إنجي خوري تتخلى عن شعرها الأسود وهكذا بدت بالأشقر! (فيديو)

وطن – فاجأت المشهورة السورية، إنجي خوري، متابعيها بتغيير لون شعرها الأسود الداكن إلى الأشقر.

“لازم كون خلقت بأستراليا”

ونشرت إنجي خوري فيديو عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام”، ظهرت فيه بشعر أشقر، وبدأت تلعب به وتقول ساخرة: “لازم كون خلقت بأستراليا”.

ثم كررت الجملة ضاحكة وقالت: “والله لازم كون خلقت بأستراليا”.

لكن إنجي ظهرت بعدها بقميص نوم أخضر، وبشعرها الأسود الذي اعتاد الجمهور عليه، ليتبين أنها كانت ترتدي شعراً مستعاراً فقط.

قد يهمك أيضاً:

افعل ما تريده

وفي سياق متصل، نشرت إنجي صورة جديدة لها وهي ترتدي فستاناً أبيض قصير جداً.

وجلست إنجي بوضعية مثيرة ، وعلقت على الصورة قائلة: “افعل ما تريده مهيي خربانه خربانه”.

وبين التعليقات الإيحائية فاجأها أحدهم بسؤاله عن ردة فعل زوجها رجل الدين.

قد يهمك أيضاً:

رجل دين!

وقالت إنجي في حينها إنها ابتعدت عن السوشيال ميديا لمدة 9 أشهر، بعد ارتباطها برجل دين أثناء تواجدها في دبي.

وذلك في معرض دفاع إنجي عن نفسها بعد أزمة تسريب فيلم إباحي لها. مؤكدة أن لا علاقة لها بالفيديو وأنه تم تركيب صورتها عليه.

وقال إنجي: “اتركوني بحالي، ما بتخافوا الله”.

وزعمت إنجي أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل لفتاة تمارس الجنس قد تم تركيب صورة وجهها عليه.

انجي خوري تبكي بعد تسريب فيديو اباحي 🔥🔞 لها : حلوو عني هيدي مو انا .. pic.twitter.com/ck63bimGiW — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 25, 2022

كما تابعت حديثها قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكن، ليش عم تإذوني. أنا صرلي 9 أشهر غايبة عن السوشيال ميديا تركوني بحالي، عم تركبولي أفلام إباحية.. هاي مش أنا خافوا الله.. حلو عني..حلو عني”.

اقرأ أيضاً: