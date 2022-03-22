حفيظ دراجي شامتا في الرئيس الأوكراني: “خلي إسرائيل تنفعك”

وطن – وجه الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت” حفيظ دراجي، انتقادات شديدة للرئيس الاوكراني فلودومير زيلينسكي عقب تشبيهه ما تتعرض له بلاده بما تتعرض له إسرائيل.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على خطاب “زيلينسكي” الذي ألقاه أمام الكنيسيت الإسرائيلي مساء الأحد: ” الرئيس الأوكراني زيلنسكي مخاطبا الكنيست: “التهديد الذي تواجهه أوكرانيا يشبه التهديد الذي يواجه إسرائيل” .

وتوجه “دراجي” للرئيس الاوكراني مستنكرا تصريحاته قائلا: “خلي إسرائيل التي تدافع عنها تنفعك، وينفعك الغرب الذي تحارب نيابة عنه ضد روسيا”.

وأضاف قائلا: “إذا اعتبرنا روسيا ظالمة، فإن زيلنسكي ليس مظلوما، ومع ذلك : اللهم اضرب الظالمين بالظالمين”.

خطاب الرئيس الأوكراني أمام الكنيسيت

وخلال خطابه أمام الكنيسيت الإسرائيلي، زعم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن ما تواجهه أوكرانيا حاليا، يشبه ما يواجه الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الذي ألقاه عبر تطبيق “زوم” قائلا: “نريد أن نعيش، لكن أعداءنا يريدوننا أن نموت”. وتابع “لا نحتاج إلى إقناعكم بأن تاريخ شعبنا مرتبط فكما واجهتم في الماضي نواجه دمارا كاملا للشعب والثقافة”.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني “إن على إسرائيل أن تتقبل نتيجة الخيارات التي تتخذها بخصوص ما إذا كانت ستساعد في حماية أوكرانيا بمواجهة الغزو الروسي”.

القبة الحديدية وألمانيا النازية

وتساءل زيلينسكي بخصوص تردد “إسرائيل” في بيع منظومة القبة الحديدية الدفاعية لأوكرانيا مشبها الهجوم الروسي “بالحل النهائي” الذي تمثل في خطة ألمانيا النازية لإبادة اليهود.

وأضاف “الجميع يعرفون أن منظومات الدفاع الصاروخي الخاصة بكم هي الأفضل، وأن بوسعكم يقينا مساعدة شعبنا وإنقاذ أرواح الأوكرانيين واليهود الأوكرانيين”.

ومضى يقول “بمقدورنا أن نتساءل لماذا لا نستطيع تلقي أسلحة منكم. لماذا لم تفرض إسرائيل عقوبات قوية على روسيا أو لا تضغط على شركات روسية. في الحالتين، القرار لكم، وبعد ذلك يجب أن تتقبلوا نتيجة إجابتكم”.

وينحدر أكثر من مليون شخص من سكان دولة الاحتلال البالغ تعدادهم 9.4 مليون نسمة من دول الاتحاد السوفياتي السابق.

وساطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بين أوكرانيا وروسيا

وحاول رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت لعب دور الوساطة بين كييف وموسكو وأجرى محادثات هاتفية منتظمة مع رئيسي البلدين. وفي الخامس من آذار/مارس اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين لثلاث ساعات.

ووصل ما يقارب 14 ألف أوكراني إلى إسرائيل منذ بدء الغزو الروسي. في حين توقعت السلطات وصول 100 ألف شخص من أصل يهودي من أوكرانيا وروسيا.

اقرأ أيضا