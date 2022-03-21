رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد خسارة باريس سان جيرمان على ميدان موناكو

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
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وطن – تلقى باريس سان جيرمان متصدر ترتيب الدوري الفرنسي 2021-2022، الخسارة المدوية أمام المستضيف موناكو بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة ال29 على ميدان ملعب ” لويس الثاني”.

موناكو والفوز بالثلاثية على باريس سان جيرمان

وسجل النجم الفرنسي ذو الأصول التونسية وسام بن يدر هدفين رائعين في شباك مرمى الضيف باريس سان جيرمان في الدقيقة ال25 وال84. من ركلتي جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

كما وأحرز زميله الألماني كيفن فولاند الهدف الثاني. لصالح فريق أصحاب الأرض موناكو في الدقيقة ال68، لينتهي اللقاء بفوز الأخير على المتصدر باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة دون مقابل.

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وشهدت مباراة القمة المثيرة بين فريق موناكو وباريس سان جيرمان تكافؤ الفرص بينهما. على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى التي وصلت إلى 13 تسديدة.

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بينما تفوق فريق الضيف باريس سان جيرمان في الاستحواذ على مجريات المباراة أمام منافسه موناكو والتي وصلت إلى 61%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبة استحواذه 39%.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة سهلة قادمة على ميدانه أمام لوريان، في افتتاح منافسات الجولة ال30 من الدوري الفرنسي الممتاز.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان رغم خسارته أمام موناكو صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 65 نقطة، كما ويليه بفارق كبير عن الوصيف أولمبيك مارسيليا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

وآتى فريق رين في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن أولمبيك مارسيليا. برصيد 52 نقطة، كما وفي المركز الرابع جاء فريق نيس برصيد 50 نقطة.

كما وجاء في المركز الخامس فريق ستراسبورغ برصيد 48 نقطة، ويليه فريق ليل في المركز السادس برصيد 46 نقطة.

وفي المركز السابع من جدول الترتيب آتى فريق موناكو برصيد 44 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق لنس الذي جاء في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

أما في المركزين التاسع والعاشر آتى فريقا نانت وأولمبيك ليون برصيد 42 نقطة، خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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