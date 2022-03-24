10 عادات يومية لتغيير حياتك يوماً بعد يوم

وطن – إن العادات والقرارات اليومية التي تتخذها، هي التي تحدد مدى نجاحك في حياتك.

على الرغم من أن الدافع وحتى الحظ يمكن أن يكون لهما تأثير، إلا أنه في نهاية اليوم ما تفعله منذ اللحظة التي تستيقظ فيها حتى تنام هو الذي يحدد ما إذا كنت ستصبح شخصًا ناجحًا أم مجرد شخص يعيش.

بناءً على ذلك، من الواضح أنه إذا أردنا أن نكون مختلفين ومتميزين، يجب أن نكون مستعدين للقيام بأشياء مختلفة.

وللحصول على نتائج مبهرة وغير اعتيادية، سيتعين عليك القيام بأشياء متنوعة، وفق ما نشره موقع “إمبريندياندو إي إيستورياس” الإسباني.

إذاً إليك 8 عادات يومية يجب عليك ممارستها مرة واحدة على الأقل يوميًا. وعلى الرغم من أنها معروفة لدى معظم الناس، إلا أن قلة قليلة منهم يمارسونها بشكل متكرر.

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عادات يومية لتحقق النجاح يوما بيوم:

بحسب ترجمة “وطن”، يعتقد الكثير من الناس أن للنجاح وبلوغ المراتب العليا، وصفة سحرية، وبمجرد معرفة الوصفة، سيتمكنون من تحقيق أهم أهداف حياتهم.

وهذا هو السبب في أننا نرى الكثيرين يبحثون يوميا عن الوصفات التي تختصر طريق النجاح. لسوء الحظ، تؤدي هذه العملية فقط إلى ضياع وقتك الثمين.

لكن كل الأسرار والوصفات السحرية، تكمن في ممارسة بعض العادات اليومية. إذا كنت تريد حقًا تغيير حياتك، فغيّر شيئًا ما تمارسه كل يوم. وإذا كنت تبحث عن عادات جيدة لتحقيق النجاح، فتأكد قبل انتهاء يومك من تخصيص وقت للأنشطة التالية:

اقرأ ما لا يقل عن 30 دقيقة

القراءة واحدة من أصعب العادات اليومية التي يجب تنفيذها في يومنا هذا (حيث أن لدينا الكثير لنفعله)، ولكن لها نتائج هائلة.

في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، لا يمكننا قراءة 6 كتب سنويًا. وهذا رقم مقلق لأنه يظهر أن الناس في تلك المنطقة، غير مهتمين بمواصلة التعلم بعد الجامعة أو المدرسة، وربما يفضلون مشاهدة المسلسلات والأفلام على التلفزيون.

كيف تجعل القراءة عادة يومية؟

ابدأ بقراءة صفحة واحدة فقط في اليوم، ليس الشيء المهم هو كمية المعلومات التي تتلقاها، بل يتعلق بتأسيس هذه العادة وجعلها جزءًا من روتينك.

افعل ما هو مهم وليس ما هو عاجل

ربما تكون هذه واحدة من أقل العادات اليومية، التي يمارسها معظم الناس. نحن نعيش لنحافظ على عملنا لأنه مربح وليس لننمو أو نرتقي.

في عملنا نرسل رسائل البريد الإلكتروني ونعمل على إعداد التقارير لحل المشاكل؛ وفي نهاية المطاف، لم يتبق لنا وقت للتفكير وتحديد ما نريد أن نفعله في حياتنا المهنية.

خصص ساعة من اليوم في الصباح إن أمكن، لتفعل ما سيجلب لك أعظم النتائج في حياتك وعملك. حدد كل يوم ما هو الأكثر أهمية وتأكد من القيام بذلك.

تمرن ساعة واحدة في اليوم

تساعدك التمارين في الحفاظ على صحتك الجسدية وتحقيق التوازن بين صحتك العقلية والعاطفية. الإجهاد الذي تتعامل معه في العمل والاجتماعات والالتزامات والجلوس في مكتب طوال اليوم له آثار ضارة على صحتك.

لذا التزم بالحصول على ساعة من التمارين اليومية؛ يمكنك المشي أو ركوب الدراجة أو الركض أو ممارسة الرياضة المفضلة لديك.

