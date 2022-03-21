الهدهد

مصور سوري ينسحب من جائزة دولية للتصوير في الإمارات احتجاجاً على زيارة الأسد

صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
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المصور السوري سعد الخبوص watanserb.com
المصور السوري سعد الخبوص

وطن – أعلن مصور سوري عن انسحابه من مسابقة دولية للتصوير الضوئي تقيمها الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي احتجاجاً على استقبالها لرأس النظام السوري بشار الأسد. رغم تأهله للمرحلة الثانية في المسابقة التي أطلق عليها اسم جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

وكتب المصور الشاب “سعد الخبوص” على صفحته الشخصية في “فيسبوك “”بعد صور زيارة قاتل الأطفال ومجرم العصر بشار الأسد لدولة الإمارات وبعد تأهلي للمرحلة الثانية من مسابقة حمدان بن راشد ال مكتوم الدولية للتصوير (هيبا). منذ الصباح أعلنت انسحابي وأرسلت لهم طلب انسحابي من المسابقة”.

وينحدر الخبوص من بلدة معر شورين بريف معرة النعمان الشرقي 1991، وعمل في مجال التصوير والتوثيق ضمن منظمات العمل الإنساني. وخصوصاً المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية sdi منذ العام 2018. كما يروي لـ”وطن”.

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مضيفاً أنه دأب مع عدد من الناشطين على تصوير المظاهرات السلمية ضمن منطقة معرة النعمان بشكل تطوعي. وكان عمله في التصوير -كما يقول- تطوعياً لأن التصوير كان هوايته منذ البداية ولم يتعلمه كدراسة. وسبق أن شارك في مسابقات عالمية عدة للتصوير الضوئي.

وأضاف محدثنا أنه قام المشاركة بمسابقة هيبا -جائزة حمدان بن راشد ال مكتوم لتصوير ( الطبيعة) ضمن محور تصوير الوجوه ( البورتريه) أواخر العام الماضي ٢٠٢١. وتمكن من تجاوز المرحلة الأولى والثانية في المسابقة التي تتألف من ثلاث مراحل إضافة إلى المرحلة النهائية.

وأشار الخبوص إلى أنه بعد مشاهدته لصور استقبال الإمارات للمجرم بشار الأسد قرر الانسحاب من المسابقة. وأرسل لهم طلب الإنسحاب عن طريق الإيميل لكنه لم يتلق الرد بعد. ولا يزال مصراً على الإنسحاب بغض النظر عن قراراهم، وبرغم احتمال فوزه في أحد المراكز الأولى وحاجته لقيمة الجائزة -حسب قوله-.

مضيفاً أن هذا القرار اتخذه من كونه ابن الثورة السورية ولديه أخ شهيد وآخر معتقل وعمين شهيدين وأولاد عم شهداء. إضافة إلى كونه مهجراً من بلدته منذ سنوات دون أن يتمكن من العودة إليها.

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صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة خالد الأحمد

خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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