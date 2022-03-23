تظهر ليلا.. ما سر الحافلات الخضراء التي تحمل العلامة V ويستخدمها الروس في أوكرانيا؟

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، مقطع فيديو لحافلات تحمل جثث جنود روس قتلوا خلال الحرب الأوكرانية، وذلك حسب ما أفاد به شاهد عيان.

وقد تم التقاط الفيديو من مدينة جوميل، في جنوب شرق بيلاروسيا، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا أين قامت روسيا بالغزو قبل شهر.

وقد أوضح شاهد عيان أنه رأى “جنوداً مصابين على نقالات”.

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كما شوهدت ما لا يقل عن ثلاث حافلات خضراء عليها علامات “V” تمر عبر شارع خالي.

ويعتقد أن هذه الحافلات جاءت من معارك مع الجيش الأوكراني في منطقة تشيرنيهيف.

خبر مضلل؟

لكن مصادر أخرى تشكك في أن هذه الحافلات ذات النوافذ المكسورة هي سيارات إسعاف مؤقتة، حيث تعتقد أنها حافلات مليئة بالتوابيت وهي في طريقها إلى عائلات الجنود الذين قتلوا في روسيا.

بالفعل، تمتلئ مستشفيات مدينة غوميل بالجنود الروس الذين أصيبوا في الحرب.

وفي إشارة إلى الجنود الشباب الذين قام بنشرهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال معلق الفيديو: “الجرحى هم أطفال ولدوا عام 2003. لقد تم تجنيدهم جميعاً في الخريف الماضي.”

وأضاف “بعض الحافلات في مدينة غوميل جلبت جرحى ومشوهين، عوضاً عن قتلى حرب بوتين ويقال أنه تم غسلهم من الدماء باستعمال خراطيم مياه.”

وتابع بالقول “معظم هؤلاء الشباب يعانون من الجوع بشكل لا يصدق، قائلين إنهم لم يأكلوا جيدا لمدة أسبوع.”

تسويات مع القوات الروسية

حصل هذا بعد أن أكد مسؤولون أوكرانيون أن البلاد تقدم تسويات لإجبار القوات الروسية على الاستسلام.

وقد عرض على جندي روسي فرصة الحصول على الجنسية الأوكرانية، فضلا عن آلاف الجنيهات بعد أن قام بتسليم دبابة للقوات العسكرية في أوكرانيا.

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