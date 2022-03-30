BBC تكشف عن مبالغ ضخمة سيتلقاها المرتزقة السوريين لقتالهم بجانب روسيا في أوكرانيا

وطن – كشف موقع “بي ب سي عربي” بأن بعض المرتزقة السوريين الذين سيتوجهون إلى أوكرانيا للقتال بجانب الجيش الروسي سيتلقون مبالغ كبيرة تصل إلى 7 آلاف دولار للمقاتل الواحد.

علمت بي بي سي نيوز عربي أن بعض المقاتلين السوريين يتلقون نحو سبعة آلاف دولار أمريكي من أجل القتال في الخطوط الأمامية في الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقلت “بي بي سي” في تقرير لها تأكيد مقاتل يدعى “حسن” بأنه سيتلقى 7000 دولار من أجل القتال في الخطوط الأمامية و3500 دولار للعمل في الخطوط الخلفية.

ووفقا للتقرير، فإن المدعو “حسن ” الذي يعيش مع زوجته وثلاثة من أطفاله في إحدى المدن السورية الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

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وقال التقرير إن “حسن” (اسم وهمي) خدم في صفوف جيش النظام لمدة 9 سنوات، ويعتزم الآن العودة إلى ميادين القتال كمتطوع إلى جانب روسيا.

وما يهمه المال فقط

وأكد “حسن” للموقع البريطاني أن لا يتفق مع اهداف الحرب في أوكرانيا. وقال إن : “روسيا ترتكب مجزرة في أوكرانيا، وتستغل فقر السوريين الذين لا يجدون ما يسد رمقهم فتعطيهم قدرا صغيرا من المال من أجل القتال إلى جانبها والموت في سبيلها”. مؤكدا على أن المال هو الدافع الرئيسي لتطوعه في صفوف الجيش الروسي.

وقال “حسن” إن “المال الموعود هو الذي يدفع السوريين إلى التطوع للقتال”. وأضاف “هناك أعداد كبيرة تتقدم للتطوع، وأعرف شخصيا 200 على الأقل تقدموا بطلبات للتطوع”.

وكشف التقرير انه تم العثور على عدد من المجموعات الخاصة في فيسبوك والصفحات الإلكترونية التي تروّج للتطوع من أجل القتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

ونشر التقرير ما جاء في إحدى المنشورات: “نحن ثلة من الشباب الذين خدموا في الجيش، وحصلنا على عقد للقتال في صفوف الفرقة الخامسة. نرجو من أي عضو من أعضاء هذه المجموعة أن يساعدنا في التوجه إلى روسيا”.

كما جاء في منشور آخر أن المتطوعين سيستلمون مبلغا قدره 1500 يورو (1600 دولار أمريكي) شهريا.

وجاء في المداخلة أيضا أن “الحكومة الروسية ستتكفل بتحمل كل النفقات من مأكل وملبس، وإذا أصيب المتطوع في القتال سيمنح تعويضا كبيرا”.

مكافآت ضخمة في نهاية الحرب

كما جاء في المداخلة أيضا، أن الروس سيمنحون المتطوعين مكافأة تبلغ قيمتها 50 ألف يورو (55 ألف دولار) عندما تضع الحرب أوزارها كتعبير عن الشكر.

وقال أحد السوريين في مداخلة أخرى: “بالنسبة لي، قد أُقتل، ولكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي هو توفير المال لولدي وزوجتي. سيكون الأمر مشابها لما جرى في ليبيا، إذ سنتقاضى المال ونسافر ونموت في بلد ليس بلدنا ولكن ستكون لنا قبور في نهاية المطاف”.

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روسيا تجند آلاف السوريين للقتال في أوكرانيا

وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف كان قد أعلن في 11 مارس/آذار الجاري، أن روسيا ستسمح للمقاتلين من سوريا ودول الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا. وذلك بعدما دعم الرئيس فلاديمير بوتين خطة إرسال مقاتلين متطوعين للانخراط في الحرب المشتعلة.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية، إن وزير الدفاع الروسي لفت إلى أن “معظم الأشخاص الذين يرغبون وطلبوا (القتال) مواطنون سوريون ومن دول الشرق الأوسط”.

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