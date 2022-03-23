مصر.. “تُربي” يستخرج جثة سيدة حديثة الدفن ويعاشرها معاشرة الأزواج!

وطن – قضت محكمة في مصر، بالسجن المشدد في تربي “حارس مقابر” 15 عاماً، وذلك بعد استخراجه جثة سيدة حديثة الدفن، وتعدى عليها جنسيا.

ولم يكتف التربي بذلك، بل قام بحرق المقابر وجثامين الموتى.

بدافع الانتقام

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “القاهرة 24″، فقد قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن مصطفى.م وهو تربي في مقابر حلوان، 15 عاماً.

وأسندت النيابة للمتهم، تهمة وضع النار عمدًا بمبنى غير معد للسكن مقابر، وغير المملوك له، والخاص بإحدى العائلات.

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وفعل المتهم ذلك بدافع الانتقام من خصمه المسؤول عن إدارتها، بأن بيت النية وأعد لذلك الغرض بتحضير أدوات ارتكاب جريمته، حيث انتظر التوقيت المناسب لتنفيذ جريمته.

حديثة الوفاة

وجاء في التحقيقات، أن المتهم تسلل إلى المقابر، ليلا قاصدا أحد القبور، والتي بداخلها جثمان إحدى السيدات حديثة الوفاة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وتمكن المتهم من الدخول إلى القبر عن طريق فض قفله عنوة، ونبش قبر السيدة وتعدى عليها جنسياً، وعاشر الجثة معاشرة الأزواج.

واستخدم المتهم مادة معجلة للاشتعال على جسد السيدة، وأضرم النيران بمبنى المقابر، قاصدًا من ذلك إيذاء غريمه.

وذلك لتحميل غريم المتهم مسؤولية تلك الفعلة بصفته المتولي إدارة تلك المقابر، ولإخفاء معالم واقعة تدنيسه للقبر محل الاتهام.

انتهاك حرمة قبر

ووجهت النيابة أيضاً للمتهم، تهمة انتهاك حرمة قبر متوفية، بأن دلف داخله بطريقة غير مشروعة.

وما أن ظفر المتهم بجثمان المتوفية، حتى أزال عنها كفنها كاشفا عورتها، وعبث بجثتها مهيئاً إياها لوضع جماع وعاشرها معاشرة الأزواج.

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