جثث الجنود الروس طعاما للكلاب الضالة في أوكرانيا

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية مقطع فيديو يظهر قيام ثلاثة كلاب وهي تقضم بقايا جثث متفحمة لجندي روسي ميت على خط المواجهة في أوكرانيا .

كلاب تنهش جثة جندي روسي

وبحسب الصحيفة، فقد أظهر المقطع القصير الذي نشر على “تليجرام” جروًا جالسًا بجانب الجثة، بينما يعض آخر داخل مجموعة من الأضلاع تعود إلى الروسي الذي سقط.

ووفقا للفيديو، ينطلق الجرو الثالث نحو الجسم المتحلل بشدة، حيث يشير مستوى التحلل إلى أن الجسم كان يرقد في المكان منذ أسابيع.

المحارب الأمريكي جيمس فاسكيز يؤكد ترك الجيش الروسي لجنوده القتلى

يأتي ذلك في أعقاب أنباء تم تداولها الأسبوع الماضي عن أن الروس يتركون موتاهم “لتأكلهم الكلاب”. وفقًا لما ذكره أحد المحاربين الأمريكيين الذين سافروا إلى أوكرانيا لمحاربة الروس.

وسافر جيمس فاسكيز إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن تعهد بخدماته للمقاومة في 26 فبراير ، بعد يومين من اندلاع الحرب.

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وكان “فاسكيز “يتبادل المعلومات حول واقع الحياة على خط المواجهة.

وقال: “الروس يرفضون أخذ موتاهم ، وجنودهم الذين سقطوا تيتركون لتؤكلهم الكلاب الضالة”.

وقد أكد الجنرال الأوكراني دميترو مارشينكو تصريحاته، الذي قال إن الجنود الروس أصبحوا “طعامًا للكلاب”.

وأوضح أنهم لم يتمكنوا من استعادتهم بسبب استمرار النيران الروسية في تلك المناطق.

جنرال أوكراني يضمن عدم إطلاق النار على أي جندي روسي يستسلم

وأضاف أنه بسبب “الكم الهائل من المعلومات الاستخباراتية” التي كان الكثير منها من الولايات المتحدة. يمكنهم رؤية وجوه الجنود الروس في الصور، بما في ذلك النهاية التي وصلوا إليها.

وقال: “نحن نضمن أننا لن نطلق النار على أي جندي روسي يستسلم”.

كما أكد “أننا نضمن عدم تعرض أطقم الدبابات الروسية لأي ضرر إذا اقتربوا من خطوطنا ومعهم بنادقهم”.

كما أشار إلى انهم “إذا ارتكبوا جرائم، فسيتم محاكمتهم لكنهم سيبقون على قيد الحياة. سيصبح البقية منهم طعامًا للكلاب”.

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