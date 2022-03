ترتيب الدوري الفرنسي بعد خسارة باريس سان جيرمان على ميدان موناكو

وطن – تلقى باريس سان جيرمان متصدر ترتيب الدوري الفرنسي 2021-2022، الخسارة المدوية أمام المستضيف موناكو بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة ال29 على ميدان ملعب ” لويس الثاني”.

وسجل النجم الفرنسي ذو الأصول التونسية وسام بن يدر هدفين رائعين في شباك مرمى الضيف باريس سان جيرمان في الدقيقة ال25 وال84. من ركلتي جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

كما وأحرز زميله الألماني كيفن فولاند الهدف الثاني. لصالح فريق أصحاب الأرض موناكو في الدقيقة ال68، لينتهي اللقاء بفوز الأخير على المتصدر باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة دون مقابل.