لا يهم ما تفعله ولكن احرص على التخلص من العرق ورفع معدل ضربات قلبك والعمل على صحتك الجسدية. هذه بلا شك من أهم العادات الصحية التي يجب أن تمارسها كل يوم.

كيف تنفذ هذا النوع من العادات اليومية؟

إذا لم يكن لديك ساعة، أو شعرت بالتعب الشديد في الليل، فخصص حتى 10 دقائق للمشي في استراحة الغداء.

خذ فترات راحة نشطة في مكان عملك، واركب دراجتك إلى المنزل. لا يتعلق الأمر بأن تصبح رياضيًا عالي الأداء، بل يتعلق باتباع أسلوب حياة صحي.

تحدث إلى شخص تحبه:

حتى لو كانت 10 دقائق، تحدث إلى شخص تحبه في حياتك. قد يكون أحد زملائك في العمل هو الذي اتخذ القرار ببدء عمل تجاري وتريد أن تعرف كيف فعل ذلك، يمكن أن يكون شخصًا قد حقق شيئًا ما في حياته وأنت تبذل الجهد للقيام بذلك أيضا.

حقيقة إحاطة نفسك بأشخاص لديهم نفس الأهداف مثلك أو الذين حققوا الأشياء التي تريدها، يزيد من فرصك في تحقيقها. يعود الأمر كله إلى الوقت الذي لديك، وكيف تقضيه ومع من تقضيها.

كيف تنفذ هذه العادة؟

اقترب من ذلك الشخص الناجح الذي تحبه واسأله أسئلة محددة؛ اسأله كيف فعل ذلك.

خطط لما ستفعله في اليوم التالي

استغرق بعض الوقت من يومك، قد يكون ذلك في نهاية فترة ما بعد الظهيرة، وذلك للتفكير فيما ستفعله غدًا. هذا يتيح لك التمتع براحة البال لتحديد الأنشطة التي سيكون لها أكبر تأثير على نتائجك.

على عكس هذا، عندما تذهب للعمل وليس لديك خطة، فأنت تتبع منهجية ما هو عاجل وليس ما هو مهم.

اجعلها عادة يومية لترتيب أولوياتك لليوم التالي. بهذه الطريقة ستدير وقتك بشكل أفضل وستعرف ما هو المهم حقًا.

للبدء ، اكتب قائمة بأهم الأنشطة على قطعة من الورق أو على هاتفك الخلوي أو في الملاحظات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

لا يتعلق الأمر أيضًا بوجود 50 نشاطًا، حيث لا جدوى من التخطيط لأشياء لن تقوم بها. إنه يأتي بنتائج عكسية. بدلاً عن ذلك، حدد 5 أنشطة رئيسية وركز عليها.

ذكّر نفسك بأهم هدف (الغرض)

ابحث عن هدف لحياتك

مثل أهم الأنشطة، يجب أن تكون واضحًا كل يوم بشأن الهدف الأكثر أهمية في الحياة. هذا الهدف الذي تعمل من أجله لتحقيقه والذي تدخر من أجله الوقت والمال، استيقظ مبكرًا

لا تفقد تركيزك وتفهم أن ما تفعله كل يوم يساهم في هدف حياتك. هذا يمنعك من أن تكون مثل أولئك الأشخاص الذين يعيشون فقط بلا اتجاه ولا تطلعات.

من الطرق الجيدة لتنفيذ هذه العادة اليومية، إنشاء تذكير على هاتفك المحمول يخطرك بهدفك كل صباح.

يمكن أن يكون منبهًا يصدر صوتًا عندما تدخل عملك ويذكرك بسبب وجودك هناك وما تخطط لتحقيقه.

تذكر أن الأمر لا يتعلق فقط بقراءته، بل يتعلق بتخيله. تؤثر الأفكار الإيجابية التي تراها في عقلك بقوة على الواقع الذي تعيشه.

قم بتوسيع منطقة الراحة الخاصة بك عن طريق القيام بشيء يخيفك

متى كانت آخر مرة فعلت فيها شيئًا جعلك تشعر بالخوف والحزن وحتى الخوف؟ منطقة الراحة مكان مريح وهادئ للغاية، لكن لا شيء يجعلك تنمو في هذه المنطقة.

نموك يرتبط بالخروج منها. والشخص الذي تريد أن تصبح عليه يتطلب منك الخروج من منطقة راحتك والقيام بأشياء مختلفة.

