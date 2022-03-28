الهدهد

غادة عويس تكشف عما ستفعله مع “ابن سلمان” في حال قابلته وجها لوجه

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس، 2022آخر تحديث: 28 مارس، 2022
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مذيعة الجزيرة غادة عويس watanserb.com
مذيعة الجزيرة غادة عويس

وطن – كشفت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، عما يمكن أن تفعله مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على الرغم مما فعله بها عبر المقربين منه من استهداف هاتفها واختراقه ونشر صور شخصية لها.

غادة عويس تؤكد رفضها للعنف تحت أي اعتبار

وكشفت “عويس” عن رأيها، عقب تعليقها على صفع الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث للفنان الكوميدي كريس روك أثناء الإعلان عن جوائز الأوسكار رفضا لمزحة وجهها لزوجته جادا بينكيت سميث.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على ما فعله “سميث”:” استخدام الضرب رداً على انزعاجك من كلام مهما بلغ من إهانة، وتحت حجة الدفاع عن زوجتك في حين أنها قادرة على الدفاع عن نفسها، حركة غير موفقة. العنف غير مقبول في كل حالاته ودرجاته.”

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من جانبه، عارض المغرد المصري “محمود” رأي الإعلامية غادة عويس طالبا رأيها في حالة رؤيتها للمسؤول عن التنمر عليها ونشر صورها الشخصية. قائلا:” كلام مش مظبوط لانه شخصية الرجل تختلف عن المرأه في رد الفعل. و انا آسف على المقارنه مقدماً بس كيف كان شعورك لما كان التنمر من الذباب الإلكتروني السعودي عليكي؟ وفي حالة شوفتي الإنسان الخسيس اللي عمل معاكي الموقف ده ما هو رد فعلك؟”.

موقف غادة عويس من رؤية “ابن سلمان” شخصيا

لترد “عويس” عليه بالقول: ” اللجوء للعنف تصرف غير حضاري”.

وأضافت قائلة: “لو التقيت بابن سلمان شخصيا المسؤول عن محاولة إهانتي وتشويه سمعتي عبر جريمة التجسس علي وسرقة صور لكي يفبرك حولها قصة جنسية كاذبة سافلة منحطة دنيئة المستوى مثله. لابتسمت له ونصحته بالمثول أمام القاضي ليشرح لنا سبب جريمته”.

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وأكدت “عويس” في ردها بانها ليست مثله لتختار العنف أو المنشار، في إشارة لما حدث لجثة الكاتب الصحفي جمال خاشقي الذي تم اغتياله على يد فرقة أمنية سعودية بتعليمات مباشرة من “ابن سلمان” وفق ما كشفته وكالة الإستخبارات الإمريكية.

ويل سميث يصفع مقدم حفل الأوسكار بسبب زوجته

وكان الممثل الأمريكي ويل سميث قد صفع مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار الممثل الكوميدي كريس روك على الوجه، مثيراً بذلك ذهولاً للحاضرين والمتابعين. وذلك بسبب سخرية روك من مظهر زوجته .

وكان “روك” قد سخر من تسريحة شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث المشار إليها في فيلم “جي. آي. جين”، الذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعر رأسها.

وشبّه “روك” شعر جادا بينكت سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane للمخرج ريدلي سكوت عام 199.، ولوحظ أن ما قاله “روك” أثار انزعاج جادا بينكيت سميث التي سبق أن تحدثت علناً عن تساقط الشعر الذي تعاني منه.

وما كان من ويل سميث الذي ضحك في البداية للدعابة إلا أن صعد إلى خشبة المسرح وصفع روك. وسُمع صوت الصفعة في الميكروفونات وسط صدمة الجمهور الموجود في القاعة أو المشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

 

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المصدر
رصد ومتابعة وطن - مواقع التواصل
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس، 2022آخر تحديث: 28 مارس، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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