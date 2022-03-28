مرتضى منصور ينشر مقاطع حساسة لصاحبة الشعر الأحمر: “ربنا يستر عليها من زوجها لما يشوف”

وطن – توعد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، السيدة المصرية التي عُرفت في الإعلام بلقب “صاحبة الشعر الأحمر” وزعمت أنه علق عضويتها بالنادي بسبب لون شعرها، بنشر مقاطع حساسة لها ستحرجها.

وشدد مرتضى منصور في بيان جديد له على أن رواية السيدة حملت الكثير من الكذب، لتشويه صورته وصورة نادي الزمالك.

وقال إنه بعد انتهاء مبارات مصر والسنغال سيكشف عن فيديوهات للسيدة صاحبة الشعر الأحمر التي تظهر في كل القنوات حاليا.

وتابع رئيس نادي الزمالك: “وساعتها ربنا يستر عليها من زوجها”.

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موضحا أنه سيفعل ذلك “ليعلم الجميع أنها سيدة كاذبة وإعلام فاسد يروج الأكاذيب” حسب وصفه.

وكان اسم المستشار مرتضى منصور، قد تصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الأيام الفائتة، بعد قصته مع ذات الشعر الأحمر، والقرارات التي أصدرها بعدها.

وبحسب رواية السيدة التي ذكرتها في مقطع انتشر على نطاق واسع في مصر، فقد قام مرتضى منصور بمنعها من دخول نادي الزمالك وطالب مدير الأمن بسحب الكارنيه الخاص بها بالإكراه وذلك بسبب أن لون شعرها أحمر.

واستنجدت السيدة بزوجها خلال الواقعة، ليتدخل الأخير ولكن طالبه مرتضى بالانفصال عن زوجته. قائلًا: ”طلق مراتك أو تغير لون شعرها”.

وقررت السيدة التقدم ببلاغ رسمي ضد منصور مُطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير العدل، والنائب العام، بالتدخل سريعًا من أجل الحصول على حقوقها.

وكانت أنباء انتشرت أمس بشأن بعض القرارات التي أصدرها منصور، من ضمنها أنه لن يدخل أي عضو أو عضوة النادي حال ارتدائهم ملابس غير لائقة، وعلى حد وصفه “لبس غير محترم”. وأنه لن تدخل أي امرأة ملونة شعرها أحمر أو أخضر أو أي لون.

وأضاف منصور: نادي الزمالك محترم ولن يسمح لأي شخص أن يدخل النادي ومظهره غير محترم.

وتباينت آراء الجمهور حول القرارات المتداولة بين مؤيد ومعارض، إذ أيد بعض الأعضاء تلك القرارات. وآخرون رفضوها وسخروا منها.

نادي الزمالك يرد

من جانبه رد محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، على ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن ترديد مرتضى منصور ألفاظا خادشة للحياء، خلال حديثه في إذاعة النادي.

حيث أكد أن كلام رئيس الزمالك تم تحريفه تمامًا، وما تم تداوله عن ألفاظ خادشة غير صحيح.

وقال “العسال” إنه لا يريد أن يكون هناك فصل للأعضاء يوميًا بسبب مخالفات ووقائع الاعتداء من جانب بعض الشباب. وفقا لما نشرته صحيفة “المصري اليوم”.

وأضاف أن مرتضى منصور طلب مراعاة الجميع لملابسهم وعدم الظهور بملابس فيها إثارة للشباب.

وتابع: “رئيس الزمالك دائما ما يطالب الأعضاء والعضوات بمراعاة الذوق العام وقيم المجتمع خصوصا في الملابس والشكل العام. وعدم إظهار أي أمر خارج عن الذوق لتفادي إثارة الشباب والحفاظ على الجميع.”

كما أكد العسال أن مرتضى منصور لن يتوانى عن ترسيخ عقيدة الأدب العام بين جميع الأعضاء. وأن ما أثارته السيدة ذات الشعر الأحمر في أحد مقاطع الفيديو على السوشيال ميديا عار تماما عن الصحة.

موضحا أن اللائحة الداخلية واضحة في هذا الأمر، وأي عضو أو عضوة سيخالف ذلك سيتعرض للعقاب الذي تحدده اللائحة والقرارات الإدارية.

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