إيفانكا ترامب تدخل على خط الأزمة الأوكرانية .. هذا ما قالته بأحدث ظهور (فيديو)

وطن – دخلت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على خط الأزمة الأوكرانية وأشادت بالمقاومة الأوكرانية وصمود الشعب الأوكراني.

وفي مقطع فيديو نشرته على Instagram الليلة الماضية، شكرت إيفانكا ترامب، أيضا الجمعيات الخيرية الشريكة للمساعدة في توصيل مليون وجبة إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

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وتابعت موجهة حديثها للشعب الأوكراني: “أنتم في أفكارنا وصلواتنا وقلوبنا تنفطر لما تمرون به في هذا الوقت العصيب.”

وأضافت إيفانكا أن الأوكرانيين ألهموا العالم بشجاعتهم بينما يقاتلون من أجل بلدهم وحريتهم.

ويشار إلى أن إيفانكا ترامب تعاونت مع المجموعات الدينية City of Destiny و City Serve و Mercy Chefs. لإرسال شحن الطعام إلى المحاصرين في “لفيف وكييف” ومدينة سومي الشمالية الشرقية.

وشوهد حاخامات وكهنة وزعماء دينيون محليون وهم يوزعون طرودًا على طوابير من الناس. في مقاطع أعادت إيفانكا ترامب نشرها.

شركاء غير عاديين

كما شكرت ابنة دونالد ترامب “شركائها غير العاديين” على المخاطرة بحياتهم لتقديم هذه الوجبات للفئات الأكثر ضعفاً في المدن في جميع أنحاء أوكرانيا.

وجاء هذا التبرع بحسب صحيفة “ديلي ميل” في الوقت الذي تحول فيه الغزاة الروس المتوحشون إلى مدينة ماريوبول التي مزقتها النزاعات، وفقًا لرئيس البلدية فاديم بويتشينكو.

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وقال إن الحافلات المستأجرة لإجلاء اللاجئين مُنعت من الخروج من المدينة المدمرة.

في غضون ذلك تزعم كييف أن 17 ألف جندي روسي قتلوا حتى الآن خلال الغزو الذي بدأ أواخر الشهر الماضي.

لكن النقص المحلي وتدمير الطرق جعلا الحياة في البلاد صعبة بشكل خاص. وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع في كييف، إن روسيا اضطرت لسحب بعض الوحدات المحيطة بالعاصمة بعد خسائر فادحة.

قوات روسيا في بيلاروسيا

و”قلل الانسحاب بشكل كبير” من شدة التقدم في المدينة حيث أعادت قوات بوتين تجميع صفوفها في بيلاروسيا.

أولئك الذين ما زالوا يحاولون التقدم نحو كييف، يحاولون الاستيلاء على الطرق والمستوطنات الرئيسية في الشمال الشرقي والشمال الغربي من المدينة. لكن الأوكرانيين المتحمسين يعيقونهم.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار: “اعتبارًا من اليوم، يعيد العدو تجميع قواته لكن لا يمكنهم التقدم في أي مكان بأوكرانيا”.

ومن المقرر عقد محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في تركيا هذا الأسبوع، حيث أصر الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على وحدة أراضي بلاده. بعد أن أشار في وقت سابق إلى استعداده للتوصل إلى حل وسط.

وقال في خطابه بالفيديو أمام الشعب الأوكراني في وقت متأخر يوم، الأحد، إن حكومته ستعطي الأولوية في المحادثات المقرر إجراؤها في اسطنبول لـ “وحدة أراضي” أوكرانيا.

لكن في تصريحات أدلى بها للصحفيين الروس في وقت سابق من اليوم، تبنى “زيلينسكي” نبرة مختلفة. قائلا إن أوكرانيا مستعدة لتحمل وضع محايد وتسوية بشأن وضع منطقة دونباس الشرقية كجزء من اتفاق سلام.

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