رياضة

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى صفوف نادي الزمالك

بيراميدز يرد على أنباء مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
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وطن – كشف المدير الرياضي لنادي بيراميدز المصري هاني سعيد، بشأن حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى صفوف نادي الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

بيراميدز وحقيقة انتقال رمضان صبحي

وقال المدير الرياضي هاني سعيد في تصريح صحفي له عبر قناة “MBC” مصر، حول انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك المصري، ” لم يطلب أي نادي ضمه من الأساس، رمضان من اللاعبين المميزين والمهمين في النادي بالنسبة لنا. وسنقوم بالبناء معه في المستقبل”.

كما وأردف سعيد، ” قبل بداية الموسم كان هناك حديث عن التعاقد مع دونجا وعبد الله السعيد للزمالك، ولكن لم تكن هناك أي مفاوضات في حينها”.

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وشارك نجم الأهلي المصري السابق رمضان صبحي، مع فريق بيراميدز منذ قدومه إلى الفريق عام 2020، في 54 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 12 هدفاً وصناعة 6 تمريرات حاسمة.

مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

وفي ذات السياق، رفض عضو نادي الزمالك جمال عبد الحميد حول حقيقة المفاوضات مع لاعب بيراميدز الحالي رمضان صبحي الصيف المقبل، في تصريح له عبر قناة “MBC” مصر، ” النادي يمتلك الأموال ويستطيع التعاقد مع أي لاعب، ولكن لا أفصح عن أي أسرار بشأن الصفقات خلال الفترة القادمة”.

وأضاف عضو الزمالك عبد الحميد، ” لدينا منظومة احترافية بشأن ملف التعاقدات مع اللاعبين، كما واتفقنا على عدم الحديث بشأن أي لاعب إلا بعد إتمام الصفقة بشكل نهائي”.

كما وتابع، ” اتفقنا في النادي على عدم الحديث في أي شيء. إلا بعد تنفيذه، وأقسم بالله لا أعلم إذا كان نادي الزمالك سيتعاقد مع رمضان أم لا”.

مسيرته الكروية 

وبدأت رحلة نجم بيراميدز صبحي مسيرته الكروية من نادي الأهلي المصري ” المارد الأحمر” متدرجاً حتى وصوله إلى الفريق الأول عام 2014، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف ستوك سيتي الإنجليزي. عام 2016، وبعدها إلى نادي هدرسفيلد تاون في عام 2018.

ليقرر بعدها العودة إلى ناديه الأم الأهلي المصري على سبيل الإعارة عام 2018، قبل أن ينضم ينتقل بعدها إلى صفوف بيراميدز عام 2020. بعقد لمدة ثلاثة مواسم كاملة.

(المصدر: وطن + MBC+ تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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