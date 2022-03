حاول خداع شعبه ففضحته الكاميرات.. موقف محرج جدا وقع فيه الرئيس الصربي (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو محرج للرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش خلال افتتاحه محطة قطارات جديدة في البلاد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وخلال جلوسه في القطار عقب حفل الافتتاح، أخذ “فوتشيتش” يلوح بيديه ملقيا التحية على من هم في الخارج. متظاهراً بوجود حشود جاءوا للمشاركة في افتتاح المحطة والسلام عليه.

وبحسب الفيديو، فقد فضحت الكاميرات التي كانت تصور “فوتشيتش” من الأمام والخلف وليس من الجنب، لتظهر المحطة فارغة من الناس تماما.

ووفقا للفيديو، فقد شارك في حفل الافتتاح برفقة “فوتشيتش” رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي بدا مرتبكا بشكل واضح، غير مصدقا لما يحدث.

Serbian President waving at nobody pretending there's a crowd gathered there to celebrate the new railway line is one of the best metaphors for politican-voter interactions I've seen in a long while pic.twitter.com/oYOvmkb1R9

— Yugopnik (@yugopnik) March 28, 2022