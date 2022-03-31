وطن – كشف المدير الرياضي لنادي بيراميدز المصري هاني سعيد، بشأن حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى صفوف نادي الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

بيراميدز وحقيقة انتقال رمضان صبحي

وقال المدير الرياضي هاني سعيد في تصريح صحفي له عبر قناة “MBC” مصر، حول انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك المصري، ” لم يطلب أي نادي ضمه من الأساس، رمضان من اللاعبين المميزين والمهمين في النادي بالنسبة لنا. وسنقوم بالبناء معه في المستقبل”.

هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز: لم يتحدث معنا أحد عن رمضان صبحي، لا يوجد أي مفاوضات للتعاقد مع أي لاعب، كان يوجد كلام عن انتقال عبد الله السعيد ودونجا للزمالك قبل بداية الموسم والقيد متوقف عند الزمالك، رمضان من اللاعبين المهمة في الفريق🗣️ pic.twitter.com/tCR9t3OVLg — Yallakora (@Yallakoranow) March 30, 2022

كما وأردف سعيد، ” قبل بداية الموسم كان هناك حديث عن التعاقد مع دونجا وعبد الله السعيد للزمالك، ولكن لم تكن هناك أي مفاوضات في حينها”.

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وشارك نجم الأهلي المصري السابق رمضان صبحي، مع فريق بيراميدز منذ قدومه إلى الفريق عام 2020، في 54 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 12 هدفاً وصناعة 6 تمريرات حاسمة.

مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

وفي ذات السياق، رفض عضو نادي الزمالك جمال عبد الحميد حول حقيقة المفاوضات مع لاعب بيراميدز الحالي رمضان صبحي الصيف المقبل، في تصريح له عبر قناة “MBC” مصر، ” النادي يمتلك الأموال ويستطيع التعاقد مع أي لاعب، ولكن لا أفصح عن أي أسرار بشأن الصفقات خلال الفترة القادمة”.

الزمالك ممكن يجيب رمضان صبحي بفلوس كهربا ؟ جمال عبد الحميد يجيب

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/H4nXdna2mf#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/vr7tpupMmR — اللعيب (@ELla3ebshow) March 30, 2022

وأضاف عضو الزمالك عبد الحميد، ” لدينا منظومة احترافية بشأن ملف التعاقدات مع اللاعبين، كما واتفقنا على عدم الحديث بشأن أي لاعب إلا بعد إتمام الصفقة بشكل نهائي”.

كما وتابع، ” اتفقنا في النادي على عدم الحديث في أي شيء. إلا بعد تنفيذه، وأقسم بالله لا أعلم إذا كان نادي الزمالك سيتعاقد مع رمضان أم لا”.

مسيرته الكروية

وبدأت رحلة نجم بيراميدز صبحي مسيرته الكروية من نادي الأهلي المصري ” المارد الأحمر” متدرجاً حتى وصوله إلى الفريق الأول عام 2014، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف ستوك سيتي الإنجليزي. عام 2016، وبعدها إلى نادي هدرسفيلد تاون في عام 2018.

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تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/oSQDIucfuo#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/ZC2T4Fu82A — MBC مصر (@mbcmasr) March 30, 2022

ليقرر بعدها العودة إلى ناديه الأم الأهلي المصري على سبيل الإعارة عام 2018، قبل أن ينضم ينتقل بعدها إلى صفوف بيراميدز عام 2020. بعقد لمدة ثلاثة مواسم كاملة.

(المصدر: وطن + MBC+ تويتر)

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