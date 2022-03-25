مسعود أوزيل في ورطة جديدة .. ماذا حصل معه هذه المرة؟!

وطن – أقر نادي فنربخشة التركي العقوبة القاسية بحق النجم الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل، بعد مشادة كلامية عنيفة مع مدرب الفريق إسماعيل كارتال والتطاول عليه.

فنربخشة وعقوبة مسعود أوزيل

وأعلن نادي فنربخشة التركي في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” قرر النادي استبعاد الثنائي مسعود أوزيل وأوزان توفان من قائمة تشكيلة الفريق، كما ونريد من الجماهير معرفة ذلك”.

من جانبها، كشفت شبكة “CNN” التركية، بأن قرار استبعاد النجم الألماني مسعود أوزيل 33 عاماً، من قائمة تشكيلة نادي فنربخشة بشكل نهائي حتى ختام منافسات الموسم الحالي، جاء بسبب المشادة الكلامية العنيفة. مع مدربه إسماعيل كارتال وتطاول اللاعب عليه.

وبينت الشبكة، بأن هذا القرار لم يقتصر فقط على استبعاد الألماني مسعود أوزيل. من قائمة فنربخشة التركي نهائياً، بل وصل الأمر إلى مصادر جميع قمصان اللاعب. من جميع المتاجر الرياضية الخاصة بالنادي، مما سيواجه اللاعب أزمة جديدة خلال مشواره الاحترافي.

انتقال مسعود أوزيل إلى نادي فنربخشة

وانضم نجم ريال مدريد الأسبق مسعود أوزيل إلى صفوف نادي فنربخشة التركي خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية عام 2021، قادماً من أرسنال الإنجليزي بعد قرار استبعاده من قبل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الحالي لفريق المدفعجية.

لكن الأمر اتضع فيما بعد حول تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي ” تويتر”، أبدى فيها عن تضامنه مع مسلمي الإيغور في دولة الصين. ليدفع فاتورة رأيه بالاستبعاد والرحيل عن صفوف النادي اللندني.

نادي فنربخشة التركي يعلن رسميًا استبعاد مسعود اوزيل من قائمة الفريق. pic.twitter.com/x98ByQA2L2 — E P L W O R L D (@EPLworld) March 24, 2022

كما ويواجه زميله المصري السابق محمد النني. ذات المشكلة مع نادي أرسنال، الذي سحب عرض تجديد عقده مع اللاعب بعد تغريده تضامن فيها مع القضية الفلسطينية وما يحدث في المسجد الأقصى المبارك صيف العام الماضي.

وشارك مسعود أوزيل منذ قدومه إلى فريق فنربخشة 37 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 9 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة، للتوقف بها مسيرته هذا الموسم بعد أزمته مع النادي التركي. والتي تعجل رحيله خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

رسميًا 🚨 استبعاد مسعود أوزيل وأوزان توفان من قائمة نادي فناربخشه حتى نهاية الموسم❌ بحسب التقارير المختلفة، فأن الاستبعاد قد جاء بقرار تربوي من المدرب إسماعيل كارتال 🤔 بعد قيام أوزيل بالاعتراض على قرار المدرب باستبداله بين شوطي مباراة قونيا سبور 👀 pic.twitter.com/b9hN75xezb — GOAL Arabia (@GoalAR) March 24, 2022

يشار إلى أن فريق فنربخشة جاء في المركز الثالث من ترتيب الدوري التركي الممتاز. برصيد 53 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق طرابزون سبور برصيد 70 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + CNN + تويتر)