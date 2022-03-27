سارة سلامة في استعراض “ساخن” بالجيم (صور)

وطن – أشعلت الفنانة المصرية سارة سلامة مواقع التواصل الإجتماعيّ، بإطلالةٍ مثيرة من داخل أحد النوادي الرياضية.

ونشرت سارة سلامة عبر حسابها في انستغرام صور في “الجيم”، ظهرت فيها في الجيم بملابس رياضية جريئة، أبرزت مفاتن جسدها، في استعراض جريء .

View this post on Instagram A post shared by Sarah (@sarahahmedsalama)

وعبّر متابعو الفنانة سـارة سـلامة، عن اعجابهم بإطلالتها الأخيرة، ووصفها بـ”وحش الكون”.

قد يهمك أيضاً:

يُشار إلى أن آخر أعمال سارة كان مسلسل “إسعاف يونس”، الذي تم عرضه عبر منصة WatchIt، وشارك في بطولته كل من محمد أنور، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب.

ومسلسل “إسعاف يونس” من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي.

وقام وبإخراجه معتز التوني، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

وسبق ان صرّحت وقالت إن والدها الفنان أحمد سلامة، كان رافض لدخولها مجال التمثيل .

بينما ذكرت أنها شخصية صريحة ولا تسعى لإثارة الجدل بشكل متعمد.

وقالت إنها تحترم آراء الجمهور، لكن الهجوم بدون مبرر من المؤكد أنه أمر سخيف. حسب تعبيرها

ولفتت إلى أنّ المخرجين وضعوها في قالب معين، وهو قال الأدوار الجريئة أو الشر.

لكنها قررت أن تخرج من هذا القالب ما جعلها ترفض العديد من الأعمال. بحسب ما ذكرت

اقرأ أيضاً: