمل برنامج “رامز موفي ستار” في موسمه الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف. يشارك فيه العديد من نجوم الفن والإعلام والرياضة.

ومن البرومو يتضح أن فكرة البرنامج هذا العام قائمة على إيقاع الضحايا في فخ الانفجارات والعصابات بالصحراء السعودية.

كما ظهر رامز جلال بمكان تحيطه أدخنة انفجار ضخم.

وكان رامز جلال قد كشف سابقاً عبر حسابة في فيس بوك عن اسم برنامجه الجديد خلال الموسم الرمضاني 2022 والذي يحمل اسم “رامز موفي ستار”. ونشر رامز البوستر الرسمي للبرنامج .

وعلق رامز قائلا:”بسم الله توكلنا على الله. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والله المستعان. وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر . #رامز_موفي_ستار. إن شاء الله في رمضان 2022. على MBC مصر”.

ودائما ما يتعرض رامز جلال لانتقادات حادة بسبب ما يفعله بضحاياه في برامجه.

وسبق أن رفع عدة قضايا ضده في مصر بتهمة الإضرار بالنشء ونشر ثقافة العنف.

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