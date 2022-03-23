جدول مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس والقنوات الناقلة

وطن – يشهد يوم الخميس انطلاق منافسات التصفيات النهائية في القارة الآسيوية والأوروبية المؤهلة للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

موعد إيران وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022

وستنطلق أولى المواجهات لهذا اليوم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم بين منتخب إيران ونظيره كوريا الجنوبية، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت دولة مصر، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة الثانية ظهراً.

مباراة لبنان وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022

وستقام ثاني المواجهات بين منتخب لبنان وسوريا في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”. كما وبتوقيت في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

اللهم وفق كل من يمثل بلدنا #سورية 🇸🇾⚽️❤🙏 pic.twitter.com/IIpUoXUYre — كورة سوريا (@Syriasfootball) March 22, 2022

موعد عمان وفيتنام في تصفيات آسيا 2022

وستنطلق مباراة منتخب عمان وفيتنام في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بالتزامن مع انطلاق مباراة لبنان وسوريا بنفس التوقيت.

مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022

وستكون المواجهة المثيرة والحاسمة بين منتخب السعودية والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، كما وستكون عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”.

موعد مباراة العراق والإمارات في تصفيات آسيا 2022

وتختتم خامس المواجهات لهذا اليوم من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بين منتخب العراق والإمارات عند الساعة السابعة مساءً. بتوقيت دولة مصر، بينما بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الذي سيحتضن مواجهةَ منتخبنا الوطني والإمارات ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022، وسوف يسبقُ الوحدة التدريبيّة المؤتمرُ الصحفي لمدرب المنتخب الوطني عبد الغني شهد إلى جانب أحد لاعبي المنتخب الوطني. pic.twitter.com/FXJi3URVdR — IRAQ F.A. (@IRAQFA) March 23, 2022

مباراة البرتغال وتركيا في تصفيات كأس العالم 2022

وستنطلق أولى التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بين البرتغال وتركيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر، كما وستكون عند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

موعد إيطاليا ومقدونيا الشمالية في تصفيات أوروبا 2022

وستقام مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية. في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بالتزامن بنفس التوقيت مع مباراة البرتغال وتركيا وكذلك مباراة السويد والتشيك.

المعلقين على جدول المباريات

وسيعلق على مواجهة مباراة إيران وكوريا الجنوبية المعلق الرياضي راشد الدوسري، بينما سيعلق على مباراة لبنان وسوريا المعلق عبد العزيز السبر، ولكن سيعلق على مباراة عمان وفيتنام محمد الخامسي.

كما وسيعلق على مباراة السعودية والصين المعلق الرياضي فهد العتيبي، وسيعلق على مباراة الإمارات والعراق المعلق الرياضي عبد الله الحربي، في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

بينما سيعلق على مباراة البرتغال وتركيا المعلق رؤوف خليف، كما وسيعلق على أحداث مباراة أحداث مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية المعلق حفيظ دراجي، أمام مباراة السويد والتشيك المعلق محمد بركات.في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم 2022

وستبث كافة مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة. لمونديال كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات “SSC Sports HD” الرياضية السعودية.

كما وستنقل كافة منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات ” beIN SPORTS” الرياضية القطرية.

(المصدر: وطن + تويتر)