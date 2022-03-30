4 منتخبات عربية من بينهم .. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم قطر 2022

وطن – حجز 27 منتخباً بطاقة العبور للمشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم قطر 2022، لتبقى الفرصة أمام 5 مقاعد أخرى لاستكمال العدد المطلوب وهو 32، من أجل المنافسة على لقب المونديال في نسخته ال22.

المنتخبات المتأهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022

وتضم نهائيات مونديال كأس العام 2022، المقرر إقامته داخل العاصمة القطرية “الدوحة”، المقرر إقامته في ال21 من شهر نوفمبر المقبل وحتى ال 18 ديسمبر من العام الجاري، العديد من المنتخبات العربية المتأهلة من القارة الأفريقية والآسيوية.

كما وجاءت المنتخبات المتأهلة من كافة قارات العالم بعد تصفيات مثيرة وقوية، وفق الجدول الآتي:

المستضيف دولة قطر ألمانيا الدنمارك البرازيل بلجيكا فرنسا إسبانيا كرواتيا صربيا إنجلترا هولندا سويسرا الأرجنتين كوريا الجنوبية إيران السعودية اليابان كندا بولندا أوروغواي الإكوادور السنغال غانا البرتغال المغرب تونس الكاميرون

ملحق تصفيات نهائيات كأس العالم 202

وتمكن منتخب الإمارات من حجز بطاقة التأهل لنهائيات الملحق الآسيوي، بعد فوزه على كوريا الجنوبية المتأهل وخطف المركز الثالث على حساب أسود الرافدين “العراق”. بعد التعادل الإيجابي أمام سوريا في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.

كما ونجح منتخب بيرو في التأهل إلى الملحق عن قارة أمريكا الجنوبية. على حساب كولومبيا وتشيلي، من أجل الاستعداد للمواجهة الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا لحسم بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022. وكذلك إقصاء مصر والجزائر أمام السنغال والكاميرون في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

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وستقام الجولة الأخيرة يوم غدٍ الخميس من تصفيات كأس العالم أمريكا الشمالية، حيث أن الأقرب للتأهل للمونديال هما المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر، فإن مواجهات النهائية بين المنتخبات المتأهلة. لملحق كأس العالم 2022، كما وستكون في شهر يونيو/ حزيران المقبل، بينما ستكون قرعة مونديال قطر في الأول من شهر إبريل / نيسان القادم. عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودولة قطر.

(المصدر: وطن + تويتر)

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