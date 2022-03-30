انهيار وبكاء جمال بلماضي بعد فشل منتخب الجزائر في التأهل لمونديال كأس العالم (فيديو)

وطن – خيم الحزن والحسرة على المدرب جمال بلماضي، بعد فقدان الحلم في قيادة منتخب الجزائر نحو التأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، عقب السقوط في الثواني الأخيرة على نهاية المباراة أمام الكاميرون.

حسرة جمال بلماضي

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الصور ومقاطع الفيديو، لحسرة ودموع المدرب الجزائري جمال بلماضي بعد الفشل في صعود منتخب بلاده. للتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

🚨🚨 فـيـديـو مـؤثـر – انـهـيـار وبـكـاء جـمـال بـلـمـاضـي مـدرب الـجـزائـر بـعـد الـخـسـارة مـن الـكـامـيـرون فـي الـدقـيـقـة 124 بـهـدف قـاتـل امـام الـجـمـهـور الـجـزائـري 🥲🇩🇿 pic.twitter.com/xt94ndzkZA — Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) March 29, 2022

كما وتعاطف الجماهير الجزائرية ورياضيين مع مدرب منتخب بلادهم جمال بلماضي، حيث رصد وطن العديد من التغريدات التي نشرها المغردين عبر حساباتهم الشخصية على منصة موقع “تويتر”.

تعاطف الجماهير مع جمال بلماضي

فقد غرد المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي عقب فشل منتخب الجزائر التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022، قائلاً: ” قد الله وما شاء فعل .. أقصي المنتخب الجزائري أمام الكاميرون لكن الجزائر لن تهزم أبداً”.

قدر الله وماشاء فعل..

أقصي المنتخب الجزائري لكن الجزائر لن تنهزم أبدا.

شكرا لكل الجماهير الجزائرية.

شكرا لبلماضي وكل اللاعبين على الجهد المبذول، وعلى كل الأفراح التي صنعتموها ومنحتموها لنا على مدى سنوات.

سنبقى نحبكم ونحب بلدنا 🇩🇿 اليوم وغدا، و في كل الظروف.

تحيا الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/cAneNvxmOj — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) March 29, 2022

وأضاف دراجي، ” شكراً لكل الجماهير الجزائرية، شكراً لبلماضي وكل اللاعبين على الجهد المبذول، وعلى كل الأفراح التي صنعتموها ومنحتموها لنا على مدى سنوات .. سنبقى نحبكم ونحب بلدنا، اليوم وغدا وفي كل الظروف .. تحيا الجزائر”.

كما وغرد عبد الغني بختي، “جمال بلماضي والله دموعك غالين يا وزير السعادة، مهما خسرت ومهما ربحت نبقاو فخورين بيك، لأنك الوحيد لي فرحت وبينت محبتك لشعب الجزائري”.

جمال بلماضي والله دموعك غالين يا وزير السعادة 😢 مهما خسرت و مهما ربحت نبقاو فخورين بيك ❤ لأنك الوحيد لي فرحت و بينت محبتك لشعب الجزائري 🇩🇿 pic.twitter.com/V18O1swnwn — Abdelghani bakhti 🇩🇿 (@AbghaniH) March 29, 2022

بينما علق هشام حكمي، ” هذا حال كرة القدم .. تسعدك في دقيقة وتحزنك في ثواني”.

هذا حال كرة القدم

تسعدك في دقيقة وتحزنك في ثواني …!🥺 لقطة مؤلمة لـ جمال بلماضي#الجزائر_الكاميرون pic.twitter.com/AGHGxiUQDN — هشــام حكمي (@Abo3yham) March 29, 2022

الكاميرون وإقصاء منتخب الجزائر

ونجح منتخب الكاميرون ” الأسود” في حجز بطاقة التأهل لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر، بعد إقصاء محاربو الصحراء ” الجزائر” في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني على نهاية المباراة.

كما وانتهت المباراة بفوز منتخب الكاميرون بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، على منتخب الجزائر في مباراة إياب نهائي تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا على ميدان الأخير.

هدف إكامبي في الدقيقة 124 ينقل الكاميرون إلى #كأس_العالم_2022

يؤسفني القول أن جمال بلماضي لم يحافظ على لاعبيه من الغرور الذي تسرّب إليهم بعد الفوز المتتالي وتحقيق كأس أفريقيا.

هاردلاك مصر والجزائر. هذا حال كرة القدم!.pic.twitter.com/SAWbRWJTYI — R ̸ ̸A ̸ ̸F ̸ ̸I ̸ ̸D ̸ ̸ (@RafidBM) March 29, 2022

وسجل هدفي الكاميرون النجم إريك ماكسيم موتينغ في الدقيقة ال22، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال124 عن طريق كارل إكامبي. وأحرز منتخب الجزائر هدف الوحيد في المباراة بالدقيقة ال118. من توقيع اللاعب أحمد طوبا.

يشار إلى أن منتخب الجزائر يفشل في التأهل لمونديال كأس العالم 2022. للمرة الثانية على التوالي، بينما نجح منافسه الكاميرون في بلوغ نهائيات المونديال. للمرة الثامنة في تاريخ مسيرته، كأكثر منتخب أفريقي يشارك في كأس العالم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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