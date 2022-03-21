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تعويم الجنيه .. دعوات كبيرة للتظاهر يوم الجمعة ووسم “ارحل يا سيسي” يتصدر (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إرحل يا سيسي watanserb.com
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وطن – تصدر وسم بعنوان “ارحل يا سيسي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بمواقع التواصل في مصر، عقب إعلان السلطات صباح اليوم، الاثنين، عن تعويم جديد للجنيه المصري أدى لانخفاضه أمام الدولار بنسبة 14% تقريبا.

واليوم انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 14٪، بعد أسابيع من الضغط على العملة حيث سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأظهرت بيانات أن الجنيه انخفض إلى 18.27 مقابل الدولار، بعد تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020.

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كما قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للسياسة النقدية.

وخلال ساعات معدودة تسببت حالة الغضب الكبيرة التي ألمت بالمصريين، في مطالبات واسعة برحيل النظام المصري ورئيسه عبدالفتاح السيسي، محملين إياه سبب هذا الانهيار.

“ارحل يا سيسي”

وعبر وسم “ارحل يا سيسي” دون آلاف المصريين تغريدات غاضبة تكشف عن معاناة كبيرة للشعب المصري، في ظل الانهيار الاقتصادي الحالي.

كما دعا العديد من النشطاء إلى تظاهرات حاشدة يوم، الجمعة المقبلة. والخروج لجميع شوارع مصر تنديدا بسياسات النظام التي أفقرت المواطنين ودمرت الاقتصاد.

وبينما ظهر مواطن في وسط الشارع صراحة يدعو للتظاهرات يوم الجمعة. نشر آخرون مقاطع أخفوا فيها وجوههم وشنوا هجوما لاذعا على السيسي مطالبين برحيله.

هذا وذكر آخرون بتصريحات السيسي قبل سنوات والتي كان يزعم فيها، أنه سيحول مصر لجنة خلال سنتين. إلا أن أيا من وعوده لم يتحقق وغرق المصريين في التضخم والفقر والبطالة.

وقال ناشط آخر: “حاجز الخوف مش بس انكسر لا ده أصبح كوم تراب والناس بدأت تفوق. وقريبا جدا تجمعنا الميادين لنسترد ثورتنا وبلدنا ويبتدي الحساب علي مشاريب 8 سنوات مليئة بالقتل والسحل والاعتقال.”

فيما غرد ناشط باسم سعد ساخرا:”السيسي بيقولك: احنا بخير وكل شئ على احسن ما يرام. وبعدها على طول وكالة رويترز تقول: الجنيه المصري ينخفض من 15.7 الى 17.42 مقابل الدولار!”.

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وكتب محمد مخاطبا السيسي:”اعلم انك مستعد أن تقتل شعبا بأكمله حفاظا على كرسى الحكم الذى قتلت فيه الآلاف حتى تصل إليه. ولكن كل ظالم سيأتى يومه حتما.. ارحل يا سيسي”.

فيما أكد عبدالله:”ساعه الثوره قد حانت والشعب لو متحركش كلنا هنشحت قريب.”

ارتفاع مؤشر التضخم

ويشار إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع ليبلغ 10 في المئة لشهر فبراير، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20,1 في المئة، وعلى رأسها الخضراوات والفواكه والخبز والحبوب.

بينما قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 7.3% لشهر يناير الماضي.

ويعدُّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.

كما توقّع بعض خبراء الاقتصاد أن تحصل جولة جديدة من تعويم العملة المحلية في مصر “في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس”. وفق ما جاء في تقرير لبنك الاستثمار “جي بي مورغان”.

وقال البنك “نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف”.

وشهدت مصر تعويما للعملة المحلية في عام 2016، ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأميركي. كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار.

 

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المصدر
رصد ومتابعة وطن - مواقع التواصل
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
0 2 دقائق
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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