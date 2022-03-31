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جنين إلى الواجهة من جديد.. شهيدان فلسطينيان في مخيم جنين بالضفة الغربية عقب اشتباكات مع الاحتلال (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
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وطن – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شابين وإصابة 9 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين الواقع شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب لها عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الشهيدين هما: سند أبو عطية 17 عاما والشهيد يزيد السعدي 23 عاماً.

كما أكدت على ان هناك 15 إصابة، بينها 14 إصابة بالرصاص الحي وإصابة بالاختناق بالغاز، مشيرة إلى أن 3 من الإصابات صنفت على أنها خطرة، وإصابة واحدة متوسطة الخطورة.

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وتداول الناشطون مقطع فيديو مؤثر لوالدة الشهيد سند أبو عطية لحظة الإعلان عن استشهاده.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها. ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، نجم عنها ارتقاء الشهيدين وعدد من الإصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده أصيب خلال عملية تبادل لإطلاق النيران في المخيم، الذي تم اجتياحه بهدف اعتقال مطلوبين، على حد قوله.

وبحسب ناشطين، قامت قوات الاحتلال باعتقال أحد الشبان، فيما فشلت في اعتقال المطارد صهيب مرعي المستهدف من عملية اجتياح المخيم.

من جانبه، أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، الاستنفار في صفوف مقاتلي سرايا القدس. رداً على جرائم الاحتلال في مخيم جنين.

وقال النخالة، في تصريح صحفي: “على ضوء اقتحام مخيم جنين من قبل جيش العدو الصهيوني يعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الاستنفار العام لسرايا القدس في كافة أماكن تواجدهم”.

كما أعلن الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة رفع الجهوزية في صفوف مقاتلين السرايا بكافة التشكيلات العسكرية، بناءً على قرار الأمين العام زياد النخالة.

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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