جندي روسي يدهس قائد كتيبته بالدبابة احتجاجا على الخسائر التي تكبدتها وحدته (شاهد)

وطن – زعم صحفي أوكراني أن جنديًا روسيًا قاد دبابة فوق قائده احتجاجًا على الخسائر الهائلة التي تكبدتها وحدته في أوكرانيا.

وجاء هذا الادعاء وفقا لصحيفة “ديلي ميل” في أعقاب لقطات يُزعم أنها تظهر الكولونيل الروسي يوري ميدفيديف وهو يُنقل إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة في ساقيه.

وفقًا لرومان تسيمباليوك، الذي قيل إنه كان آخر صحفي أوكراني في روسيا قبل فراره من البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي ، فقد دهس أحد الجنود ميدفيديف بسبب غضبه من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الوحدة.

الصحفي الأوكراني رومان تسيبماليوك يروي ما حدث

وقال “تسيمباليوك” في منشور على فيسبوك إن كتيبة الدبابات المكونة من 1500 جندي فقدت نحو نصف قوتها إما بين قتيل أو جريح.

وكتب تسيمباليوك في تقريره لأتباعه: “اختار جندي لحظة مناسبة خلال المعركة ، دهس قائد لوائه ، العقيد يوري ميدفيديف ، بدبابة ، مما أدى إلى إصابة ساقيه”.

وقال:”ميدفيديف في مستشفى في بيلاروسيا وحصل بالفعل على وسام الشجاعة”، مضيفا أن العقيد ينتظر الآن التعويض.

قدريرف نشر الفيديو سابقا

وبحسب الصحيفة، يُزعم أن مقطع الفيديو نشره الزعيم الشيشاني رمضان قديروف – حليف مقرب من فلاديمير بوتين – أظهر ميدفيديف ينقل بواسطة القوات الطبية إلى بيلاروسيا لتلقي العلاج في المستشفى.

وقال له أحد المقاتلين الشيشان – الذين يقاتلون تحت قيادة الحرس الوطني الروسي وتحت سيطرة بوتين مباشرة -: “انتظر … كيف حالك؟ نعم؟ تكلم معنا”.

أجاب ميدفيديف: “أنا بخير. من أين أنت؟’

ثم طُلب من العقيد أن يستمر في ارتداء سترته الواقية من الرصاص ، قبل أن يتم إنزالها على نقالة، والبطانيات تغطي ساقيه.

ولم يذكر تسيمباليوك ما حدث للجندي الذي يقود الدبابة ، لكن التقرير جاء بعد عدة تقارير أخرى تشير إلى انخفاض الروح المعنوية بين قوات بوتين التي لم تحرز تقدمًا يذكر في أوكرانيا.

الناتو يكشف عن عدد القتلى الروس

وقدر الناتو يوم الأربعاء أن ما بين 7 إلى 15 ألف جندي روسي قتلوا في أربعة أسابيع من الحرب في أوكرانيا ، حيث حرم القتال الضاري من قبل المدافعين الذين يتحركون بسرعة في البلاد موسكو من تحقيق النصر الذي سعت إليه.

وعلى سبيل المقارنة ، فقدت موسكو حوالي 15000 جندي في أفغانستان على مدى 10 سنوات.

وقال مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي إن تقديرات الحلف تستند إلى معلومات من مسؤولين أوكرانيين ، وما نشرته روسيا – عن قصد أم بغير قصد – والمعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها من مصادر مفتوحة.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته بموجب القواعد الأساسية التي وضعها حلف شمال الأطلسي.

يشار إلى أنه عندما أطلقت روسيا العنان لغزوها في 24 شباط / فبراير في أكبر هجوم في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ، بدا من المرجح أن تسقط بسرعة حكومة أوكرانيا المنتخبة ديمقراطياً.

أربعة أسابيع على بدء الحرب

لكن مع الاحتفال يوم الأربعاء بأربعة أسابيع كاملة من القتال ، دخلت روسيا في مستنقع حملة عسكرية طاحنة.

ومع تباطؤ قواته البرية بشكل متكرر أو إيقافها من قبل الوحدات الأوكرانية التي تم ضربها وفرارها والمسلحة بأسلحة قدمها الغرب ، تقوم قوات بوتين بقصف الأهداف من بعيد ، متراجعة التكتيكات التي استخدموها في تحويل المدن إلى أنقاض في سوريا والشيشان.

وأصدرت روسيا معلومات قليلة جدًا عن خسائرها ، قائلة في 2 مارس / آذار إن ما يقرب من 500 جندي قد لقوا مصرعهم ونحو 1600 جريح.

ومع ذلك، قال مسؤول في الناتو الاربعاء إن ما يقدر بنحو 30 إلى 40 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا.

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