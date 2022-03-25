داود الشريان لـِ نانسي عجرم: المسلمون يدعون في المساجد “اللهم عجرم نسائنا”! (فيديو)

وطن – تسبب الإعلامي السعودي داود الشريان، بموجة غضب ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب زعمه بأن المسلمين يدعون في المساجد “اللهم عجرم نسائنا”، وذلك خلال لقاء أجراه مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

لقاء داود الشريان مع الفنانة نانسي عجرم

وخلال لقائه مع ضيفته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر برنامج “مع الشريان” المذاع على قناة “MBC1″، مازح داود الشريان ضيفته اللبنانية نانسي عجرم، بشأن الدعاء لها في المساجد.

كما قال “الشريان” الذي يزور “عجرم” في منزلها لإجراء مقابلة معها: “يقولون اللهم عجرم نسائنا”، لترد عليه ضيفته: “آمين.. سمعت ها الجملة وكتير بحبها”.

بينما عقَّب داود الشريان على تعليق نانسي عجرم، بقوله: “ما فيه مطربة صاروا يدعوا لها في المساجد”.

هجوم عنيف ضد داود الشريان

ممازحة “الشريان” أثارت غضب الكثيرين من السعوديين والسعوديات على موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث عبروا عن استيائهم من اسقاطاته على المرأة السعودية، واصفين إياه بالسخيف وعديم الأخلاق. حسب رأيهم

وقالت المغردة نور العتيبي معبرة عن غضبها مما قاله:” اذ لم تستح فافعل ما تشاء. هذا الشايب يمارس مغازلة الفنانات ويسقط على السعويات بنات الحسب والنسب! اما آن لهذا المترهل جسديا واخلاقيا ان يريحنا من سخافته!”.

#داوود_الشريان_يسئ_للسعوديات

اذ لم تستح فافعل ما تشاء. هذا الشايب يمارس مغازلة الفنانات ويسقط على السعويات بنات الحسب والنسب! اما آن لهذا المترهل جسديا واخلاقيا ان يريحنا من سخافته! — Noor.Alotaibi✌️🇸🇦 (@BintMakkah5) March 25, 2022

في حين قال المغرد السعودي “فيصل”:” داوود الشريان كميه من الغثيان في هذا الشخص لا حوار لا لباقه لا شكل مجرد تهريج وازعاج”.

داوود الشريان كميه من الغثيان في هذا الشخص لا حوار لا لباقه لا شكل مجرد تهريج وازعاج — فيصل (@fas77al) March 25, 2022

كما قالت المغردة “بنت الوطن”:” الديناصور الذي بلغ من العمر عتيا داوود الشريان يقول لـ نانسي عجرم اللهم عجرم نسائنا وترد عليه آمين!!. (الخروف جدو) من المفترض أنه كمذيع يكون عنده ثقافة وملم بمعاني الاسماء ويعرف وش معنى عجرم. “العجرم” يعني الغلاظة والشدة او الشيء المعقد الله يعجرم بعض الذكور أشباهك من الديناصورات”.

الديناصور الذي بلغ من العمر عتيا داوود الشريان يقول لـ نانسي عجرم اللهم عجرم نسائنا وترد عليه آمين!! (الخروف جدو) من المفترض أنه كمذيع يكون عنده ثقافة وملم بمعاني الاسماء ويعرف وش معنى عجرم

"العجرم" يعني الغلاظة والشدة او الشيء المعقد الله يعجرم بعض الذكور أشباهك من الديناصورات pic.twitter.com/7DE4e105Be — Alanoud G20 (🇸🇦91بنت الوطن) (@AlrougiG20) March 25, 2022

كما عبر المغرد “منصور” عن استيائه من “الشريان” قائلا: “الانحطاط لا يحتاج الى جهد. واكبر مثال هو داوود الشريان.”

#نانسي_عجرم_مع_الشريان

الانحطاط لا يحتاج الى جهد .

واكبر مثال هو داوود الشريان . — منصو🌙 (@aljnob1982) March 25, 2022

بينما قالت صاحبة حسابة “first lady”:”الـmbc حاطه داوود الشريان عشان يعيش مراهقته المتأخره ويغازل الفنانات اللبنانيات هذا شأنه وقدره لكن ياريت ينطم ومايدخلنا في سواليف المشافيح ذي ويحترم سنه وظهوره على شاشه يتابعها الملايين”.

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