فيما يلي بعض النصائح:

هل تخشى التحدث مع من تحلم به؟ افعلها اليوم.

هل تريد هذه الزيادة في عملك؟ اطلب اليوم.

هل تريد أن تبدأ عملك التجاري ؟ ابدأ اليوم.

افعل كل ما يلزم لكسر تلك الحدود الذهنية التي أنشأتها والتي تمنعك من تجاوزها. في نهاية اليوم ، تفيدك ممارسة هذه الأنواع من العادات اليومية في المقام الأول.

كن واضحا بشأن حساباتك المالية

في كثير من الأحيان، تتعرض مواردنا المالية للمشاكل لأننا نشعر أن تلك القرارات الصغيرة، التي نتخذها على أساس يومي ليس لها تأثير على جيوبنا. في حين أن الحقيقة هي أنها تمثل فجوة مالية كبيرة.

كما ذكرنا في كتاب Zero Debt الإلكتروني، يجب أن نتعلم كيفية التحكم في النفقات والديون التي لدينا ؛ يجب التفريق بين الديون الجيدة والسيئة ، والتحكم في مصروفاتنا اليومية.

لذلك، إذا كنت ترغب في تحسين وضعك المالي الشخصي على المدى الطويل، فأنا أدعوك لجعلها عادة يومية لمراجعة تلك النفقات الصغيرة، التي لديك كل يوم. أؤكد لك أنه إذا قمت بمراجعة كل هذا، سيكون لأموالك سيكون منعطف إيجابي.

خصص 10 دقائق من يومك للتأمل

التأمل رياضة قوية، وأكثر من ذلك أيضا، خاصة عندما تفهم أن تعريفها هو “معرفة نفسك”.

لسوء الحظ ، يقول الكثير من الناس أنه ليس لديهم وقت لتعلم التأمل. وهذا أمر مفهوم، لأننا نفترض أن التأمل يبقيك ساكنًا لمدة ساعتين في اليوم في محاولة للسيطرة على أفكارنا التي لا تبقى ثابتة.

ومع ذلك، لا داعي لقضاء كل هذا الوقت في التأمل. في غضون 10 دقائق فقط (ولدينا جميعًا هذا الوقت يوميًا)، يمكنك جني فوائد التأمل؛ مثل:

تركيز أكبر في العمل

تحسين صحتك (تقليل الضغط)

زيادة إنتاجيتك

يسمح لك أن تكون أكثر حضورا

زيادة راحة بالك

فكر بشكل أكثر وضوحا

توجد اليوم تطبيقات وطرق ومقاطع فيديو تعلمك كيفية التأمل. أنا شخصياً أحب أن أفكر في التأمل وأن أشعر بأنفاسي وأكون على دراية باللحظة الحالية.

يبحث الأشخاص حاليًا عن حالة تدفق تتيح لهم أن يكونوا منتجين ولكن بطريقة سلسة وبدون ضغط كبير. وهذا ممكن تمامًا إذا وضعت كل من هذه النصائح موضع التنفيذ.

سحر التفكير الكبير والعمل الفوري

أخيرًا، يجب أن يكون لديك سبب قوي لوجودك. يُقال أنه إذا كنت ترغب في الحصول على الملايين، فيجب أن تؤثر على الملايين.

لذلك إذا كان هدفك في الحياة يتجاوز دفع الفواتير والاستيقاظ مبكرًا للعمل والتقاعد، فيجب أن يكون لديك هدف قوي في حياتك.

اسأل نفسك، ما البصمة التي تريد تركها للأشخاص الذين تقابلهم؟ في عملك ؟

اجعل هذا عادة يومية للتفكير بشكل كبير، كن طموحا. إليك بعض الأفكار:

هل ترغب في إلهام الناس للقيام بما هم متحمسون له؟ يمكنك إطلاق مدونتك المتخصصة.

هل تريد مساعدة المجتمعات الأقل تفضيلًا في مدينتك؟ تبرع بعملك لمؤسسة.

هل تريد تحفيز الناس من حولك؟ ابدأ بوضع مثال لكيفية التصرف.

لا تعش أيامك وأنت تفكر في أن لديك فرصة جديدة غدا. عش اليوم كما لو كانت محاولتك الأخيرة، أؤكد لك أن نوعية حياتك ستتأثر بشكل إيجابي بالعادات اليومية التي تمارسها والقرارات التي تتخذها.

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