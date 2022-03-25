الهدهد

داود الشريان لـِ نانسي عجرم: المسلمون يدعون في المساجد “اللهم عجرم نسائنا”! (فيديو)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
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داود الشريان و نانسي عجرم watanserb.com
داود الشريان و نانسي عجرم

وطن – تسبب الإعلامي السعودي داود الشريان، بموجة غضب ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب زعمه بأن المسلمين يدعون في المساجد “اللهم عجرم نسائنا”، وذلك خلال لقاء أجراه مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

لقاء داود الشريان مع الفنانة نانسي عجرم

وخلال لقائه مع ضيفته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر برنامج “مع الشريان” المذاع على قناة “MBC1″، مازح داود الشريان ضيفته اللبنانية نانسي عجرم، بشأن الدعاء لها في المساجد.

كما قال “الشريان” الذي يزور “عجرم” في منزلها لإجراء مقابلة معها: “يقولون اللهم عجرم نسائنا”، لترد عليه ضيفته: “آمين.. سمعت ها الجملة وكتير بحبها”.

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بينما عقَّب داود الشريان على تعليق نانسي عجرم، بقوله: “ما فيه مطربة صاروا يدعوا لها في المساجد”.

هجوم عنيف ضد داود الشريان

ممازحة “الشريان” أثارت غضب الكثيرين من السعوديين والسعوديات على موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث عبروا عن استيائهم من اسقاطاته على المرأة السعودية، واصفين إياه بالسخيف وعديم الأخلاق. حسب رأيهم

وقالت المغردة نور العتيبي معبرة عن غضبها مما قاله:” اذ لم تستح فافعل ما تشاء. هذا الشايب يمارس مغازلة الفنانات ويسقط على السعويات بنات الحسب والنسب! اما آن لهذا المترهل جسديا واخلاقيا ان يريحنا من سخافته!”.

في حين قال المغرد السعودي “فيصل”:” داوود الشريان كميه من الغثيان في هذا الشخص لا حوار لا لباقه لا شكل مجرد تهريج وازعاج”.

كما قالت المغردة “بنت الوطن”:” الديناصور الذي بلغ من العمر عتيا داوود الشريان يقول لـ نانسي عجرم اللهم عجرم نسائنا وترد عليه آمين!!. (الخروف جدو) من المفترض أنه كمذيع يكون عنده ثقافة وملم بمعاني الاسماء ويعرف وش معنى عجرم. “العجرم” يعني الغلاظة والشدة او الشيء المعقد الله يعجرم بعض الذكور أشباهك من الديناصورات”.

كما عبر المغرد “منصور” عن استيائه من “الشريان” قائلا: “الانحطاط لا يحتاج الى جهد. واكبر مثال هو داوود الشريان.”

بينما قالت صاحبة حسابة “first lady”:”الـmbc حاطه داوود الشريان عشان يعيش مراهقته المتأخره ويغازل الفنانات اللبنانيات هذا شأنه وقدره لكن ياريت ينطم ومايدخلنا في سواليف المشافيح ذي ويحترم سنه وظهوره على شاشه يتابعها الملايين”.

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المصدر
متابعات وطن - مواقع التواصل
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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