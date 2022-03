نجل “الجبري” عن “ابن سلمان”: إلى متى تدفع المملكة ثمن مصائب هذا الصبي الأرعن ومتى يتركها لرجالها؟!

وطن – سخر الدكتور خالد الجبري، نجل المسؤول الأمني السعودي الهارب، سعد الجبري، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقب الاستهداف الحوثي مساء الجمعة لمحطة توزيع منتجات بترولية تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة.

وقال “الجبري” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “في اليوم الذي تدخل فيه الحرب عامها الثامن يصيب الحوثي بدقة أهدافًا حيوية في عمق المملكة”. مؤكدا على أن ذلك هو ” فشل متكرر يتحمله مبس وحده”.

وذكر “الجبري” بما قاله” ابن سلمان” في ٢٠١٥، لرئيس الـ CIA السابق جون برينان، أنه سينهي الحوثيين خلال شهرين.

وأكد في تغريدة أخرى على أن “حرب اليمن المؤلمة تفضح جميع عيوب مبس التي لا تجعله مؤهلًا لوظيفة حارس محل ألعاب أطفال”.

وشرح “الجبري” مساوئ “ابن سلمان” التي تمثلت في “انعدام التأهيل، وسوء التقدير، وضحالة التخطيط، وكارثية الإدارة، وجنون العظمة، وتوّهمات الانتصار”.

وتساءل قائلا: ” إلى متى والمملكة وشعبها يدفعون ثمن مصائب هذا الصبي الأرعن؟ متى يدرك فشله ويترك المهمة لرجالها؟”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الحريق الضخم الذي اندلع في محطة توزيع منتجات بترولية تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة من جراء هجوم شنته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، الجمعة.

وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة دخان أسود تتصاعد من فوق خزان واحد على الأقل يستخدم لخزن المواد البترولية.

JUST IN: Reported attack targeting Aramco facility near Jeddah, #Saudi Arabia. Air traffic paused. Awaiting official confirmation: pic.twitter.com/guzornKwAU

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 25, 2022