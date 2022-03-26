شخص يتذوق كل ما سيأكله الرئيس.. الكشف عن إجراءات أمنية خاصة لـ”بوتين” منذ بداية غزو أوكرانيا

وطن – قالت القناة الإسبانية “antena3” إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء الحرب في أوكرانيا، تسبب في أن يعيش يومًا بعد يوم بإجراءات أمنية لحماية نفسه. موضحة أن أي إجراء يخضع للمراقبة على مدار 24 ساعة حتى الطعام والشراب قبل تناوله.

حماية على مدار 24 ساعة

وقال القناة الإيطالية في تقرير لها، إن عميل KGB السابق لديه خدمة الحماية الفيدرالية الروسية (FSO) التي تحميه هو وعائلته، وبعض المسؤولين الآخرين رفيعي المستوى. موضحة إنهم يحمونهم 24 ساعة في اليوم ويرتدون ملابس سوداء.

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ووفقا للقناة الإسبانبة، فإنه عندما يخرج يرافقه الوكلاء إلى الخارج، فإنهم ينظمون أنفسهم في أربع دوائر. حيث أن الأقرب يتكون من حراسه الشخصيين، والهدف هو الحفاظ على سلامة فلاديمير بوتين في جميع الأوقات.

أما الدائرة الثانية تتكون من حراس يمرون دون أن يلاحظهم أحد في الجمهور. في حين أن الدائرة الثالثة تنتشر في المحيط لمنع مرور المشبوهين، في حين أن الدائرة الأخيرة والرابعة مكونة من قناصة .

وقالت القناة إن الفريق الأمني مدعوم من قبل “الحرس الوطني الروسي” بقيادة فيكتور زولوتوف، الحارس الشخصي السابق لبوتين، وهو مستقل عن القوات المسلحة وزادت عدد القوات التي تشكل جزءًا منها بنحو 400 ألف.

الغذاء والهواتف المحمولة

ووفقا للقناة، فإن هناك إجراء آخر للسلامة هو الحذر الشديد مع الطعام. موضحة ان لدى فلاديمير بوتين شخص يختبر كل ما سيأكله الرئيس. بالإضافة إلى ذلك قيام حراسه الشخصيين بالإشراف على طهي الطعام.

كما أن هناك من خطر الهاتف المحمول، حيث اعترف بوتين سابقا أنه في بعض الأحيان لا يستخدم الأجهزة وأنه إذا أراد التحدث إلى شخص ما، فإن لديه خطًا رسميًا أمنيًا للغاية للقيام بذلك.

وأخيرا، فإنه من بين كل هذه الإجراءات، هناك تدابير أخرى بسبب ظهور وباء فيروس كورونا.

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