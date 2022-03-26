أصالة وزوجها يُشاركان ابنتها شام جلسة تصوير زفافها الرسمية! (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول جلسة تصوير رسمية لزفاف شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري.

وظهرت أصالة في صور زفاف ابنتها، بفستان ذهبي من تصميم اللبناني نيكولا جبران.

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شام تتوسط أصالة وفايق

كما توسطت العروس شام، في إحدى الصور، والدتها وزوج والدتها الشاعر العراقي فايق حسن.

واحتفلت شام أمس الجمعة بزفافها على أحمد هلال، في حفل شهد حضوراً ضخماً، وأحياه الفنان المصري رامي صبري.

وانتشرت صور لشام أثناء استعداداتها لحفل الزفاف، من بينها أثناء قيامها بتصفيف الشعر ووضع المكياج، وشكل الغرفة التي تشهد التجهيزات في الفندق.

أيمن الذهبي مع فايق!

ومما كان مفاجئاً للجمهور، ظهور والد شام، أيمن الذهبي في الصور مع زوج أصالة.

كما نشرت شام عبر تطبيق “انستجرام”، صورة تجمعها بوالدها وزوج والدتها، معقبة: “رزقت بوالدين”.

وفي هذا السياق، كشف طليق أصالة، أيمن الذهبي تفاصيل لقائه بزوج بفائق حسن.

أيمن الذهبي يقارن بين أزواج أصالة بعده

وقال الذهبي في تصريحات تلفزيونية: “الحمدلله أتمتع بقدر كافي من الحضارة حتى تجاوزت المراحل القديمة منذ سنوات و هلا دور ولادنا نفرح فيهم”.

كما كشف الذهبي كواليس صورته بزوج طليقته، وقال: “كنا عم نتصور أنا وأصالة وفايق وشام وسليم وأحمد فكنا بكادر واحد .. وبعد ما صور المصور الصورة قلتله لفايق على فكرة هالصورة بدها تكسر الدنيا، قالي لأ تعا لجنبي نتصور لحالنا هالصورة اللي هتكسر الدنيا وقعدنا نضحك عليها ” .

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وتابع: ” أنا بحياتي ما اجتمعت بطارق العريان ولا اتصورت معه. بس فايق شاب طيب وإبن ناس وما سمعت عنه إلا كل خير وما بيعامل الولاد وأصالة إلا بأحسن معاملة فاحترمته طبعا على هالشئ عشان هيك رضيت اتصور معه وسلمت عليه .. والحقيقة هو يمكن شخص أحسن مني بمطارح وأنا بحترمه جدا “.

الجدير بالذكر، أن خطوبة شام من أحمد هلال، وهو نجل رجل أعمال مصري، تزامن مع أنباء زواج والدتها من النائب في البرلمان المصري، أحمد عبدالمجيد.

وكانت أصالة نصري قد أعلنت في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر . سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.

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