إعدام سعودي اختطف طفلاً وارتكب به 3 جرائم بشعة إحداها ممارسة الجنس معه!

وطن – استكمالاً لسلسلة الإعدامات في السعودية، نفذت السلطات، حكم القتل تعزيراً في حق مواطن بمحافظة الرس في محافظة القصيم.

إعدام سعودي خطف طفلاً وشرع في قتله

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بياناً صادراً وزارة الداخلية، حول إقدام مواطن سعودي بخطف طفل، وفعل الفاحشة به، والشروع في قتله.

وجاء في نص بيان الداخلية: “أقدم تركي بن محمد بن مفرج المظيبري الرشيدي – سعودي الجنسية – على خطف طفل وفعل الفاحشة به والشروع في قتله”.

وتابع البيان: “أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه”.

قد يهمك أيضاً:

القتل تعزيراً

وبحسب البيان، لشناعة جريمة المتهم، فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق المتهم صباح اليوم الأربعاء بمحافظة الرس بمنطقة القصيم.

وأثارت الإعدامات المتسلسلة في السعودية مؤخراً، جدلاً وتساؤلات وسط النشطاء في المملكة.

تساؤلات وشكوك

فكتب ناشط باسم أحمد :” وش قصة القصاص ؟؟. مدهرين في هذا الشهر”.

وكتبت عفاف: “نادرا ما اشوف قصاص لبنت”.

وهو نفس التساؤل الذي كتبته ناشطة باسم أيلول: “سؤال ليش اكثر حالات القصاص لذكور!”.

بينما أشاد ناشطون آخرون بهذه الخطوة، فرأى متابع أن القتل تعزيراً حلاً للبيدوفيليا المنتشرة في المملكة.

وكتب آخر: “خل الناس دنيئة النفس تتعظ”.

وأجاب ناشط على تساؤلات الآخرين، وكتب: “اللي يسأل عن كثرة القصاص هذي الأيام، لأننا في شهر شعبان وشهر شعبان ليس من الأشهر الحرم. وهذي حالات ليست في وقت واحد بل بأوقات مختلفة لكن القصاص يكون في الأشهر غير الحرم.”

وتأتي عمليات الإعدام الأخيرة التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية وسط إدانة جديدة لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان بعد إعدام 81 شخصًا في يوم واحد قبل أسبوعين.

ومن بين عمليات الإعدام المائة تزامنت ثلاثة أحكام مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي كان في الرياض للضغط من أجل زيادة إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسواق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

هذا وقد تجاوز إعدام السعودية 81 شخصًا في يوم واحد بتهم مختلفة بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب إجمالي 69 قتيلًا في عام 2021 بأكمله.

اقرأ أيضا: