دبلوماسيون روس لقوا حتفهم في ظروف غامضة

وطن – تسببت وفاة تسع أشخاص من كبار الشخصيات الروسية في تسعة أشهر من سنة 2017 في موجة من التساؤلات عبر وسائل التواصل الإجتماعي. لا سيما أن هذه الوفيات بدأت تحدث في اليوم الذي تم فيه انتخاب دونالد ترامب رئيسًا في نوفمبر.

بعض هذه الوفيات بدت طبيعية، في حين ظلت الأسئلة مطروحة بالنسبة للآخرين. حيث ادعى محققون أن وفاتهم كانت مرتبطة بالتدخل الروسي في الانتخابات السياسية الأمريكية لعام 2016.

إلا أنه لم يكن هناك دليل على ذلك. وقد عادت الأسئلة إلى الظهور من جديد بعد غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا مؤخرًا.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة “ميرور” البريطانية عن دبلوماسيون روس وسفراء لقوا حتفهم في ظروف غامضة.

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ميروسلاف لازانسكي

توفي لازانسكي، سفير صربيا لدى روسيا والذي كان صحفيًا معروفًا سابقًا، عن عمر يناهز 71 عامًا في 4 أغسطس 2021.

وقالت وسائل إعلام ومسؤولون صربيون إن لازانسكي توفي في منزله في بلغراد بسبب “نوبة قلبية”.

ميرجاياس شيرينسكي

تم العثور على جثة شيرينسكي، البالغ من العمر 62 عامًا والذي كان سفير روسيا في السودان في حوض السباحة في مقر إقامته بالخرطوم يوم 23 أغسطس 2017.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا للصحافيين إنه “عثر عليه في منزله وكان يعاني من أعراض أزمة قلبية.”

ومن جهتها، قالت الشرطة السودانية إنها استبعدت احتمال وقوع محاولة اغتيال. فيما تقول بعض المصادر أنه كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم.

نيكولاي جوروخوف

سقط نيكولاي جوروخوف – محامي سيرجي ماغنتسكي الذي توفي في السجن في عام 2009 بعد أن كشف عن أكبر قضية احتيال في البلاد – من شقة في الطابق الرابع يوم 26 مارس 2017.

إلا أن بعض السلطات قالت إن جوروخوف سقط عندما كان يحاول تحريك حوض الاستحمام.

دينيس فورونينكوف

قُتل النائب الروسي السابق دونيس فورونينكوف المعارض لسياسة موسكو والذي كان قد فر إلى أوكرانيا، بثلاث رصاصات وسط العاصمة كييف يوم 23 مارس 2017.

وقد انتقد فورونينكوف، 45 عامًا، هو وزوجته ماريا ماكساكوفا، وهي أيضا نائبة سابقة، نظام الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

وقد قال فورونينكوف إنه قرر مغادرة روسيا مع زوجته وابنهما الصغير إيفان إلى أوكرانيا لأن الأجهزة الأمنية الروسية كانت تلاحقه.

وقال المدعي العام الأوكراني يوري لوتسينكو إن مقتله كان جريمة قتل مدبرة. كما قالت الشرطة إن القاتل توفي في وقت لاحق.

واتهم الرئيس الأوكراني السابق، بترو بوروشنكو، روسيا بارتكابها جريمة قتل من أجل إسكات رجل “أُجبر على مغادرة موسكو لأسباب سياسية”.

ألكسندر كاداكين

توفي كادكين وهو السفير الروسي لدى الهند عن عمر يناهز 67 عاما

في 26 يناير 2017 في العاصمة نيودلهي عقب إصابته بعدم انتظام في ضربات القلب.

أندريه مالانين

تم العثور على أندريه مالانين، رئيس القسم القنصلي في السفارة الروسية في اليونان، ميتًا في منزله في أثينا يوم 9 من كانون الثاني 2017.

وقد قال المسؤولون إنه تم العثور عليه من قبل زميل له على أرضية منزله دون وجود أي دليل على اقتحام المنزل.

وقالت الشرطة “من النظرة الأولى، نتحدث عن أسباب طبيعية للوفاة.”

أوليغ إروفينكين

تم العثور على أوليغ إروفينكين، وهو جاسوس روسي ميتًا في الجزء الخلفي من سيارته في موسكو يوم 26 ديسمبر 2016.

وقالت وسائل الإعلام الروسية في البداية إنه “قُتل” إلا أنها أكدت لاحقا أنه أصيب بنوبة قلبية.

بيتر بولشكوف

عُثر على جثة بيتر بولشيكوف، 56 عاما من قبل زوجته في منزله في موسكو يوم 20 من كانون الأول 2016. وقد كان هذا الأخير دبلوماسيا روسيا كبيرا.

وأشارت صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” إلى أن زوجته وجدته مقتولاً بالرصاص في غرفة نومهما ووسادة فوق رأسه.

وقد أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية عن تعازيه. وقال إن وفاة بولشيكوف كانت على الأرجح حادثًا لا علاقة له بوظيفته.

أندريه كارلوف

قُتل كارلوف وهو سفير روسيا في تركيا برصاص أمام الكاميرا عند افتتاح معرض فني في أنقرة يوم 20 ديسمبر 2016 .

وقِيل إن المهاجم الذي قتله، ميرت ألتينتاس، كان يردد “لا تنسوا حلب!”. قبل أن تقتله القوات الخاصة التركية.

وكان كارلوف يبلغ من العمر 62 عامًا عندما وقع اغتياله، وقد عمل سابقًا سفيراً لروسيا في كوريا الشمالية والجنوبية.

سيرجي كريفوف

تم العثور على سيرجي كريفوف، الدبلوماسي الروسي، ميتًا ومصابًا بجروح في الرأس في قنصلية نيويورك صباح يوم الانتخابات الأمريكية لعام 2016.

وقد أشارت التقارير الأولية إلى أنه سقط من على سطح القنصلية. لكن أكدت التقارير لاحقا أنه توفي بنوبة قلبية في مكتبه.

وفقًا لتقارير إخبارية روسية، كان كريفوف، المولود في روسيا، قد خدم في القنصلية كقائد مناوب مهتم بالشؤون الأمنية.

وبعد تشريح الجثة، تبيّن أن كريفوف توفي بسبب نزيف في منطقة الصدر، على الأرجح بسبب ورم.

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