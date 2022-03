4 منتخبات عربية من بينهم .. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم قطر 2022

وطن – حجز 27 منتخباً بطاقة العبور للمشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم قطر 2022، لتبقى الفرصة أمام 5 مقاعد أخرى لاستكمال العدد المطلوب وهو 32، من أجل المنافسة على لقب المونديال في نسخته ال22.

وتضم نهائيات مونديال كأس العام 2022، المقرر إقامته داخل العاصمة القطرية “الدوحة”، المقرر إقامته في ال21 من شهر نوفمبر المقبل وحتى ال 18 ديسمبر من العام الجاري، العديد من المنتخبات العربية المتأهلة من القارة الأفريقية والآسيوية.

كما وجاءت المنتخبات المتأهلة من كافة قارات العالم بعد تصفيات مثيرة وقوية، وفق الجدول الآتي:

وتمكن منتخب الإمارات من حجز بطاقة التأهل لنهائيات الملحق الآسيوي، بعد فوزه على كوريا الجنوبية المتأهل وخطف المركز الثالث على حساب أسود الرافدين “العراق”. بعد التعادل الإيجابي أمام سوريا في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.

32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽

Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup

The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2022