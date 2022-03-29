الهدهد

حاول خداع شعبه ففضحته الكاميرات.. موقف محرج جدا وقع فيه الرئيس الصربي (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 أقل من دقيقة

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو محرج للرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش خلال افتتاحه محطة قطارات جديدة في البلاد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وخلال جلوسه في القطار عقب حفل الافتتاح، أخذ “فوتشيتش” يلوح بيديه ملقيا التحية على من هم في الخارج. متظاهراً بوجود حشود جاءوا للمشاركة في افتتاح المحطة والسلام عليه.

وبحسب الفيديو، فقد فضحت الكاميرات التي كانت تصور “فوتشيتش” من الأمام والخلف وليس من الجنب، لتظهر المحطة فارغة من الناس تماما.

ووفقا للفيديو، فقد شارك في حفل الافتتاح برفقة “فوتشيتش” رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي بدا مرتبكا بشكل واضح، غير مصدقا لما يحدث.

المصدر
تويتروطن
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 أقل من دقيقة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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