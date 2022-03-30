رياضة

انهيار وبكاء جمال بلماضي بعد فشل منتخب الجزائر في التأهل لمونديال كأس العالم (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
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وطن – خيم الحزن والحسرة على المدرب جمال بلماضي، بعد فقدان الحلم في قيادة منتخب الجزائر نحو التأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، عقب السقوط في الثواني الأخيرة على نهاية المباراة أمام الكاميرون.

حسرة جمال بلماضي

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الصور ومقاطع الفيديو، لحسرة ودموع المدرب الجزائري جمال بلماضي بعد الفشل في صعود منتخب بلاده. للتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

كما وتعاطف الجماهير الجزائرية ورياضيين مع مدرب منتخب بلادهم جمال بلماضي، حيث رصد وطن العديد من التغريدات التي نشرها المغردين عبر حساباتهم الشخصية على منصة موقع “تويتر”.

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تعاطف الجماهير مع جمال بلماضي

فقد غرد المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي عقب فشل منتخب الجزائر التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022، قائلاً: ” قد الله وما شاء فعل .. أقصي المنتخب الجزائري أمام الكاميرون لكن الجزائر لن تهزم أبداً”.

وأضاف دراجي، ” شكراً لكل الجماهير الجزائرية، شكراً لبلماضي وكل اللاعبين على الجهد المبذول، وعلى كل الأفراح التي صنعتموها ومنحتموها لنا على مدى سنوات .. سنبقى نحبكم ونحب بلدنا، اليوم وغدا وفي كل الظروف .. تحيا الجزائر”.

كما وغرد عبد الغني بختي، “جمال بلماضي والله دموعك غالين يا وزير السعادة، مهما خسرت ومهما ربحت نبقاو فخورين بيك، لأنك الوحيد لي فرحت وبينت محبتك لشعب الجزائري”.

بينما علق هشام حكمي، ” هذا حال كرة القدم .. تسعدك في دقيقة وتحزنك في ثواني”.

الكاميرون وإقصاء منتخب الجزائر

ونجح منتخب الكاميرون ” الأسود” في حجز بطاقة التأهل لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر، بعد إقصاء محاربو الصحراء ” الجزائر” في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني على نهاية المباراة.

كما وانتهت المباراة بفوز منتخب الكاميرون بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، على منتخب الجزائر في مباراة إياب نهائي تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا على ميدان الأخير.

وسجل هدفي الكاميرون النجم إريك ماكسيم موتينغ في الدقيقة ال22، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال124 عن طريق كارل إكامبي. وأحرز منتخب الجزائر هدف الوحيد في المباراة بالدقيقة ال118. من توقيع اللاعب أحمد طوبا.

يشار إلى أن منتخب الجزائر يفشل في التأهل لمونديال كأس العالم 2022. للمرة الثانية على التوالي، بينما نجح منافسه الكاميرون في بلوغ نهائيات المونديال. للمرة الثامنة في تاريخ مسيرته، كأكثر  منتخب أفريقي يشارك في كأس العالم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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