فضيحة.. السعودية دعت مشهورة استرالية للترويج للسياحة في المملكة وما حدث لاحقا صدم المسؤولين في الرياض

وطن – في واقعة مثلت إحراجا كبيرا للسعودية، حذف كلا من الزوجين الأستراليين الشهيرين على مواقع التواصل الاجتماعي جورجيو لوف ولي إليوت جميع صورهما على إنستجرام من رحلتهما الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية بعد تلقي رد فعل عنيف من المعجبين.

وبحسب ما ورد طُلب من الزوجين حذف منشوراتهما من قبل مسؤولي السياحة السعوديين.

جورجيو لوف تتلقى دعوة لزيارة السعودية

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد حصلت مؤخرًا العازبة السابقة البالغة من العمر 33 عامًا وزوجها لمدة عام على رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل من قبل Visit Saudi للمساعدة في الترويج للسياحة في البلاد.

وطُلب من جورجيا ولي ، 40 عامًا ، مشاركة الصور من إجازتهما على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما مقابل الرحلة المجانية.

انتقادات واسعة من المعجبين لسجل حقوق الإنسان في المملكة

لكن إجازتهم أثارت الكثير من الجدل ، حيث قام العديد من المعجبين بالإبلاغ عن السجل المروع في حقوق الإنسان لهذه الدولة الشرق أوسطية.

وبعد ذلك بوقت قصير بحسب “ديلي ميل”، أزالت كل من جورجيا ولي جميع منشوراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، بتوجيه من مسؤولي السياحة السعوديين.

السعودية تأمر جورجيا بإزالة الصور

وأكد مدير جورجيا أن “رجال السياحة السعوديين أبلغوها بإزالة جميع المنشورات، لقد كانوا رائعين معها”.

وأبلغ أنهم كانوا مستائين للغاية لأنها كانت تتلقى الكثير من ردود الفعل السلبية وقالوا: “لا نريد أن يعرقل هذا رحلتك ، لذا يرجى إزالة كل هذه المنشورات وعدم القيام بأي نشر آخر.”

وأردف: “لقد كانوا متعاطفين جدًا مع وضعها وقالوا لها “أزيلي المنشورات، لا نطلب منك المزيد من النشر من أجلنا”.

وكانت جورجيا قد كشفت أنها ولي سافرا إلى المملكة العربية السعودية للترويج للسياحة في الدولة المحاصرة.

وكتبت في منشور تم حذفه منذ ذلك الحين على إنستجرام: “بعد افتتاحها للسائحين في عام 2019 ، لا يمكننا أن نقول كم نحن متحمسون لأن نكون من بين أوائل الأستراليين الذين يقومون بجولة في السعودية”.

وأضافت: “بالنسبة إلينا ، من المهم أن نرى جميع الثقافات من حولنا وتجربتها وتتعلمها وأن نرى مدى وسرعة تغير عالمنا. لا يسعنا الانتظار لنقدم لك هذه التجربة المذهلة معنا.”

وأظهرت إحدى الصور الزوجين يصلان إلى المطار في المملكة العربية السعودية ، بينما أظهرتهما أخرى وهما يحتسيان المشروبات من جوز الهند.

زوج جورجيو يبرر موقفه

وتناول لي لاحقًا رد الفعل العنيف في منشور على إنستجرام ، موضحًا أنه يتفهم الغضب الذي أحدثته إجازتهم.

وكتب “لقد فكرنا طويلا وبجد في القدوم وقررنا أن نأتي في الوقت الذي يتغير فيه العالم للأفضل والسعودية معه”.

وأضاف:”نحن نؤمن بشدة بانفتاح السعودية على بقية العالم ووجود السياح هنا يجب أن تكون أكثر عرضة للمساءلة ونأمل أن يكون هذا تغييرًا نحو الأفضل”.

وتابع: “صدقوني ، لقد بحثنا في الأمر قبل المجيئ ونعتقد أن العديد من الأشياء قد تغيرت للأفضل في الآونة الأخيرة ونأمل أن يستمروا في ذلك”.