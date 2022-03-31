جنين إلى الواجهة من جديد.. شهيدان فلسطينيان في مخيم جنين بالضفة الغربية عقب اشتباكات مع الاحتلال (شاهد)

وطن – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شابين وإصابة 9 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين الواقع شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب لها عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الشهيدين هما: سند أبو عطية 17 عاما والشهيد يزيد السعدي 23 عاماً.

تركه الجيش الاسرائيلي ينزف حتى الموت..#عاجل| جيش الاحتلال يعدم بالرصاص الفتى سند أبو عطية في مخيم #جنين. pic.twitter.com/0t4SwFxgMr — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) March 31, 2022

كما أكدت على ان هناك 15 إصابة، بينها 14 إصابة بالرصاص الحي وإصابة بالاختناق بالغاز، مشيرة إلى أن 3 من الإصابات صنفت على أنها خطرة، وإصابة واحدة متوسطة الخطورة.

وتداول الناشطون مقطع فيديو مؤثر لوالدة الشهيد سند أبو عطية لحظة الإعلان عن استشهاده.

شاهد| وداع مؤثر الش.هيد سند أبو عطية من مخيم #جنين#سند pic.twitter.com/yfMbxHzOU6 — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@snadps) March 31, 2022

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها. ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، نجم عنها ارتقاء الشهيدين وعدد من الإصابات.

استشهاد يزيد السعدي متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر والبطن خلال الاشتباكات في مخيم جنين ". pic.twitter.com/PQlTm60W0s — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) March 31, 2022

وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده أصيب خلال عملية تبادل لإطلاق النيران في المخيم، الذي تم اجتياحه بهدف اعتقال مطلوبين، على حد قوله.

صباح الشهادة والدم يافلسطين..

عاجـل: استشهاد الشاب يزيد السعدي من خلال إصابته الحرجة في الرأس خلال المواجهات والإشتباكات في مخيم جنين.. pic.twitter.com/0E1PRtca3W — مصطفى جمال أبوسيدو (@Alhayaps) March 31, 2022

وبحسب ناشطين، قامت قوات الاحتلال باعتقال أحد الشبان، فيما فشلت في اعتقال المطارد صهيب مرعي المستهدف من عملية اجتياح المخيم.

مقاومون يستهدفون جنود الإحتلال بعبوة محلية الصنع وابوابل من الرصاص بشكل مباشر خلال اقتحام مخيم جنين pic.twitter.com/OGYt0KSHiB — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Palestine_Gaz) March 31, 2022

من جانبه، أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، الاستنفار في صفوف مقاتلي سرايا القدس. رداً على جرائم الاحتلال في مخيم جنين.

وقال النخالة، في تصريح صحفي: “على ضوء اقتحام مخيم جنين من قبل جيش العدو الصهيوني يعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الاستنفار العام لسرايا القدس في كافة أماكن تواجدهم”.

كما أعلن الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة رفع الجهوزية في صفوف مقاتلين السرايا بكافة التشكيلات العسكرية، بناءً على قرار الأمين العام زياد النخالة.

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