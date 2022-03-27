“هل الناتو تديره روسيا؟”.. زيلينسكي يتوسل الغرب لمده بالأسلحة ويتهمهم بالخوف من بوتين

وطن – توسل الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في خطاب جديد له إلى الغرب لمنح أوكرانيا الدبابات والطائرات والصواريخ لصد القوات الروسية، كما اتهم قادة الناتو بوقف الإمدادات بسبب “الخوف” من موسكو.

خائفون من روسيا

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد طالب “زيلينسكي” الدول الغربية بتسليم المعدات العسكرية التي كانت ضمن المخزونات، قائلاً إن أوكرانيا بحاجة إلى 1% فقط من طائرات الناتو و1% من دباباته.

وقدم قادة الناتو حتى الآن لأوكرانيا صواريخ مضادة للدبابات والصواريخ المضادة للطائرات. بالإضافة إلى أسلحة صغيرة ومعدات واقية، لكنهم لم يعرضوا أي دروع أو طائرات ثقيلة.

واتهم “زيلينسكي” الغرب بوقف الإمدادات لأنهم خائفون من روسيا، وأشار إلى أن موسكو مسؤولة عن حلف شمال الأطلسي في خطاب ألقاه في وقت متأخر أمس، السبت.

وقال: نحتاج المزيد من الذخيرة. لقد كنا ننتظر بالفعل 31 يومًا ماذا يفعل الناتو؟”

وتابع تساؤلاته:”من المسؤول عن المجتمع الأوروبي الأطلسي؟ هل حقا ما زالت موسكو تتحكم بسبب الخوف منها؟ نحن نطلب فقط واحد في المائة مما يمتلكه الناتو ، ولا شيء أكثر من ذلك.”

كما حذر زيلينسكي موسكو بغضب من أنها تزرع الكراهية العميقة لروسيا بين شعبه، حيث يعمل القصف المدفعي المستمر والقصف الجوي على تحويل المدن إلى ركام، وقتل المدنيين ودفع الآخرين إلى الاختباء.

وقال زيلينسكي: “إنك تفعل كل شيء حتى يترك شعبنا نفسه اللغة الروسية، لأن اللغة الروسية سترتبط الآن بك وحدك بتفجيراتك وجرائمك وجرائمك”.

مدينة خاركيف

هذا وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حرب استنزاف في العديد من الأماكن، مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين مع سعي موسكو لقصف المدن للخضوع من مواقعها الراسخة.

وتعرضت منشأة للأبحاث النووية في مدينة خاركيف المحاصرة، بالقرب من الحدود الروسية للنيران مرة أخرى يوم، السبت، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأوكرانية إنه بسبب الأعمال العدائية المستمرة، كان من المستحيل تقييم مدى الضرر.

وتحاصر القوات الروسية مدينة “خاركيف” منذ بدء الغزو وتعرضت لقصف متكرر أصاب مبان سكنية وبنية تحتية حيوية.

من جانبها ذكرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق أن القصف الروسي قد ألحق أضرارًا بالمباني في المنشأة، لكن لم يكن هناك إطلاق إشعاع.

هذا وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المواد النووية في المنشأة دائمًا ما تكون غير حرجة وأن مخزون المواد المشعة منخفض جدًا ، مما يقلل من مخاطر إطلاق الإشعاع.

مدينة لفيف

وعلى الجانب الغربي من البلاد ، ضربت الصواريخ الروسية لفيف يوم السبت بينما كان الرئيس جو بايدن يزور بولندا المجاورة، ليكون بمثابة تذكير بأن موسكو مستعدة لضرب أي مكان في أوكرانيا على الرغم من ادعائها أنها تركز هجومها على شرق البلاد.

وفي وقت مبكر من يوم الأحد، لا تزال رائحة كيماوية عالقة في الهواء حيث قام رجال الإطفاء في لفيف برش الماء على جزء محترق من منشأة نفطية أصيبت في الهجوم الروسي.

وقال حارس الأمن في الموقع “ياروسلاف بروكوبيف” إنه رأى ثلاثة صواريخ تضرب وتدمر خزاني نفط لكنه لم يصب أحد بأذى.

وقال: “ألقت بي الضربة الثالثة على الأرض”.

كما هزت الضربات الجوية الروسية المتتالية المدينة التي أصبحت ملاذًا لما يقدر بنحو 200000 شخص اضطروا إلى الفرار من مسقط رأسهم. وقد نجت مدينة لفيف إلى حد كبير منذ بدء الغزو ، على الرغم من أن الصواريخ أصابت منشأة لتصليح الطائرات بالقرب من المطار الرئيسي قبل أسبوع.

وقالت أولانا أوكراينتس ، وهي محترفة في تكنولوجيا المعلومات تبلغ من العمر 34 عامًا ، في الملجأ المعتم والمزدحم بالقنابل تحت مبنى سكني على بعد مسافة قصيرة من موقع الانفجار الأول، إنها لا تصدق أنها اضطرت للاختباء مرة أخرى بعد الفرار من مدينة خاركيف شمال شرق البلاد.

وتابعت: “كنا على جانب من الشارع ورأينا ذلك على الجانب الآخر. رأينا النار وقلت لصديقي: ما هذا؟ ثم سمعنا صوت انفجار وانكسر زجاج. حاولنا الاختباء بين المباني.”

وتشهد مدينتان على طرفي نقيض من البلاد بعض أسوأ المعاناة في الوقت الحالي، وهما تشيرنيهيف في الشمال – التي تتمتع بموقع استراتيجي على الطريق من الحدود البيلاروسية إلى العاصمة كييف – وماريوبول في الجنوب ، وهي مدينة ساحلية رئيسية في بحر آزوف.

وكلاهما محاصر من قبل القوات الروسية، لكنهما لا يزالان صامدين.

وتعرضت “تشيرنيهيف” للهجوم منذ الأيام الأولى للغزو وخلال الأسبوع الماضي، دمرت روسيا جسر المركبات الرئيسي المؤدي إلى خارج المدينة وجعل جسر المشاة القريب غير سالك، مما أدى إلى قطع الطريق الأخير أمام المدنيين للفرار أو للحصول على الطعام والأدوية التي سيتم إحضارها.

ونقلت “ديلي ميل” عن “إيهار كازميرشاك” وهو باحث في علم اللغة يبلغ من العمر 38 عامًا قوله:”في الأقبية في الليل ، يتحدث الجميع عن شيء واحد: أن تصبح تشيرنيهيف ماريوبول التالية”.

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