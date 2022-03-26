نجل “الجبري” عن “ابن سلمان”: إلى متى تدفع المملكة ثمن مصائب هذا الصبي الأرعن ومتى يتركها لرجالها؟!

وطن – سخر الدكتور خالد الجبري، نجل المسؤول الأمني السعودي الهارب، سعد الجبري، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقب الاستهداف الحوثي مساء الجمعة لمحطة توزيع منتجات بترولية تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة.

وقال “الجبري” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “في اليوم الذي تدخل فيه الحرب عامها الثامن يصيب الحوثي بدقة أهدافًا حيوية في عمق المملكة”. مؤكدا على أن ذلك هو ” فشل متكرر يتحمله مبس وحده”.

وذكر “الجبري” بما قاله” ابن سلمان” في ٢٠١٥، لرئيس الـ CIA السابق جون برينان، أنه سينهي الحوثيين خلال شهرين.

مساوئ ابن سلمان

وأكد في تغريدة أخرى على أن “حرب اليمن المؤلمة تفضح جميع عيوب مبس التي لا تجعله مؤهلًا لوظيفة حارس محل ألعاب أطفال”.

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وشرح “الجبري” مساوئ “ابن سلمان” التي تمثلت في “انعدام التأهيل، وسوء التقدير، وضحالة التخطيط، وكارثية الإدارة، وجنون العظمة، وتوّهمات الانتصار”.

وتساءل قائلا: ” إلى متى والمملكة وشعبها يدفعون ثمن مصائب هذا الصبي الأرعن؟ متى يدرك فشله ويترك المهمة لرجالها؟”.

حرب اليمن المؤلمة تفضح جميع عيوب مبس التي لا تجعله مؤهلًا لوظيفة حارس محل ألعاب أطفال؛ انعدام التأهيل، وسوء التقدير، وضحالة التخطيط، وكارثية الإدارة، وجنون العظمة، وتوّهمات الانتصار. إلى متى والمملكة وشعبها يدفعون ثمن مصائب هذا الصبي الأرعن؟ متى يدرك فشله ويترك المهمة لرجالها؟ — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) March 25, 2022

قصف محطة توزيع البترول في جدة

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الحريق الضخم الذي اندلع في محطة توزيع منتجات بترولية تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة من جراء هجوم شنته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، الجمعة.

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وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة دخان أسود تتصاعد من فوق خزان واحد على الأقل يستخدم لخزن المواد البترولية.

JUST IN: Reported attack targeting Aramco facility near Jeddah, #Saudi Arabia. Air traffic paused. Awaiting official confirmation: pic.twitter.com/guzornKwAU — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 25, 2022

وفي وقت لاحق أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه تمت السيطرة على حريق شب في خزانين بالمنشأة النفطية، من دون وقوع إصابات.

السعودية تخلي مسؤوليتها عن نقص إمدادات النفط

وفي أعقاب الهجوم، نقلت الوكالة الرسمية السعودية عن وزارة الطاقة قولها يوم الجمعة إن المملكة لن تتحمل المسؤولية عن نقص إمدادات النفط في الأسواق العالمية الناجم عن هجمات الحوثيين على منشآتها النفطية.

مصدرٌ مسؤولٌ في #وزارة_الطاقة: محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة ومحطة "المختارة" في منطقة جازان تتعرضان لهجمات بمقذوفات صاروخية.https://t.co/3sviQT0Clr#واس_عام pic.twitter.com/lYAxXecIC2 — واس العام (@SPAregions) March 25, 2022

عملية كسر الحصار الثالثة

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تقاتل تحالفا تقوده السعودية منذ سبع سنوات إن الجماعة أطلقت صواريخ على منشآت أرامكو في جدة وطائرات مسيرة على مصفاتي رأس تنورة ورابغ. وقال إنهم استهدفوا أيضا “منشآت حيوية” في العاصمة الرياض.

بيان القوات المسلحة للعملية النوعية في العمق السعودي #عملية_كسر_الحصار_الثالثة pic.twitter.com/fKW8X25xmq — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 25, 2022

وتأتي الهجمات عشية الذكرى السنوية السابعة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن لمواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.

كذلك جاءت في توقيت تسجّل فيه أسعار النفط ارتفاعا كبيرا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، كما أن الإمدادات العالمية تشهد اضطرابات من جراء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

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